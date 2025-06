Speel en win. Queeste der Lage Landen; lokaliseer ontsnapte gevangenen met JIO

Samen met de Rijksoverheid bouwde Tweakers ‘De Queeste der Lage Landen’. Inmiddels is deze game helemaal vernieuwd. In het oldskool 8-bitspel kun je spelenderwijs ontdekken of jij over de IT-skills en attitude beschikt die nodig zijn om Nederland dagelijks efficiënt te laten draaien en veilig te houden tegen cybercrime.

Dit jaar heeft de game een nieuw element: ‘omgebouwde’ old-skoolminigames dagen je uit om een highscore te behalen en alle verstopte easter eggs te ontdekken. In de minigame van de Justitiële ICT Organisatie (JIO) is het aan de speler om in een heuse foxhunt ontsnapte gevangenen zo snel mogelijk te lokaliseren en achter slot en grendel te krijgen.

Het werk van een developer, technisch beheerder, tester of software-architect bij de Rijksoverheid is uitdagend, soms onverwacht en altijd van grote waarde. IT’ers die een maatschappelijke bijdrage willen leveren, kunnen hun hart ophalen bij het spelen van de minigames in deze vernieuwde versie van de Queeste der Lage Landen.

Win mooie prijzen in de Queeste der Lage Landen

Ook deze keer doen er weer vier rijksorganisaties mee in de Queeste, waaronder de Justitiële ICT Organisatie (JIO). In de minigame van JIO draait alles om de foxhuntsimulatie Pak-Man, uiteraard geïnspireerd door de klassieker Pac-Man. In het spel zorg je ervoor dat ontsnapte gevangenen weer terug in de cel belanden. De game heeft dezelfde insteek als Pac-Man: door alle bolletjes (data) te verzamelen, ben jij in staat om het spookje (de gedetineerde) te vangen. Als alle spookjes weer veilig in hun cel zitten, is de challenge geslaagd. Lukt het jou om een hoge score te behalen in deze minigame binnen de Queeste der Lage Landen? Dan maak je kans op een mooie prijs. Deelnemers die de vier easter eggs ontdekken, maken eveneens kans op een - heel bijzondere - prijs.

Technische uitdagingen en maatschappelijk nut

JIO is IT-dienstverlener voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. De belangrijke IT-organisatie maakt toepassingen waarmee medewerkers snel en efficiënt mobiel kunnen werken in verschillende omgevingen en met verschillende (mobiele) apparaten. Ook zorgt JIO voor een betrouwbare, gebruiksvriendelijke en veilige koppeling tussen alle systemen en netwerken. Zo kan iedereen binnen het ministerie gebruikmaken van de verschillende apps en veilig werken.

Adviseur IT Radion Barakov heeft een veelzijdige achtergrond. Vanuit zijn geboorteland Israël is hij via studies in Rusland en Oostenrijk uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Radion werkt nu tien jaar in de IT-sector. Na eerst voor commerciële bedrijven te hebben gewerkt, wilde hij graag iets terugdoen voor de maatschappij. “Ik ben nu twee jaar werkzaam bij deze kleine maar invloedrijke organisatie. Hij biedt voor mij een mooie combinatie van technische uitdagingen en maatschappelijk nut. Bovendien is er veel flexibiliteit: de Justitiële ICT Organisatie is een hybride organisatie waarbij je zowel vanuit huis als op kantoor kan werken. Op dit moment ben ik betrokken bij diverse datageoriënteerde projecten. Daarnaast draag ik bij aan verbetertrajecten en recruitment. Mijn sterke voorkeur gaat uit naar projecten die zich richten op data en clouddiensten, omdat ik heilig geloof in de kracht van data-inzichten voor organisatorische besluitvorming en bedrijfsvoering.”

Datadienstverleningsproject

De Justitiële ICT Organisatie ondersteunt essentiële rijksoverheidsdiensten die afhankelijk zijn van gespecialiseerde IT-ondersteuning. Er is ruimte voor innovatie en technologie. Daarbij staan de veiligheidseisen altijd voorop. Radion: “Er is ruimte voor creatieve en innovatieve oplossingen, binnen de gestelde kaders. Het is cruciaal voor ons dat systemen veilig en betrouwbaar blijven functioneren. En dat vereist een delicate balans tussen innovatie en veiligheid. We werken met toffe tech zoals Microsoft Fabric en Databricks. Zeker als je gek bent van data zijn dit mooie tools. Ze bieden veel mogelijkheden in de manier waarop data worden verwerkt en geanalyseerd. Zo hebben we onlangs een datadienstverleningsproject afgerond, met als doel standaardisatie binnen de organisatie te bewerkstelligen. Zeer leerzaam.”

Inzoomen op Microsoft Fabric en Databricks

In 2023 rolde Microsoft het nieuwe platform Microsoft Fabric uit, ontworpen om met allerlei data-taken om te gaan, zoals het verzamelen, verwerken, analyseren en rapporteren van data. Het platform integreert naadloos met andere Microsoft-producten, zoals Azure Synapse Analytics en Azure Data Factory, en werkt goed samen met tools zoals Power BI en Azure Machine Learning. Dit maakt het een handige keuze voor gebruikers die al veel gebruikmaken van Microsoft-producten. Fabric is erop gericht om alles rondom data makkelijker en schaalbaar te maken, wat betekent dat het helpt meer te doen met minder moeite, vooral voor bedrijven die niet alle geavanceerde functies van Databricks nodig hebben.

Databricks, uit 2013, heeft naam gemaakt met een slimme manier om data op te slaan en te analyseren, dankzij de ‘Lakehouse’-architectuur. Het combineert het beste van twee werelden: data-lakes (voor opslag) en datawarehouses (voor analyse), waardoor het zeer geschikt is voor het verwerken van grote hoeveelheden data, machinelearningprojecten en samenwerking tussen verschillende dataprofessionals. Het werkt op de grote cloudplatforms zoals AWS, Azure en Google Cloud en heeft speciale tools om data betrouwbaar te houden en machinelearningprojecten te beheren. Voor bedrijven die diep in de data zitten, is Databricks een krachtig gereedschap.

Microsoft Fabric en Databricks kunnen overigens goed samenwerken, waardoor bedrijven en organisaties zoals JIO het beste van beide platformen kunnen gebruiken. Fabric biedt een eenvoudige manier om te betalen voor wat je gebruikt op het gebied van dataopslag en verwerking, terwijl Databricks meer aanpassingsmogelijkheden biedt voor de specifieke behoeften van een project. Fabric gebruikt ook OneLake, een soort dataopslagsysteem van Azure, gebaseerd op dezelfde technologie als Databricks. Dat betekent dat het goed samenwerkt met opslag op zowel Azure als Amazon S3.

De veiligheid van de samenleving

Hoe zou Radion tot slot de cultuur op zijn werk omschrijven? “Uniek”, stelt hij. “Teamwerk, authenticiteit en een gezamenlijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving gaan hier hand in hand. Dat geldt ook voor de onbegrensde mogelijkheden binnen de Rijksoverheid. Als je jezelf verder wilt ontwikkelen, zijn er volop kansen om van rol te veranderen, bij dezelfde of bij een andere rijksorganisatie.”

Speel de Queeste, vind alle easter eggs en behaal highscores

Voel jij je als IT’er misschien wel als een vis in het water bij JIO? Dat kun je ontdekken door de Queeste der Lage Landen te spelen en bij JIO je Pac-Man-skills te testen. Speel de game, haal de highscore en maak kans op een prijs. Kijk ook goed rond in de andere drie nieuwe arcadegames van de Queeste, want de game telt maar liefst vier easter eggs. Spot jij ze allemaal? Ook dan maak je kans op een mooie prijs, te weten een Game & Watch: Super Mario Bros.

Meer weten over werken als IT'er bij de Rijksoverheid? Kijk direct bij de vacatures op werkenvoornederland.nl.