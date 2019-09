YouTube begint met autoplay-advertenties op homepage van app voor smart-tv's

YouTube gaat beginnen met het tonen van advertenties die na een paar seconden automatisch beginnen met afspelen op de homepage van apps voor smart-tv's. Google wil op die manier de 'meest effectieve tv-ervaring voor adverteerders' bouwen.

De advertentievorm, die Masthead heet, bestaat al in de mobiele apps en op de webversie van YouTube en komt vanaf woensdag ook naar de app voor smart-tv's. Vanwege de horizontale beeldverhouding neemt de advertentie relatief veel meer ruimte in op het scherm dan in een mobiele app. "Dit betekent dat adverteerders een unieke mogelijkheid krijgen om mensen te bereiken die hun tv-abonnement opzeggen op de plek waar zij kijken."

De advertentie staat bovenaan op de beginpagina van de app en begint na een paar seconden automatisch met afspelen. Het gaat vooralsnog om een bèta, maar de test loopt wel wereldwijd, zo zegt Google. Adverteerders kunnen de advertentievorm ook al inkopen bij de zoekgigant.

De bèta met Masthead-advertenties is volgens Google het begin van uitgebreidere advertentiemogelijkheden op de smart-tv-versie van YouTube. Het bedrijf belooft voor volgend jaar meer nieuwigheden op advertentiegebied.