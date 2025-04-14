Google sluit licentiedeal met Nederlandse media voor tonen van snippets - update

Google sluit een licentiedeal met elf grote nieuwsorganisaties die in Nederland actief zijn, waaronder de NPO, RTL Nederland en Tweakers-uitgever DPG Media. Dankzij de deal kan Google via Nieuws en Discover nieuwspreviews tonen.

Het techbedrijf heeft de licentiedeal met de Stichting Organisatie voor PersuitgeversRecht gesloten. Onder de licentiedeal mag Google korte inhoud van artikelen, ook wel snippets genoemd, tonen in bijvoorbeeld de zoekmachine en in Google Nieuws.

De overeenkomst is onderdeel van Googles Extended News Previews-programma, waarmee het bedrijf de Europese Auteursrechtenrichtlijn volgt. Dat is iets anders dan het eerder in In Nederland geïntroduceerde Nieuws Showcase-programma, waarbij media hun betaalde artikelen via Google aanbieden. De onderstaande mediaorganisaties hebben een licentiedeal met Google gesloten.

  • BDUmedia
  • DPG Media
  • Erdee Media Groep
  • Mediahuis Nederland
  • FD Mediagroep
  • De Groene Amsterdammer
  • Nedag Uitgevers
  • Roularta Media Nederland
  • RTL Nederland
  • Stichting Nederlandse Publieke Omroep
  • Stichting Regionale Publieke Omroep

Update, 18.36 uur - In een eerdere versie van het artikel stond dat de deal onderdeel was van Nieuws Showcase, maar dat klopt niet. Het gaat bij deze overeenkomst om snippets in de zoekmachine of in Google Nieuws.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 17:02 45

14-04-2025 • 17:02

45

Lees meer

Volg Tweakers in Google Discover en lees ons vaker en meer .Plan van 6 november 2025
Google test AI-samenvattingen bij nieuwsonderwerpen in Discover-feed
Google test AI-samenvattingen bij nieuwsonderwerpen in Discover-feed Nieuws van 15 juli 2025
DPG-accounts zijn voortaan niet op vijf maar maximaal drie apparaten bruikbaar
DPG-accounts zijn voortaan niet op vijf maar maximaal drie apparaten bruikbaar Nieuws van 11 juli 2025
Google brengt Nieuws Showcase voor toegang tot betaald nieuws uit in Nederland
Google brengt Nieuws Showcase voor toegang tot betaald nieuws uit in Nederland Nieuws van 27 maart 2025
Vlaamse uitgevers sluiten deal met Google voor artikelen in nieuwssectie
Vlaamse uitgevers sluiten deal met Google voor artikelen in nieuwssectie Nieuws van 20 december 2024
Google News komt terug naar Spanje na zeven jaar afwezigheid
Google News komt terug naar Spanje na zeven jaar afwezigheid Nieuws van 3 november 2021
Meer producten en artikelen
Economie en maatschappij Bedrijfsnieuws Google DPG Media Google news Journalistiek Online media

Reacties (45)

-Moderatie-faq
45
44
14
1
0
26
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Appesteijn 14 april 2025 17:17
Worden deze organisaties hierdoor afhankelijk(er) van Google voor hun inkomsten?
Skit3000 @Appesteijn14 april 2025 18:58
Eerder andersom; andere organisaties die nieuwssnippets willen tonen zullen waarschijnlijk uiteindelijk ook een dergelijke licentie af moeten nemen. Als Google de prijs nu hoog genoeg heeft gezet, werkt het op die manier vanzelf concurrentie de markt uit.

Het lijkt mij in ieder geval een slechte ontwikkeling dat het citaatrecht nu opzij wordt geschoven.
Stijnvi @Skit300015 april 2025 01:45
Het lijkt mij in ieder geval een slechte ontwikkeling dat het citaatrecht nu opzij wordt geschoven.
Wat bedoel je hiermee?
Het citaatrecht is namelijk van toepassing op het bespreken van het geciteerde werk.
Je mag dus bijvoorbeeld wel zeggen: "Volgens het FD..." en hier vervolgens nog meer informatie aan toevoegen of je mening hierover geven.
Het citaatrecht is voor zover ik weet niet van toepassing op werken die geheel bestaan uit een reproductie van (een deel van) een ander werk.
Jij mag dus niet zomaar een tekst van het FD kopiëren en plakken en dat als jouw eigen werk aanbieden, of enkel afdoen met een bronverwijzing.
Skit3000 @Stijnvi15 april 2025 09:02
Klopt, je mag het niet afdoen als je eigen werk, maar je mag wel (een beperkte) hoeveelheid tekst en zelfs een afbeelding over nemen mits dit met bronvermelding is. Zoals Google al jaren doet. Ik denk ook dat deze stap vooral door hen genomen is zodat ze deze stichting aan kunnen sporen om partijen die nu geen licentie afnemen, onder druk te zetten toch te betalen (of te stoppen). Hierdoor krijgt Google min of meer een monopolie. Ze voorkomen op deze manier ook dat bijvoorbeeld concurrerende LLMs geen toegang tot deze data meer krijgen.
HKLM_ 14 april 2025 17:08
Betekent dit dan ook dat nieuws wat je bekijkt via een google services niet achter zo’n paywall zit?

Google betaalt immers voor het nieuws.

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 14 april 2025 17:08]

willieverhoef @HKLM_14 april 2025 17:36
Het betekend vooral dat jij google nieuws gaat gebruiken, en ze nog meer over jouw interesse gaan leren. Dit gaan ze omzetten in advertentie mogelijkheden. Dus nog meer beinvloeding terwijl jij dacht onafhankelijke nieuwsberichten te lezen?.
dimdek @willieverhoef14 april 2025 21:01
Na het lezen van Nexus van Harari begrijp ik dat het waarschijnlijk allemaal dient om hun AI te trainen met informatie die ze normaalgesproken nooit zouden krijgen of waarvoor ze veel zouden moeten betalen.
evilution @HKLM_14 april 2025 17:47
Ja:
Daarnaast betaalt Google deelnemende nieuwsorganisaties om lezers toegang te geven tot een beperkte hoeveelheid content achter de betaalmuur. Deze toegang betekent dat lezers de mogelijkheid krijgen om meer artikelen van een uitgever te lezen dan ze anders zouden kunnen, waardoor ze worden aangemoedigd meer te leren over de publicatie – en zich mogelijk te abonneren.
Bron
TijsZonderH Nieuwscoördinator @evilution14 april 2025 18:40
Kleine update, dit klopt niet. We haalden Nieuws Showcase door de war met snippets, het artikel is inmiddels bijgewerkt en gecorrigeerd.
HansvDr @HKLM_14 april 2025 17:21
Waarschijnlijk zul je verplicht een app van Google moeten gebruiken. Slimme zet.
bazchillin @HKLM_16 april 2025 07:43
Archive.ph is je vriend.
HKLM_ @bazchillin16 april 2025 10:42
Die werkt ook niet meer op alle nieuws sites, bijvoorbeeld AD.nl geeft daar gewoon de cookie banner.
Server.1968 14 april 2025 17:05
Leuk, dan kunnen we via die weg ook artikelen van Tweakers lezen. Goed ook voor de bekendheid van Tweakers.
Cybje @Server.196814 april 2025 17:58
Toch vraag ik me af of dat echt zo’n goed idee is. In de 20+ jaar dat ik op Tweakers zit merk ik dat het community gevoel verder afneemt naarmate de website groeit en populairder wordt. Je ziet ook al steeds meer niet-technische mensen op Tweakers komen.

Wat ik ook steeds meer zie gebeuren is dat mensen Tweakers behandelen als Facebook. Er worden vaker korte, inhoudsloze, reacties onder artikelen geplaatst. En mensen modereren reacties weg omdat die niet overeenkomen met hun mening, in plaats van te modereren op inhoud en te accepteren dat iemand met een andere mening nog steeds wel iets toevoegt aan de conversatie.

Noem me een oude lul, maar ik mis het oude Tweakers met onder andere de abo meetings uit die tijd, of dat er een Tweakers tent op het event NE2000 stond.

[Reactie gewijzigd door Cybje op 14 april 2025 18:27]

Hatseflats @Cybje15 april 2025 00:50
Deze Zeitgeist heft zichzelf gelukkig op door niet of nauwelijks te zorgen voor nakomelingen.

Eind goed, al goed.

Om met een groot filosoof te spreken: "En nu maar knus naar jullie nestjes en denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe."

@NorMath

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 15 april 2025 13:06]

Cybje @Hatseflats15 april 2025 07:47
Mijn vriendin en ik hebben inderdaad besloten geen kinderen te maken/compileren/uit te rollen. Dat heeft meerdere redenen:

1. Ik kan niet goed tegen veel mensen om mij heen en het is al druk genoeg (zeker in dit dichtbevolkte land)
2. Als je wel graag een kind wilt hebben om voor te zorgen, kun je beter adopteren
3. We zijn van mening dat de aarde het nu al moeilijk genoeg heeft om de hoeveelheid mensen te voeden en de impact op het milieu van meer mensen is groot met ons niveau van welvaart

Dat laatste is wat relatief natuurlijk. Want wat we als mensen bedoelen met “de aarde redden” is eigenlijk “de aarde leefbaar houden voor mensen”. Want de planeet stopt er echt niet zomaar mee voorlopig.

Even ter verduidelijking, dit is onze keuze, ik leg dit natuurlijk niet op aan anderen. Dus gaat heen en vermenigvuldig uzelf.

[Reactie gewijzigd door Cybje op 15 april 2025 07:50]

CivLord @Cybje15 april 2025 09:45
Wanneer je over -tig jaar in het verzorgingstehuis ligt ben je maar wat blij wanneer andere mensen wél nageslacht op de wereld hebben gezet, zodat die je luier kunnen verschonen. ;)

[Reactie gewijzigd door CivLord op 15 april 2025 09:46]

Cybje @CivLord15 april 2025 10:13
Ik ben het daar niet mee eens. Ik zit er helemaal niet op te wachten om een verzorgingstehuis in te gaan, want ik ben nogal gehecht aan mijn vrijheid. Als mijn eigen situatie onleefbaar wordt maak ik er liever een einde aan. Ik zie er geen enkel nut van in om het een paar jaar te rekken als ik zelf toch geen plezier meer beleef aan mijn leven, terwijl ik ondertussen nog meer impact maak op de planeet.

Daarnaast zeg ik niet dat we helemaal niet moeten voortplanten. Ik ben niet tegen de mensheid en het zit gewoon in onze natuur als organismen om te streven naar overleving. Maar ik denk niet dat het noodzakelijk is om op dit tempo te blijven groeien als mensheid.
Hatseflats @Cybje16 april 2025 22:06
Mag ik vragen, was je vroeger als kind zijnde ernstig ziek geweest of was je al die tijd blakend van gezondheid?

En nee, dit is geen strikvraag, gewoon aangeboren nieuwsgierigheid om een theorie te bekijken.
Cybje @Hatseflats16 april 2025 22:36
Niet ernstig ziek geweest.

Wel bijna mijn hele jeugd onder behandeling geweest voor mijn ogen (onder andere lui oog) en 3x op de operatietafel gelegen. Maar dat was niet levensbedreigend.

Ik ben benieuwd om welke theorie dit gaat :D
Hatseflats @Cybje16 april 2025 23:57
Uhm, ik weet niet goed hoe je erop zal reageren, maar het heeft te maken met evolutie en DNA.

Het is nogal confronterend.
Cybje @Hatseflats17 april 2025 09:59
Ik vind dat vooral interessant, dus ik heb daar niet zoveel moeite mee :) Uiteindelijk zijn we gewoon afhankelijk van onze biologie (inclusief DNA), het is zoals het is. Ik weet bijv. dat ik verhoogde kans op Alzheimer heb door mijn DNA. Dat is vervelend, maar doordat ik het al vrij jong weet kan ik het deels compenseren door mijn lifestyle aan te passen (gezonder dieet).
Hatseflats @Cybje17 april 2025 18:33
Zoals ik al zei, Edward Dutton heeft het exact over jouw situatie. De oorzaak wijst in de richting van evolutie, nl. dat er mutaties in de genen hebben plaatsgevonden die normaal in de natuur gelijk zouden worden aangepakt - lees niet zouden overleven - (recht van de sterkste + afwijkingen overleven het bijna niet in de natuur door ziektes e.d.).

Omdat wij uit de natuur voortkomen hebben mensen ook een interne sensor die bepaalt of je genen goed zijn of gelijk zijn aan die van jezelf. Als dat niet zo is heb je een natuurlijke aversie tegen die mensen. Dit is waarschijnlijk zo fundamenteel, dat het mogelijk verklaart, kijkende naar de huidige maatschappij, waarom er een polarisatie plaatsvindt en er zo emotioneel gereageerd wordt door diegene met afwijkende genen t.o.v. de gangbare genen die al millenia lang bestaan. Je wordt al het ware een afwijkend sub-ras.

Hierbij misschien voorts opmerkend dat er mogelijk een zelfdestructief mechanisme ingebakken zit in DNA, als de genen teveel afwijken van de natuurlijke gangbare genen, de blauwdruk. Een soort controle mechanisme.

In zijn boek haalt hij er wetenschappelijke onderzoeken bij.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 17 april 2025 18:47]

Cybje @Hatseflats17 april 2025 19:07
Bedankt voor je uitgebreide reactie! Dat klinkt als best een interessante theorie, hoewel ik lastig kan beoordelen of het echt waar is natuurlijk. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar ik ga wel dat boek bestellen, want ik wil er zeker meer over lezen.

Ik weet wel dat het natuurlijk de vraag is of het verstandig is iedereen maar medisch te blijven behandelen, omdat je inderdaad een zwakker DNA maakt. Aan de andere kant, de medische wetenschap die we hebben is ook onderdeel van het overleven van de sterkste. Maar het klinkt wel interessant als er een soort van zintuig zou zijn waardoor je toch zwakker DNA herkent. Eigenlijk net als dat we natuurlijk ook een negatieve reactie kunnen hebben op het zien van zieke mensen, of bijv. braaksel.
Hatseflats @Cybje17 april 2025 19:30
Ook zijn boek ethnocentrism kan ik je aanraden in dat geval.
Hoewel ik lastig kan beoordelen of het echt waar is natuurlijk.
Hij pakt het aan op basis van wetenschappelijke studies. Hij heeft ook een youtube kanaal.

Ik werd op hem gewezen door een andere twieker. Maar het feit dat het zo onbekend is en er weinig wetenschappelijk tegengas wordt gegeven is ook een goede indicatie dat hij misschien op het goede pad zit qua waarheidsvinding, zoals ze ook deden in de 19e eeuw. De zoektocht naar de waarheid, ongeacht waar die uitmondt. Toen was dat de geaccepteerde norm.

Het zou zo kunnen zijn dat de boeken ook online te vinden zijn, maar dat moet je zelf maar uitmaken. ;)

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 17 april 2025 19:36]

Hatseflats @Cybje15 april 2025 12:50
Goh, ik lees toevallig net over jouw situatie in Edward Dutton's boek "The past is a future country".
Danny @Cybje14 april 2025 18:20
Jup, zelfde gevoel hier. WAN2000 was het hoogtepunt voor mij.
NorMath @Cybje14 april 2025 18:45
Dat zeg ik nu ook al een tijdje, iedereen is telkens positief omdat de meesten hier tegenwoordig goedgelovig en naïef zijn zucht. Het gaat er zwaar op achteruit helaas. Maar ik krijg er telkens -1 voor hier.

[Reactie gewijzigd door NorMath op 14 april 2025 18:46]

jpsch @Cybje15 april 2025 07:58
Ja, het is meer voortgang dan vooruitgang.
ArnieNFW @Cybje16 april 2025 14:45
Helemaal mee eens.
Zo is het met HCC ook gegaan; de eerste jaren van het blad waren fantastisch, heel veel van geleerd. En de eerste HCC dagen idem dito. Interessante meuk & lekker grasduinen in de verhuisdozen. Maar daarna is het afgegleden zoals je beschrijft. Gelukkig is het Tweakers Forum nog wel okay, vind ik.

Ik vraag me echter af of het tegen te gaan is. Op een gegeven moment komt de (hele grote) meute er op af, en die zijn toch anders dan de echte hobbyisten. Dan krijg je het hyves/facebook effect. Maar goed, daar heb ik nooit aan meegedaan dus wellicht ben ik (wij) wel de afwijking ipv het normaal.
Cybje @ArnieNFW16 april 2025 19:25
De HCC dagen waren ook wel echt geweldig. Heb daar m'n eerste Linux CD's gehaald met Slackware, Red Hat en Debian. In de tijd dat snel internet nog niet gemeengoed was, was dat wel echt leuk. Ik zocht ook altijd naar obscure hardware, gewoon voor de hobby. Zo heb ik er ooit een oude Sun Sparcstation gekocht. Fysiek grasduinen daar is toch veel leuker dan online zoeken. Je krijgt er wat meer 'feeling' mee, of je spreekt andere enthousiastelingen. Ik mis dat wel, ja!

Maar misschien zijn wij inderdaad de afwijkende groep...
Hatseflats @ArnieNFW17 april 2025 00:23
Het is meer de commercie die inziet dan er een slaatje uit te slaan valt.

Met twiekers is hetzelfde gebeurd. Overgenomen en de partij die overneemt wil graag zijn geld er weer uit terugverdienen.

"Hoe kunnen we dat doen bij zoiets als twiekers?" Die moet het hebben van online partticipatie. Dan adverteren ze of ze sturen op een andere manier het volk wat ze al hebben van bijvoorbeeld de libelle of nu.nl hierheen en het oude vertrouwde publiek wordt onder de voet gelopen en niet meer belangrijk gevonden, want massa is kassa! i.v.m. advertenties. Wat onderschreven wordt door het feit dat ze een tijd geleden nog zaten te zeuren of je je adblocker uit wilde zetten.

Dit blijkt verder uit het feit hoe er gemodereerd wordt. Holle vaten mogen in beginsel alles, genuanceerden die al dan niet terechte kritiek hebben krijgen berichtjes van het twiekers tiem of gewoon min 1.

Maar het werkt net zoals bij andere fora of in het echte leven, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Het interesseert het hoofdkantoor echter niets. Doekoe is doekoe.

Om het even gechargeerd te zeggen wat men tussen de regels door kan lezen, het is vaak hier de winterschilder die Rembrandt probeert te vertellen hoe hij moet schilderen en dan ook nog denkt dat hij het bij het juiste eind heeft. En dat botst. -1 incoming :)

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 17 april 2025 00:36]

markg85 14 april 2025 18:06
Op technisch niveau houd dit dus in dat google alle nieuwsartikelen "kan scannen" (hoe anders kunnen ze het voorschotelen). En dat houd weer in dat het in hun database zit en vrolijk in hun AI modellen gebruikt zal gaan worden. Kom je dan, als tweakers, met je robots.txt waarin je aangeeft dat je dat niet wil. Jahoor, vergeet het maar, jullie gaan vrolijk de AI modellen in ^_^
moonlander 14 april 2025 17:54
Is er een optie om sites achter een betaal muur te blokkeren? Rete irritant als je iets voorbij ziet komen en je meteen al een popup ziet voor een abonnement.
Erwin1967 @moonlander14 april 2025 19:38
Dit soort ontwikkelingen maakt Google als zoekmachine steeds minder waardevol. Commercie is belangrijker dan de juiste informatie te presenteren. Hiermee kun je ook de publieke opinie gaan sturen door commerciële financiering. Google was in de beginjaren een bedrijf met een gunfactor, nu ontwikkelt het zich door de tomeloze hebzucht en het uitbaten van zijn klanten naar een bedrijf waar je eigenlijk niets mee te maken wil hebben. Het is een zorgwekkende ontwikkeling.
moonlander @Erwin196714 april 2025 19:54
Maar dat is voor nieuwssites net zo
BasZz2119 @moonlander14 april 2025 18:03
Op Google 'discover' kan je interesses beheren en specifieke websites blokeren van jouw feed.
Hatseflats @BasZz211915 april 2025 00:52
Maar dan moet je toch eerst ingelogd zijn?
Dark Angel 58 14 april 2025 18:18
Oh gratis tonen? Dat is heel mooi, maar wel op voorwaarde dat ze niet eerst account aan te maken en of aanmelden.
Duke of Savage 15 april 2025 12:48
Dit hele gedoe had op 14 juli 2024 voorkomen kunnen worden.
Recursio 14 april 2025 17:15
Is wellicht ook wel een kans voor Tweakers.net - meer diversiteit in de bezoekersstroom op gang brengen. Ben wel benieuwd of de onderwerpen daar dan ook wat op aangepast worden, en ook of de druk om een hogere journalistieke kwaliteit neer te zetten beter gevoeld gaat worden.
xxtremexx @jongetje14 april 2025 17:45
Nee, voor Tweakers maakt dit weinig verschil, maar voor Google is het van groot belang. Techniek is waar Tweakers zich op richt, terwijl big tech juist geïnteresseerd is in het meenemen van aanvullende attributen om een compleet profiel te vormen van bijvoorbeeld “Jongetje” of “xxtremexx”. Dit stelt die partijen in staat om gerichter advertenties te verkopen.
Scribe @jongetje14 april 2025 17:45
Volgensmij heb je de betekenis van diversiteit in deze context even gemist :P

@Recursio lijkt te doelen op waar in de instroom van nieuwe Tweakers gebruikers vandaan komt. In dit geval zou dat breder (diverser) worden omdat mensen ook via deze licentiedeal dmv. Google apps op Tweakers kunnen komen.
Recursio @Scribe14 april 2025 19:58
@Scribe Helemaal correct.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.