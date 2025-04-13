Netflix test zoekfunctie die wordt aangedreven door technologie van OpenAI

Netflix test een zoekfunctie die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie van OpenAI. Hiermee kunnen gebruikers specifieker zoeken naar films en series.

Netflix heeft de AI-zoekfunctie toegevoegd voor sommige gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland, bevestigt de streamingdienst aan Bloomberg. De functie werkt vooralsnog enkel op iOS-apparaten. Volgens het persbureau wordt het hiermee mogelijk om met 'specifieke termen' films en series te vinden. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aangeven in welke stemming ze zijn, waarna ze suggesties krijgen voor shows die daarbij aansluiten.

Netflix zegt tegen het persbureau dat de functie binnenkort ook in andere landen beschikbaar komt. De dienst noemt daarbij specifiek de VS. Abonnees die voor de test zijn geselecteerd, kunnen er zelf voor kiezen of ze van de nieuwe zoekfunctie gebruik willen maken. Het is onduidelijk of dat ook mogelijk is bij de uiteindelijke release.