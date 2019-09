Facebook Portal krijgt optie om meeluisteren door mensen uit te zetten

Facebook brengt volgende maand een update uit voor zijn Portal-apparaten voor videobellen met daarin een optie om meeluisteren door mensen uit te schakelen. De nieuwe Portal-apparaten hebben die update bij release aan boord.

Vanaf dan zullen medewerkers van externe bedrijven voor Facebook weer fragmenten van gebruikers gaan luisteren en uitschrijven, zegt Facebook tegen Bloomberg. Het socialenetwerkbedrijf pauzeerde het laten luisteren naar fragmenten vorige maand na ophef over het uitschrijven van audiofragmenten uit Facebook Messenger. De medewerkers zullen wel luisteren naar Portal-fragmenten, maar niet naar audio uit Messenger.

Daarbij gaat het dus alleen om audio van gebruikers die de optie om mensen te laten meeluisteren niet hebben uitgezet. Het is nog onduidelijk of de optie standaard aan of uit staat. Facebook gebruikte het laten uitschrijven van audiofragmenten om de spraaktechnologie te verbeteren. Daar was Facebook niet de enige in: Apple, Amazon, Microsoft en Google deden hetzelfde voor hun digitale assistenten zonder dit duidelijk te maken aan gebruikers.

Facebook introduceerde woensdag de tweede generatie Portal-apparaten voor videobellen en ar-toepassingen op tv. De Portal en Portal Mini komen vanaf 15 oktober uit in de VS en Canada en de Portal TV volgt vanaf 5 november. Een releasedatum voor Nederland en België is nog niet bekend, zo laat Facebook weten.