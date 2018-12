Jarig Gboard-toetsenbord ondersteunt ruim 500 talen en 40 schriftsoorten

Gboard, Googles eigen toetsenbord voor Android en iOS, ondersteunt sinds deze week meer dan vijfhonderd talen en veertig verschillende schriftsoorten. De app bestaat deze maand exact twee jaar.

Dankzij de ondersteuning van ruim vijfhonderd talen kan vandaag negentig procent van de wereldbevolking in zijn moedertaal met zijn smartphone communiceren, zo stelt Google in een blogpost. Gboard kan bovendien overweg met meer dan veertig verschillende schriften, van de wijdverspreide Romeinse en Cyrillische alfabetten tot Ol Chiki, een schrift dat slechts gebruikt wordt in één enkele taal: het Santali. Ook slimme typefuncties, zoals autocorrectie en tekstvoorspelling, zijn voor iedere taal apart geoptimaliseerd.

Het Gboard-toetsenbord werd in december 2016 eerst uitgebracht voor het Android-platform met ondersteuning voor zo’n honderd talen. Later volgde een versie voor iOS. In de voorbije maanden zijn meer dan honderd nieuwe talen aan Gboard toegevoegd, waaronder Nigeriaans Pidgin, Balinees en Rangpuri.