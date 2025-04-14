Intel wil meerderheidsbelang van Altera verkopen aan investeerder

Intel wil een meerderheidsbelang in fpga-maker Altera verkopen aan Silver Lake, een techinvesteerder. De chipfabrikant houdt zelf wel 49 procent van het bedrijf in handen. Intel is tien jaar eigenaar van Altera.

Op basis van de overeenkomst is Altera 8,75 miljard dollar waard, veel minder dan de 16,7 miljard dollar die Intel betaalde voor het bedrijf. Silver Lake, dat klinkt als een processorarchitectuur van Intel zelf maar in feite een techninvesteerder is die onder meer geld investeerde in bedrijven als NXP, Twitter, Airbnb en Dell, krijgt 51 procent van Altera in handen en dus zeggenschap over het bedrijf.

Altera had in 2024 een omzet van 1,6 miljard dollar en een verlies van meer dan 300 miljoen dollar. Intel had de afdeling vorig jaar al zelfstandig gemaakt en de naam Altera in ere hersteld. De deal is nog niet rond, maar beide bedrijven verwachten dat de transactie voor het einde van het jaar plaatsvindt.