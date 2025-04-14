Google sluit licentiedeal met Nederlandse media voor tonen van snippets - update

Google sluit een licentiedeal met elf grote nieuwsorganisaties die in Nederland actief zijn, waaronder de NPO, RTL Nederland en Tweakers-uitgever DPG Media. Dankzij de deal kan Google via Nieuws en Discover nieuwspreviews tonen.

Het techbedrijf heeft de licentiedeal met de Stichting Organisatie voor PersuitgeversRecht gesloten. Onder de licentiedeal mag Google korte inhoud van artikelen, ook wel snippets genoemd, tonen in bijvoorbeeld de zoekmachine en in Google Nieuws.

De overeenkomst is onderdeel van Googles Extended News Previews-programma, waarmee het bedrijf de Europese Auteursrechtenrichtlijn volgt. Dat is iets anders dan het eerder in In Nederland geïntroduceerde Nieuws Showcase-programma, waarbij media hun betaalde artikelen via Google aanbieden. De onderstaande mediaorganisaties hebben een licentiedeal met Google gesloten.

BDUmedia

DPG Media

Erdee Media Groep

Mediahuis Nederland

FD Mediagroep

De Groene Amsterdammer

Nedag Uitgevers

Roularta Media Nederland

RTL Nederland

Stichting Nederlandse Publieke Omroep

Stichting Regionale Publieke Omroep

Update, 18.36 uur - In een eerdere versie van het artikel stond dat de deal onderdeel was van Nieuws Showcase, maar dat klopt niet. Het gaat bij deze overeenkomst om snippets in de zoekmachine of in Google Nieuws.