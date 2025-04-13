Netflix test zoekfunctie die wordt aangedreven door technologie van OpenAI

Netflix test een zoekfunctie die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie van OpenAI. Hiermee kunnen gebruikers specifieker zoeken naar films en series.

Netflix heeft de AI-zoekfunctie toegevoegd voor sommige gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, bevestigt de streamingdienst aan Bloomberg. De functie werkt vooralsnog enkel op iOS-apparaten. Volgens het persbureau wordt het hiermee mogelijk om met 'specifieke termen' films en series te vinden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aangeven in welke stemming ze zijn, waarna ze suggesties krijgen voor shows die daarbij aansluiten.

Netflix zegt tegen het persbureau dat de functie binnenkort ook in andere landen beschikbaar komt. De dienst noemt daarbij specifiek de VS. Abonnees die voor de test zijn geselecteerd, kunnen er zelf voor kiezen of ze van de nieuwe zoekfunctie gebruik willen maken. Het is onduidelijk of dat ook mogelijk is bij de uiteindelijke release.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-04-2025 10:32 45

13-04-2025 • 10:32

45

Lees meer

Meer dan duizend kamers in Vlaamse woonzorgcentra hebben valsensoren met AI
Meer dan duizend kamers in Vlaamse woonzorgcentra hebben valsensoren met AI Nieuws van 22 april 2025
'OpenAI werkt aan eigen socialemediaplatform'
'OpenAI werkt aan eigen socialemediaplatform' Nieuws van 16 april 2025
Netflix is grootste streamingdienst in Nederland, Viaplay en Videoland volgen
Netflix is grootste streamingdienst in Nederland, Viaplay en Videoland volgen Nieuws van 2 april 2025
Voormalige baas gamingtak Netflix verlaat bedrijf
Voormalige baas gamingtak Netflix verlaat bedrijf Nieuws van 12 maart 2025
Netflix verhoogt prijzen in VS en Portugal, en heeft 300 miljoen abonnees
Netflix verhoogt prijzen in VS en Portugal, en heeft 300 miljoen abonnees Nieuws van 22 januari 2025
Microsoft voegt AI-zoekfunctie toe aan Xbox-consoles en -app
Microsoft voegt AI-zoekfunctie toe aan Xbox-consoles en -app Nieuws van 15 november 2024
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Kunstmatige intelligentie Netflix OpenAI

Reacties (45)

-Moderatie-faq
45
45
13
0
0
20
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Dlsruptor 13 april 2025 10:38
Wacht even, gebruiken ze een AI-model zoals OpenAI, of gebruiken ze letterlijk technologie van OpenAI zelf?
De manier waarop het nu geformuleerd is, klinkt het alsof het om een AI-functie zoals die van OpenAI gaat, maar niet per se dat het OpenAI’s model is.
Tk55 @Dlsruptor13 april 2025 10:41
Klopt, het kan bijv gaan om een veel simpelere architectuur dan de gpt modellen. Volgens mij heeft OpenAI wel wat embedding modellen waarmee je similarity kan berekenen (met je zoekquery bijvoorbeeld).
berchtold @Tk5513 april 2025 16:21
Klopt embeddings worden 1x gegenereert over de data waar door word gezocht en word verder lokaal gebruikt. Dus zelfs voor privacy is dit niet iets complexers.
Fathier @berchtold13 april 2025 19:22
Lokaal gebruikt? Ik geloof er helemaal niks van. Alle AI waarvan wordt gezegd dat het alleen lokaal gebruikt wordt, daarvan blijkt later dat er toch ook wel "iets" in de cloud gebeurt. Ik snap niet dat men al die beweringen over AI voetstoots gelooft. Het zijn tenslotte techbedrijven voor wie alleen de portemonnee de drijfveer is. Voor de rest interesseert het ze geen reet. Ena als de AI-hype is doodgebloed, bedenken ze gewoon weer iets nieuws om de wereld voor te liegen en te bedriegen. En, uiteraard, om goedgelovige gebruikers wederom veel geld afhandig te maken voor iets wat niemand eigenlijk nodig heeft.
berchtold @Fathier13 april 2025 20:46
zoekopdrachten van embeddings worden puur uitgevoerd op basis van de vectoren die uit de embeddings komen. Kan je gewoon offline gebruiken.
Ghoelian @berchtold14 april 2025 09:27
Dat dat kan betekent niet dat Netflix dit ook zo gaat doen natuurlijk.
Dlsruptor @Tk5513 april 2025 10:43
Dankjewel voor je reactie, dit wilde ik weten.
Nrojt @Tk5513 april 2025 17:01
Die heeft OpenAI inderdaad, text-embedding-3-small en -large. Daarnaast kan het ook om een volledig LLM (bv GPT-4o) gaan. Llm's kunnen gebruikt worden voor een herordening van de zoekresultaten. Embedding wordt in principe eenmalig gedaan, de LLM runt in dit scenario voor elke zoekopdracht.
Roerdomp @Dlsruptor13 april 2025 10:39
Ze gebruiken letterlijk technologie van OpenAI.
Netflix test een zoekfunctie die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie van OpenAI.
Quintiemero @Dlsruptor13 april 2025 10:40
“Die wordt aangedreven door KI van OpenAI”. Lijkt me duidelijk toch?
dasiro @Dlsruptor13 april 2025 17:01
mss aan een AI vragen om het originele artikel te interpretteren ipv een mens die het hier overtikt ;) :+
Oon @Dlsruptor14 april 2025 09:36
Het zal gewoon integratie van de OpenAI-API zijn
iqcgubon 13 april 2025 12:13
Waarom zelfs. Zoekfuncties werken al decennia goed zonder "AI". Dat gaat hun nu al belabberde search echt niet goedmaken.
moonlander @iqcgubon13 april 2025 14:08
Zoek eens op spannende gevangenis ontsnapping. Nu levert dat niks op, met ai krijg je wel degelijk resultaten die gebaseerd zijn daarop. Ik gebruik het best wel vaak om suggesties van films/series
Nrojt @iqcgubon13 april 2025 14:40
Taalmodellen kunnen juist goed gebruikt worden in zoekfunctionaliteit.

Bij Semantic en Vector Search (waarbij ai modellen gebruikt kunnen worden van onder andere OpenAI) word de betekenis en context van zinnen beter meegenomen. Voorbeeld: Groene appels worden onder de merknaam "granny smith" verkocht. Dmv semantic/vector search kan je zoeken op "groene appels" ipv specifiek "granny smith".
Cybje @iqcgubon13 april 2025 16:57
Ik gebruik nu juist vaak AI om leuke series, films en boeken te zoeken binnen mijn interesses. Het lastige is vooral dat ik geen fan ben van een specifiek genre, maar natuurlijk ook niet zomaar alles leuk vind. Nu voer ik gewoon een lijstje met bijvoorbeeld boeken die ik recent heb gelezen en leuk vond aan een taalmodel. AI komt dan met een verhaaltje over wat voor overeenkomsten die boeken hebben en waarom ik die waarschijnlijk leuk vind, gevolgd met een aantal suggesties voor nieuwe boeken. Zelfde voor series en films dus :)
Job1234 @iqcgubon13 april 2025 17:54
Zoekfuncties zijn echt verschrikkelijk. Als je niet op exacte namen zoekt snappen Netflix en co er niks van. Ik wil kunnen zoeken op "iets als boer zoekt vrouw maar niet met van die gladde Amerikaanse auteurs" en dan wil ik relevante resultaten zien.
_Pussycat_ @iqcgubon14 april 2025 05:50
AI-zoeken is geweldig. Ik gebruik vaak ChatGPT voor onduidelijke zoekopdrachten, zoiets als "hoe heet die ene zwarte man die met zo een lichtwapen in een grote scifi-film-serie was nog eens?"
Antwoord: Waarschijnlijk bedoel je Samuel L. Jackson. Hij speelt Mace Windu in Star Wars, een Jedi met een paars lichtzwaard.
Tom35 13 april 2025 17:48
Wordt hoog tijd dat je ipv duimpje op of neer kan aangeven dat het genre je wel aanstaat maar de film gewoon crap is... beide zijn groot verschil maar mss willen die streamingdiensten dergelijke feedback niet natuurlijk..

Tom
Dutch_CroniC @Tom3513 april 2025 18:25
Is dat voor t genre? Ik dacht dat die specifieke film of serie dan niet meer zo snel aangeboden wordt.

Dat dacht ik, maar ik gebruik de duimpjes niet :P

Edit: blijkbaar beide.
Als je upvote krijg je meer soortgelijke content of andere content met dezelfde acteurs.

Als je downvote wordt de film of serie niet of nauwelijks meer getoond. Heeft minder invloed op t genre, die wordt namelijk ook van je kijkgeschiedenis bijgehouden.

[Reactie gewijzigd door Dutch_CroniC op 13 april 2025 18:31]

fry_35 13 april 2025 13:02
Ik ben wel benieuwd naar de trainingsdata. Niets is zo subjectief als een mening over een film. Wat ik vind om te lachen, vind iemand anders helemaal niet leuk.
fletnix2.0 13 april 2025 14:36
Zou liever hebben dat ze eens zorgen dat ik niet steeds weer series en films voorgeschoteld krijg als "speciaal aanbevolen voor jou" die ik al gezien heb. Wat ik gezien heb hoef ik niet opnieuw te zien behalve als er een nieuw seizoen komt.
kozue @fletnix2.013 april 2025 19:49
Dat is ook mijn nummer 1 ergernis op Netflix. Lijsten vol met suggesties die ik al gezien heb. Daar gaat een andere zoekfunctie niks bij helpen. Die komt waarschijnlijk weer gewoon met deze voorgekauwde suggesties op herhaling.
Tweeks 13 april 2025 20:15
Top, dan kan nu een LLM me vertellen dat wat ik zoek niet beschikbaar is.
Daoka 13 april 2025 11:03
Ik hoop toch wel dat er betere functies komen dan film kiezen gebaseerd op mijn stemming. Ik kan dit namelijk zelf ook wel bepalen wat voor genre ik wil kijken. Jammer genoeg blijven de streaming diensten een "slechte" UI gebruiken. Laat mij gewoon selecteren dat ik comedy wil en geef mij dan een complete lijst. En niet deze manier waar comedy, comedy action, ect aparte regels zijn en vaak dubbele films in staan.

Als ze toch AI gebruiken waarom dat niet voor iets nuttig zoals films / series kunnen zoeken gebaseerd op een omschrijving. Of een lijst kunnen generen als je zegt "zoek films die lijken op (naam film)". Of een lijst met films / series die je nog niet gezien hebt gebaseerd op je kijk geschiedenis / gegeven duimpjes.
lariekoek @Daoka13 april 2025 12:01
Vind genres dan weer zo oubollig.
Tuurlijk heb je dat soort archetype mensen die het zat vinden om gebaseerd daarop een lijstje te krijgen.

Steekwoorden invoeren en daarop een probabilistisch resultaat krijgen is juist net een toepassing die zinvol is voor deze technologie en voor mensen die op andere manieren een aanbod willen waarbij juist/onjuist geen probleem is omdat je iets onbekend/nieuws zoekt.

Misschien komt een uitvoering van de suggestie die je doet er ooit al moet ik er niet aan denken om dat met mijn afstandsbediening in te tikken.
Speech to text zou dan wel tof zijn, ook door AI uiteraard.
Dan gebruik ik die knop op mijn afstandsbediening ook eens.

Even los van de vraag of deterministische/absolute systemen niet een vergelijkbaar OK resultaat kunnen bieden voor de eerste oplossing en dan efficienter kunnen zijn. many-to-many keywords/categorieën en relaties zonder zo'n groot model en de hardware maar toegespitst en groeiend op/via netflix gebruik, zoals het al was tot op zekere hoogte.

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 13 april 2025 12:06]

Daoka @lariekoek14 april 2025 00:11
Vind genres dan weer zo oubollig.
Tuurlijk heb je dat soort archetype mensen die het zat vinden om gebaseerd daarop een lijstje te krijgen.
Ik vind persoonlijk van niet. Ik denk dat ik een redelijke grote smaak / acceptatie Acceptatie als in het hoeft voor mij niet altijd geweldig geacteerd te zijn of beste speciale effecten te hebben. Maar ik kan wel bepaalde genre uitsluiten. Ik ben bijvoorbeeld niet van de drama of romantische films. Natuurlijk zullen er er aantal bij zitten die ik misschien wel leuk vind maar over het algemeen niet. Ik vind het zelf dus wel handig dat ik binnen een genre kan kijken.
Misschien komt een uitvoering van de suggestie die je doet er ooit al moet ik er niet aan denken om dat met mijn afstandsbediening in te tikken.
Speech to text zou dan wel tof zijn, ook door AI uiteraard.
Dan gebruik ik die knop op mijn afstandsbediening ook eens.
Het hoeft natuurlijk niet via de afstandsbediening. Je zou het ook in de app op je telefoon kunnen doen of achter een pc. Daarnaast zou een omschrijving natuurlijk niet lang hoeven te zijn als je iets onbekend wil zoeken. Maar zou bijvoorbeeld ook wel handig kunnen zijn om specifieke films te vinden waar je even niet op de naam kan komen.
Even los van de vraag of deterministische/absolute systemen niet een vergelijkbaar OK resultaat kunnen bieden voor de eerste oplossing en dan efficienter kunnen zijn.
Ik denk dat er genoeg simpele manieren zijn om men in aanraking te laten komen met onbekende dingen. Maak een lijst met de laatste 100 of 200 (licht eraan hoeveel je per week/maand erbij zetten) die toegevoegd zijn en maak het dat nuttige trailers (snel laten zien wat ik er van kan verwachten en niet bijvoorbeeld eerst rustig de studio of acteurs benoemen maar tegelijkertijd ook geeen grote spoilers) die gemakkelijk af te spelen zijn. Of een kleine lijst screenshots zodat je in een keer overzicht ziet wat je kan verwachten. Ik zou ieder geval deze lijst vaak genoeg in de gaten houden en elke nieuwe ding even snel bekijken. Als je dit elke paar dagen even bijhoudt hoef dan ben je eigenlijk op de hoogte van elke film en serie die er vanaf dat moment bij komen.
lariekoek @Daoka14 april 2025 07:08
"dear chatgpt, geef me een reactie puur om een tegenstellende reactie te geven, hoe onwaarschijnlijk ook"?

Het ging om iets efficienter zoeken.
één genre uitsluiten maar elk mogelijk andere genre moeten doorlopen is dat niet.
Genres zijn zo cut and dry en limiterend/vooroordelend vandaag de dag imo.

Bovendien is een groep die een app willen gebruiken in aanvulling om app op tv of box ook klein.
Dat het kort kán, sure, onzinnige aanvulling.

Zinvol (voor) categoriseren zou al een heel stuk schelen.
Profielen die met voorkeuren aangevuld worden was al een prima idee maar dat werkt niet bij wisselende interesses of interesses die complexer zijn dan genre, schrijver, en via die wegen "verwant aan" zoals "anderen keken ook".

Iets wat de porno aggregator websites beter doen al is dat met een vieze nasmaak gezegd. :o :+

[Reactie gewijzigd door lariekoek op 14 april 2025 07:49]

mstx 13 april 2025 11:06
Hopelijk kun je dan ook eindelijk zoeken naar sci-fi films zonder dat er fantasyfilms tussen de resultaten staan.
eazyq 13 april 2025 11:12
De ui van Netflix is flink verslechterd sinds de laatste update. Vorige ui was overzichtelijk en als men daar nu ai op loslaat wat verandert er dan? Krijg nu al regelmatig suggesties wordt dat dan verbeterd? Of moet ik eerst mijn stemming aangeven?
cbr600f4i 13 april 2025 11:22
Mooi Netflix want dat dit er nog niet inzat was precies de reden dat ik het abonnement heb opgezegd. 8)7
iRobbery @cbr600f4i13 april 2025 19:09
Ik zit ook precies nu te overwegen om mijn annulering te annuleren...

Finally Netflix free \o/
kozue @cbr600f4i13 april 2025 19:56
Het volproppen met AI rommel zou voor mij juist weer een reden zijn om op te zeggen 🙄

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.