Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: luchtalarm vervangen is onverantwoord

Arjen Littooij, de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, stelt dat het vervangen van het luchtalarm door NL-Alert in sommige gevallen "onverantwoord" is. De directeur meent dat beide systemen nodig zijn om mensen te kunnen informeren.

Littooij stelde tegenover de NOS dat de Nederlandse overheid alle burgers moet kunnen informeren in het geval van een crisis. De directeur verwijst naar een onderzoek van demissionair minister Yeșilgöz waaruit moet blijken dat 92 procent van de Nederlandse bevolking een NL-Alert kan ontvangen. "Als ik dat vertaal naar deze regio, wil dat zeggen dat 100.000 mensen niet worden geïnformeerd, als alleen een NL-Alert wordt verstuurd."

De directeur van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verwees naar het hoge percentage laaggeletterden in zijn regio. Die zouden moeite kunnen hebben om een NL-Alert te begrijpen. Littooij meent ook dat sirenes minder kwetsbaar zijn dan systemen die op basis van smartphones werken omdat deze systemen op accu’s kunnen blijven werken als de stroom uitvalt.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zou overigens niet de enige regio zijn met bedenkingen. Volgens de NOS zou er nabij de Rotterdamse haven, in Groningen en in het gebied Zuid-Holland Zuid ook vragen zijn over de vervanging van het luchtalarm.

Eerder deze maand raakte bekend dat het Nederlandse kabinet het luchtalarm tegen eind 2025 wil vervangen door NL-Alert. NL-Alert zou meer bereik hebben dan het huidige luchtalarm dat vrij weinig wordt ingezet.