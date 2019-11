Honeypots 'nieuwe WannaCry' hebben voor het eerst beet, maar vangst is geen worm

Honeypots die opgezet zijn om exploits van de BlueKeep-kwetsbaarheid in Windows op te vangen, hebben voor het eerst stelselmatig beet. Echter lijkt de exploit die gebruikt wordt om de honeypots aan te vallen geen worm, wat goed nieuws is.

De honeypots worden volgens een rapport op Wired geïnfecteerd met een cryptominer, die de rekenkracht van doelwitten gebruikt om cryptovaluta te delven. Welke munt het om gaat, is niet duidelijk. Systemen worden individueel via het web opgespoord en de malware gaat niet door naar naburige machines. De honeypots zijn van security-onderzoeker Kevin Beaumont.

Security-onderzoeker Marcus Hutchins bestempelt het als 'opvallend' dat een bekende kwetsbaarheid als deze zo lang onbenut is gebleven en dat de 'uitbraak' nu blijft bij een vrij beperkte uitbuiting van de kwetsbaarheid. Volgens hem zou het gaan om een 'low-level actor' die 'out-of-the-box pentest-tools gebruikt'.

De BlueKeep-kwetsbaarheid zit in oudere Windows-versies, waaronder Windows 7 en XP. Het gaat om een vulnerability in Remote Desktop Services waarmee van een afstand code kan worden uitgevoerd. Microsoft vergeleek bij de bekendmaking de potentiele impact van een exploit met die van WannaCry, de rampzalige ransomware die in 2017 huishield en naar schatting van Wired vier tot acht miljard dollar aan schade aanrichtte. Al met al lijkt het erop dat de campagne die Microsoft, maar ook de NCSC en de NSA voerden zijn vruchten heeft afgeworpen.