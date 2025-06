Amerikaanse rechter: Qualcomm heeft Arm-licentie niet geschonden

Een Amerikaanse rechter vindt dat Qualcomm geen licentie-inbreuk heeft gepleegd bij de overname van Nuvia. De rechter kon geen antwoord geven op de vraag of Nuvia dan wel de licentieovereenkomst met Arm heeft geschonden. Arm zou de zaak opnieuw willen bepleiten.

Persagentschap Reuters schrijft dat een achtkoppige jury zich twee dagen lang over deze zaak heeft gebogen, maar er niet in geslaagd is om tot een unaniem oordeel te komen. Het panel moest nagaan of Qualcomm zich schuldig had gemaakt aan een licentie-inbreuk nadat het bedrijf Nuvia in 2021 had overgenomen en diens technologie in de eigen producten is beginnen te integreren. Volgens de rechter heeft geen van beide partijen in deze zaak een duidelijke overwinning behaald en dat zal naar verluidt ook niet gebeuren als de zaak opnieuw voorkomt.

Qualcomm claimt dat de uitspraak zijn 'recht tot innovatie' bevestigt. Arm zou de zaak volgens Reuters echter opnieuw voor de rechtbank willen brengen. Het is niet duidelijk wanneer Arm dat precies gaat doen. De rechtszaak tussen Arm en Qualcomm is op 16 december van start gegaan in een rechtbank in het Amerikaanse Delaware. Arm claimde dat Qualcomm onterecht gebruik had gemaakt van licentieovereenkomsten die Arm had met Nuvia. Als Arm de rechtszaak had gewonnen, bestond de kans dat Qualcomm sommige van zijn mobiele soc's niet meer had mogen maken.