TCL brengt later dit jaar videobril uit met twee 1080p-oledschermpjes

TCL gaat een bril uitbrengen die is voorzien van twee 1080p-oledschermpjes. Dragers zien als ze de bril opzetten een virtueel scherm dat vergelijkbaar is met een 140"-scherm op een afstand van vier meter.

TCL heeft zijn oledbril al eerder op beurzen getoond onder de noemer Project Archery, maar maakt nu bekend dat het product daadwerkelijk wordt uitgebracht met de naam TCL Wearable Display. De bril is bedoeld als een draagbaar videoscherm. Voor ieder oog zit een 1080p-oledschermpje en afgaande op de render van TCL, gaat het om panelen van Sony.

Als gebruikers de bril opzetten, zien ze voor zich een virtueel scherm dat vergelijkbaar is met een 140"-scherm op een afstand van vier meter. De scherpte komt uit op 49 pixels per graad, aldus de fabrikant. De bril dient via USB-C verbonden te worden met een smartphone, laptop of tablet om zo video's te kunnen kijken. Het apparaat moet displayuitvoer via USB ondersteunen.

De fabrikant zegt dat de bril later dit jaar uitkomt in een beperkt aantal landen. De prijs is nog niet bekendgemaakt. Als de introductie dichterbij komt, belooft TCL meer details vrij te geven van zijn oledbril.