Intel wil meerderheidsbelang van Altera verkopen aan investeerder

Intel wil een meerderheidsbelang in fpga-maker Altera verkopen aan Silver Lake, een techinvesteerder. De chipfabrikant houdt zelf wel 49 procent van het bedrijf in handen. Intel is tien jaar eigenaar van Altera.

Op basis van de overeenkomst is Altera 8,75 miljard dollar waard, veel minder dan de 16,7 miljard dollar die Intel betaalde voor het bedrijf. Silver Lake, dat klinkt als een processorarchitectuur van Intel zelf maar in feite een techninvesteerder is die onder meer geld investeerde in bedrijven als NXP, Twitter, Airbnb en Dell, krijgt 51 procent van Altera in handen en dus zeggenschap over het bedrijf.

Altera had in 2024 een omzet van 1,6 miljard dollar en een verlies van meer dan 300 miljoen dollar. Intel had de afdeling vorig jaar al zelfstandig gemaakt en de naam Altera in ere hersteld. De deal is nog niet rond, maar beide bedrijven verwachten dat de transactie voor het einde van het jaar plaatsvindt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 17:09
19 • submitter: TheVivaldi

14-04-2025 • 17:09

19

Submitter: TheVivaldi

Lees meer

Intel onderzoekt of het netwerkafdeling kan verkopen
Intel onderzoekt of het netwerkafdeling kan verkopen Nieuws van 20 mei 2025
Nieuwe Intel-topman: we moeten dingen afstoten en technici de ruimte geven
Nieuwe Intel-topman: we moeten dingen afstoten en technici de ruimte geven Nieuws van 1 april 2025
Intel Foundry wordt een losstaande dochteronderneming met meer zelfstandigheid
Intel Foundry wordt een losstaande dochteronderneming met meer zelfstandigheid Nieuws van 17 september 2024
Intel hernoemt fpga-divisie negen jaar na overname weer naar Altera
Intel hernoemt fpga-divisie negen jaar na overname weer naar Altera Nieuws van 29 februari 2024
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Intel Fpga Fusies en overnames

Reacties (19)

-Moderatie-faq
19
18
9
0
0
7
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
catfish 14 april 2025 18:02
Je doet een overname van 16,7 miljard.
Na 10 jaar blijkt daar nog 8,75 miljard van over.
Was het dan wel een slim idee om die overname te doen?
Uiteraard nu gemakkelijk praten, maar rekening houdende met 10 jaar inflatie is dit wel heel erg zuur.
graey @catfish14 april 2025 18:31
Altera was ooit een geinteresseerde Intel-klant o.a. vanwege de geavanceerde (marktleidende) fabs. Helaas is dat precies een punt waarop Intel nogal gestagneerd is, en Altera zal na overname wel niet direct vrij zijn geweest om bij de concurrerende fabs te gaan shoppen. Dan heb je een slechte concurrentiepositie t.o.v. bijv. Xilinx, ik kan me voorstellen dat dat ze niet heeft geholpen.
BRAINLESS01 @catfish14 april 2025 20:07
Het is natuurlijk de vraag hoeveel waarde Altera aan Intel toegevoegd heeft. Als ze voor 20 miljard extra omzet gedraaid hebben dan was het ineens wel een goede overname.
aikebah @BRAINLESS0116 april 2025 12:48
Als ze voor 20 miljard extra omzet gedraaid hebben dan was het ineens wel een goede overname.
Hangt af van de winstmarge op die omzet.

[Reactie gewijzigd door aikebah op 16 april 2025 12:48]

BRAINLESS01 @aikebah16 april 2025 14:44
Goed punt, ik had winst moeten zeggen.
kimborntobewild @catfish14 april 2025 22:00
Na 10 jaar blijkt daar nog 8,75 miljard van over.
Was het dan wel een slim idee om die overname te doen?
Dat weet je vantevoren toch niet?
SambalSamurai @catfish14 april 2025 22:31
Het is 2015. Intel is wereldwijd marktleider.
Net als het decennium daarvoor.
En alle decennias daarvoor in de geschiedenis van de mensheid.
In dát licht beziend, was het helemaal geen slechte zet.
Een andere vraag is... Waar is het misgegaan... (ik verwacht geen helder antwoord noch plot twist).
Het is erg zuur dat een gezonde concurrentie die balans in de markt bracht tegenover andere giganten als TSCM, AMD, Quallcomm, Samsung, enz, zodanig verzwakt is dat ze door deze zure (lees: dure) appel moeten bijten.
Mellow Jack
@SambalSamurai15 april 2025 08:20
Ik heb geen idee maar kan me ergens voorstellen dat je veel meer betaald voor een bedrijf wat je graag wilt overnemen t.o.v. een bedrijf waar je vanaf moet. Zou me niet verbazen als dat verschil al kan oplopen tot meerdere miljarden.

[Reactie gewijzigd door Mellow Jack op 15 april 2025 08:21]

pietje63 @catfish14 april 2025 23:15
Dat is zo moeilijk te zeggen

- wat heeft Intel er qua omzet / kennis uit gehaald?
- wat heeft Intel er qua extra kosten in gezet (omzet Intel kosten Altera)
- wijzigingen in lening structuur!
- andere markt (hogere markt rente is lagere waardering deelnemingen)
Etc

Maar kan ook zijn dat ontwikkeling (miners VS AI?) anders is gelopen dan verwacht
bantoo 14 april 2025 17:16
Blijft een grappig voorbeeld van hoe moeilijk het was voor Intel om externe klanten voor hun fabs te krijgen. De Altera overname kwam uit het tijdperk ~22nm waarin Intel ver voor liep en als nog vrijwel geen externe klanten kon vinden. Een FPGA bakker als Altera is een bedrijf wat nogal grote dure chips maakt waar het uit concurrentieoogpunt heel handig is om op een nieuwe node te zitten.
Het duurde echter niet heel lang voordat de achterstand van Altera techover Xilinx alleen maar groter werd. Ik hoop dat de overname van Xilinx door AMD destijds beter is uitgepakt, die hebben in ieder geval het voordeel niet aan de Intel fabs gekoppeld te zijn.
Xander2 @bantoo14 april 2025 18:34
Niet meer dan logisch.

Fabriceerde je bij Intel met een succesproduct en het 1-2tje fab/ontwerp van Intel werd je ondergang.
De opsplitsing van Intel is 'long overdue' maar geen enkele topman zal zich willen wagen aan een aandelencrash.

Tekenend voor de bedrijfsvoering van Intel de afgelopen jaren, een FPGA leverancier zou juist heel flexibel moeten zijn..
knirfie244
@bantoo15 april 2025 09:29
Het voordeel voor FPGA's is dat ze vaak 1-2 generaties achter lopen qua proces. Bij Xilinx bijvoorbeeld, de nieuwste producten zijn Versal (7nm) en Ultrascale+ (14nm).

Altera had een mooie aankoop kunnen zijn voor Intel voor twee redenen:
Integratie van FPGA's in servers/supercomputers waar ze dedicated berekeningen sneller zouden kunnen doen dan een CPU.
Intel z'n "oude" fabs zouden veel langer kunnen produceren (FPGA's hebben vaak ook een lifecycle van 10+ jaar), waarmee je meer winst uit je fab investering haalt.

Maar dit is dus ook een beetje waar het mis ging, doordat 10nm en 7nm maar op zich lieten wachten, bleef de 14nm productielijn bezet door de processors. Daarnaast was er volgens mij ook wat mismanagement bij Altera en slechte software support, waardoor steeds meer klanten naar Xilinx en kleinere FPGA fabrikanten vertrokken.

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 15 april 2025 09:53]

cdwave @knirfie24418 april 2025 11:36
Integratie van FPGA's in servers/supercomputers waar ze dedicated berekeningen sneller zouden kunnen doen dan een CPU.
Daar hoef je niets voor over te nemen. De standaard manier om dat te doen is om de FPGA via PCIe aan de CPU te knopen. Dat kan met elke combinatie van CPU en FPGA fabrikant.

Producten als de Zynq en SoCFPGA die FPGA+CPU in een chip combineren mikken op een heel andere markt. De overweging daarbij is dat een dikke ARM CPU makkelijk in een klein hoekje van de chip past, en dan veel efficienter is in alle opzichten dan een softcore. De CPU is dan wel minder goed dan een dedicated CPU chip, omdat het FPGA process minder geschikt is voor het maken van CPUs. De winst is dan dat je er fatsoenlijke CPU cores bij krijgt en dat die goed integreren met de FPGA, en dat je en paar Watt uitspaart die de PCIe connectie anders zou opeten. Je kunt echter geen dikke I9 met een FPGA in dezelfde chip bakken. Intel heeft wel zoiets gemaakt gehad, maar dat waren gewoon twee chips die met PCIe verbonden waren in een enkele package.
knirfie244
@cdwave18 april 2025 17:32
Klopt, ik heb al genoeg FPGA insteekkaarten ontwikkeld in mijn carrière.

Maar voor zover ik me kan herinneren heeft Intel ooit een keer in een roadmap plannen laten zien voor een FPGA die in een server CPU socket zou passen, of een CPU/FPGA SoC...

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 18 april 2025 17:34]

arnova 14 april 2025 18:31
Ik denk dat dit geen goede move is van Intel. De toekomst is toch echt processoren icm. FPGA's. Juist de kruisbestuiving versterkt beide. Ik neem aan dat AMD dit wel goed doorheeft.
cdwave @arnova18 april 2025 11:50
Niemand weet wat de "toekomst" brengt.

Mijn dagelijkse werk betreft CPU+FPGA systemen.

Dat FPGA's, of FPGA+CPU combo's "de toekomst" zouden zijn hoor ik intussen al ruim tien jaar beweerd worden, maar daar is weinig van te merken geweest. Ik heb het zelf ook een paar jaar beweerd. Op basis van die ervaring zou ik zeggen: "Nee, helemaal niet dus". Er is een markt voor, maar die is heel beperkt.

FPGA's blijven een "niche", ze zijn voor lage volumes en hoge programmeerbaarheid. Dus zie je ze een tijdje ingezet worden voor bitcoins minen, totdat ASICs dat overnemen. En dan een tijdje voor AI, waarna ook weer ASICs komen die sneller, zuiniger en makkelijker te programmeren zijn.

Dat blijft het lot van de FPGA - zodra een toepassing grote volumes gaat bereiken, wordt het rendabel om een ASIC te maken, en dan verdwijnt de FPGA van dat toneel.

Overigens, als je het grote geld volgt in de FPGA wereld, dan kom je altijd bij micro-trading uit.
Het.Draakje @_Pussycat_15 april 2025 05:44
Een deal is al jaren een ingeburgerd woord. Staat gewoon in ons woordenboek.
https://www.vandale.nl/gr...nederlands/betekenis/deal

Als je daar een probleem mee hebt, wellicht dat je dan de oplossing bij jezelf moet zoeken?
Dooxed @Het.Draakje15 april 2025 15:38
Lol, draak van een opmerking 8-)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.