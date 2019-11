'Nederlandse YouTubers maken zich zorgen over aankomende strengere regels'

Nederlandse YouTubers maken zich zorgen over de nieuwe regels rondom video's voor kinderen. Zij zijn bang dat ze inkomsten mislopen omdat hun video's minder goed vindbaar worden. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

De NOS deed een rondgang langs Nederlandse YouTubers. Daarin vroeg de omroep om reacties naar de nieuwe plannen van YouTube rondom kindvriendelijke content. Google zegt dat het onder die regels makkelijker wordt om kindvriendelijke video's te vinden, maar YouTubers vrezen juist het tegenovergestelde. Zij zijn bang dat hun inkomsten dalen als de nieuwe regels van kracht worden.

Onder de nieuwe regels moeten video's die op kinderen zijn gericht duidelijk als zodanig worden aangegeven. YouTube zet in dat geval de reactiemogelijkheid onder de video's uit. Daardoor zijn de video's minder makkelijk vindbaar voor anderen. Daar komt ook bij dat er bij dergelijke video's geen gepersonaliseerde advertenties meer komen te staan. Een woordvoerder van Google bevestigt tegen de NOS dat YouTubers dat 'best in hun portemonnee kunnen voelen'. Eén videomaker zegt tegen de NOS dat hij overweegt een advocaat in te schakelen.

De nieuwe regels komen naar aanleiding van een schikking tussen Google en de Amerikaanse Federal Trade Commission. Het bedrijf schikte in september met de handelswaakhond voor het schenden van de privacy van kinderen en betaalde daarvoor 170 miljoen dollar. Onderdeel van die schikking was dat Google veranderingen in het beleid zou doorvoeren.