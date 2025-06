Versie 12.0 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 12.0 is onder meer de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms bijgewerkt naar versie 6.6.16 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Home Assistant Operating System Use verity bundle format for RAUC updates (#3152)

Bump buildroot to update BlueZ to v5.72 (#3147) Build System Move output directory to /mnt in GH build action (#3174)

Bump Pi 5 image on release in Raspberry Pi Imager json (#3161)

Bump release-drafter/release-drafter from 5 to 6 (#3144) Raspberry Pi Add udev rule to rpi-rf-mod package (#2854)

RaspberryPi: Update kernel to 6.1.73 - stable_20240124 (#3162) Home Assistant Yellow RaspberryPi: Update kernel to 6.1.73 - stable_20240124 (#3162) Home Assistant Green Factor out common Rockchip config (#3165)

Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) Generic x86-64 Add SD/MMC drivers of Realtek card readers for generic_x86_64 (#3170)

Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) Hardkernel ODROID Add support for Odroid M1S Board (#3121)

Factor out common Rockchip config (#3165)

Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Fix ODROID XU4 boot by disabling PROVE_LOCKING in kernel (#3158)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) Khadas VIM Series Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) Generic aarch64 Linux: Update kernel to 6.6.16 (#3159)

Enable ath12k, MT7996E and various new Realtek drivers from Linux v6.6 (#3151) Other Changes Update issue template with better links to logs, add CLI instructions (#3169)

Use separate path for v6.1.y and v6.6.y kernel config fragments (#3146)