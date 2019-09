Gerucht: Facebook wil ar-bril als vervanger voor smartphone rond 2024 uitbrengen

Facebook werkt naar verluidt onder de projectnaam Orion aan een headset voor augmented reality die als vervanger voor smartphones moet dienen. De ar-bril zou uiterlijk 2025 moeten verschijnen. Facebook zou samen met Ray-Bans moederbedrijf aan een bril met camera's werken.

De ar-bril waar Facebook aan zou werken zou gebruikers in staat stellen gesprekken te voeren en informatie te tonen op een klein scherm, schrijft CNBC op basis van bronnen die bekend zijn met Project Orion. Ook zouden gebruikers live hun gezichtsveld kunnen streamen naar ander personen.

Het streven van Facebook zou zijn om de ar-bril in 2023 of 2024 uit te brengen, met een mogelijke uitloop naar 2025. Facebooks topman Mark Zuckerberg zou prioriteit geven aan het project, maar het ontwikkelteam zou moeite hebben de bril tot een klein formaat terug te brengen en het is onduidelijk of dit gaat lukken.

Facebook zou volgens CNBC de samenwerking met Ray-Bans moederbedrijf Luxottica gestart zijn voor hulp bij de ontwikkeling, maar volgens The Information gaat deze samenwerking om een ander project. Het doel van dit project, met de naam Stella, zou zijn om tot een bril met camera's te komen, vergelijkbaar met Snaps Spectacles.

Voor beide brillen zou Facebook aan een spraakassistent voor de bediening werken. Het secundaire doel van Stella zou zijn om te kijken of mensen comfortabel zijn met het dragen van apparaten waar de naam Facebook aan verbonden is.