Nieuwe XPS 15- en 17-laptops met onbekende i9-cpu verschenen op website van Dell

Op de Franse website van Dell hebben korte tijd twee pagina's online gestaan met twee nieuwe XPS-laptops. De XPS 15 9500 en XPS 17 9700 zijn verkrijgbaar met vier verschillende Intel-processors, waaronder een Intel Core i9 die nog niet officieel is aangekondigd.

De laptops verschenen korte tijd op een pagina die inmiddels offline is gehaald, schrijven gebruikers op onder andere Reddit. Op de pagina was te zien hoe er twee laptops van respectievelijk 15 en 17 inch worden uitgebracht in de XPS-lijn. De laptops hebben beide een schermverhouding van 16:10 en komen uit met panelen met een resolutie van 1920x1200 of 3840x2400 pixels. Het scherm met 1920x1200-resolutie kan de srgb-gamut volledig weergeven en heeft op de XPS 15 een contrast van 1650:1, terwijl Dell dat bij de XPS 17 niet vermeldt. De uhd+-schermen kunnen de volledige Adobe rgb-kleurruimte weergeven en zijn van een touchscreen voorzien. Bij de XPS 15 moet het contrast op 1600:1 uitkomen. Dat scherm is bovendien hdr400 gecertificeerd.

Opvallend is dat beide laptops verkrijgbaar zullen zijn met vier verschillende Intel-cpu's waarvan er een nog niet officieel is aangekondigd. Dat is de i9-10885H, waarbij vermeld wordt dat die op een later moment beschikbaar komt. Het gaat om een cpu met acht cores die een boost van maximaal 5,3GHz kan halen. Intel kondigde begin april de Core i9-10980HK aan, die ook acht cores heeft en 5,3GHz kan halen. Gezien het ontbreken van het 'K'-achtervoegsel lijkt het hier om een model zonder vrij instelbare multiplier te gaan. Daarnaast zijn de laptops te koop met een i5-10300H-, een i7-10750H- en een i7-10875H-processor.

Beide laptops zijn te koop met een Nvidia GTX 1650 Ti-gpu, naast de geïntegreerde uhd630-gpu in de Intel-processor. De laptop van 17 inch is daarnaast ook verkrijgbaar met een RTX 2060 van Nvidia. De laptops zullen met twee accuopties verkrijgbaar zijn. In de XPS 15 is er de keuze tussen een accu's met capaciteiten van 56 en 86Wh, terwijl de XPS 17 met accu's van 56 of 97Wh geleverd kan worden. Het laatste model is ook voorzien van twee nvme-slots. Op de afbeeldingen zijn drie usb-c-poorten te zien op de XPS 15 en vier op de XPS 17. De usb-poorten ondersteunen ook Thunderbolt. Op de XPS 15 zijn dat er twee, op de XPS 17 allemaal. Over de prijzen en de beschikbaarheid van de laptops stond niets op de pagina's en is dus niets bekend.