Het EK voetbal komt haarscherp tot leven met TCL’s nieuwe televisieline-up

Het EK voetbal is voor veel mensen hét moment om hun televisie te vervangen. TCL heeft een nieuwe line-up van hoogwaardige tv’s en hoopt met diverse kortingen tv-kijkende sportliefhebbers te verleiden. In dit artikel lopen we de nieuwe modellen en hun technische mogelijkheden een voor een langs.

Wereldwijd elektronicabedrijf TCL, opgericht in 1981, weet met scherpe prijzen en high-end televisies steeds meer voet aan de grond te krijgen in Europa. Naast tv’s biedt TCL een breed scala aan consumentenelektronica, waaronder mobiele en huishoudelijke apparaten. Het bedrijf heeft onlangs nieuwe tv-modellen gelanceerd, waaronder de TCL QLED C655 en Pro, de X955, de C805 en de C855, die sportliefhebbers, gamers en filmliefhebbers behoorlijk wat te kiezen voorschotelen. Met het EK voor de boeg is het een goed moment om de verschillende modellen eens nader te bekijken.

TCL X955-serie

De TCL X955-serie is een premiumlijn van QD-miniled-4k-televisies die een aanzienlijke vooruitgang in beeldtechnologie vertegenwoordigt. Deze serie omvat modellen met indrukwekkende schermformaten van 85, 98 en 115 inch, ontworpen voor zowel thuisentertainment als professionele omgevingen. Leuk weetje: het 115"-model is momenteel de grootste consumententelevisie ter wereld.

De X955-serie maakt gebruik van QD-miniledtechnologie, die quantumdot en miniledachtergrondverlichting combineert om superieure kleurnauwkeurigheid en helderheid te bereiken. Met meer dan 5184 lokale dimmingzones bieden deze televisies uitzonderlijk contrast en een piekhelderheid tot 5000cd/m2. Dit zorgt voor levensechte beelden met diepe zwarttinten en extra heldere beelden, zelfs in felverlichte kamers​.

De serie wordt aangedreven door de AiPQ Processor 3.0, die AI-gebaseerde beeldverwerking gebruikt om kleur, contrast, helderheid en beweging te verbeteren. Belangrijke kenmerken hierbij zijn onder meer:

Ai-Clarity: herbouwt ontbrekende details en elimineert ruis, en schaalt 2k-signalen op naar 4k.

Ai-Contrast: verbetert de beeldoptimalisatie door meerdere objecten in het beeld te herkennen.

Ai-Color: levert tot 100 procent kleurvolume en 97 procent DCI-P3-kleurengamma.

Ai-Hdr: ondersteunt hdr-formaten, waaronder Dolby Vision IQ.

Ai-Memc: Biedt motion estimation en motion compensation voor vloeiende acties in snel bewegende scènes​.

De X955-serie beschikt over een indrukwekkend audiosysteem, ontwikkeld in samenwerking met Onkyo. Het heeft een 4.2.2-kanaalopstelling met meerdere luidsprekers en subwoofers, die een totaal vermogen van 160W leveren. Ondersteunde audiotechnologieën zijn onder andere Dolby Atmos en DTS Virtual:X, wat moet zorgen voor een meeslepende geluidservaring​.

De televisies zijn voorzien van meerdere connectiviteitsopties, waaronder HDMI 2.1-poorten die variable refresh rate, ofwel vrr, en auto low latency mode, ofwel allm, ondersteunen, waardoor ze ideaal zijn voor gaming. Ze omvatten ook USB 3.0-poorten, ethernet en ondersteuning voor verschillende draadloze standaarden zoals Wi-Fi 6​.

De X955 draait op Google TV, ondersteunt spraakbesturing via Google Assistant en is compatibel met Apple AirPlay 2 en HomeKit, wat de integratie met andere slimme apparaten in huis vergemakkelijkt​.

De X955-serie heeft een slank, ultradun ontwerp. Ondanks hun grote formaten zijn deze televisies ontworpen om reflectie te minimaliseren, wat zorgt voor een helder beeld in verschillende lichtomstandigheden​.

Deze televisies zijn volgens TCL niet alleen voor thuisgebruik; hun hoge prestaties maken ze ook geschikt voor professionele toepassingen in sectors zoals de gezondheidszorg, landbouw en meer, waar nauwkeurige en hoogwaardige visuele weergaven cruciaal zijn​.

TCL C855-serie

De TCL C855-serie, inclusief de C81B en C89B, maakt gebruik van miniledachtergrondverlichting en quantumdottechnologie, die samen zorgen voor een uitzonderlijke helderheid en kleurweergave, aldus de producent. De C855 heeft een piekhelderheid tot 3500cd/m2 en ondersteunt een kleurengamma van 97 procent DCI-P3, wat resulteert in levendige en nauwkeurige kleuren​. De televisie is uitgerust met tot 2304 lokale dimmingzones, wat een betere contrastverhouding en minder halo-effecten tot resultaat heeft. Dit maakt het mogelijk om diepe zwarttinten en heldere hooglichten weer te geven, zelfs in complexe lichtomstandigheden. De AiPQ Pro-processor optimaliseert beeldkwaliteit door gebruik te maken van AI-algoritmen die kleur, contrast en helderheid verbeteren​.

De tv ondersteunt verschillende hdr-formaten, waaronder HDR10, HDR10+, Dolby Vision en Dolby Vision IQ, wat zorgt voor compatibiliteit met diverse hdr-content. Voor gamers biedt de C855 functies zoals HDMI 2.1, auto low latency mode, ofwel allm, variable refresh rate, ofwel vrr, tot 144Hz, en FreeSync Premium Pro, wat een soepele en responsieve game-ervaring​ moet waarborgen.

Op audiogebied beschikt de C8 over een Onkyo 2.1.2-kanaalsgeluidssysteem voor de 65"- en 75"-modellen, en een 2.2.2-kanaalssysteem voor de 85"- en 98"-modellen. Dit wordt verder verbeterd met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, waardoor een meeslepende geluidservaring ontstaat​​.

De TCL C8 maakt gebruik van qledtechnologie voor verbeterde kleurweergave en helderheid. Deze serie ondersteunt 4k-uhd-resolutie en verschillende hdr-formaten zoals Dolby Vision en HDR10+. De C8 belooft een soepele bewegingsweergave dankzij Motion Clarity Pro met een verversingssnelheid tot 120Hz​.

De geluidsweergave wordt verzorgd door ingebouwde Onkyo-luidsprekers die zorgen voor helder geluid en diepe bassen. De televisies in deze serie zijn ook ontworpen met een slank en randloos ontwerp, wat bijdraagt aan een moderne esthetiek in elk interieur​. Beide series zijn uitgerust met Google TV en handsfree spraakbesturing via Google Assistant.

TCL C805-serie

De TCL C805-serie, inclusief de C803- en C809-modellen, combineert technologieën zoals qled en miniled.

De TCL C805-serie maakt gebruik van de vijfde generatie fullarrayminiledtechnologie, gecombineerd met quantumdottechnologie, ofwel qledtechnologie. Dit resulteert volgens het bedrijf in een hoogwaardige kleurweergave met een breed kleurengamma en een indrukwekkende helderheid. Het ondersteunt 4k-HDR Premium met een piekhelderheid van 1500cd/m2 op de 85"- en 98"-modellen, en 1300cd/m2 op de 50"- tot 75"-modellen. De combinatie van miniled en qled zorgt voor nauwkeurige contrasten en scherpe hdr-beeldkwaliteit​.

De C805-serie is uitgerust met Motion Clarity Pro-technologie die een verversingssnelheid tot 144Hz biedt. Voor gamers biedt de tv functies zoals HDMI 2.1, auto low latency mode, ofwel allm, variable refresh rate, ofwel vrr, tot 144Hz, en FreeSync Premium Pro. Bovendien beschikt de serie over de Game Master Pro 2.0 met een 240Hz-Game Accelerator, wat zorgt voor een zeer responsieve en vloeiende game-ervaring zonder tearing of haperende beelden.

Voor de audio-ervaring zijn de TCL C80-televisies voorzien van een Onkyo-2.1-kanaalsgeluidssysteem met een geïntegreerde subwoofer, dat Dolby Atmos en DTS Virtual:X ondersteunt. Dit systeem levert helder en stevig geluid dat de kijkervaring verder verbetert, aldus de producent. De geluidskwaliteit wordt geprezen om zijn kracht en nauwkeurigheid, vooral in scènes met intensieve actie en diepe bassen​.

De TCL C80-serie draait op Google TV, ondersteunt handsfree spraakbesturing via Google Assistant en is compatibel met Alexa. Verder biedt het functies zoals ingebouwde Chromecast en Apple AirPlay 2. Het ondersteunt een breed scala aan hdr-formats, waaronder Dolby Vision IQ, HDR10+, en HLG​.

Op het gebied van connectiviteit biedt de C805 diverse poorten, waaronder vier HDMI-poorten, waarvan twee HDMI 2.1, USB 3.0, ethernet, en optische audio-uitgangen. De televisie ondersteunt Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.0 voor snelle en stabiele draadloze verbindingen. Het ontwerp is ultradun en frameloos.

TCL QLED C655 PRO

De TCL QLED C655, C61B en C69B maken gebruik van quantumdottechnologie, die de kleurnauwkeurigheid en helderheid verbetert, waardoor volgens de makers levendigere en realistischere beelden worden geproduceerd. De displays ondersteunen 4k-HDR Pro, wat moet zorgen voor scherpe en kleurrijke hdr-beeldkwaliteit. Bovendien vermindert de memc -technologie bewegingsonscherpte en tearing, wat zorgt voor vloeiende beelden tijdens snel bewegende scènes, nuttig voor sport en actiefilms.

De C6-serie is uitgerust met meerdere 'oogzorgtechnologieën', waaronder laag blauw licht en flikkervrije functies, om vermoeidheid tijdens langdurige kijksessies te verminderen. De serie ondersteunt Dolby Vision en Dolby Atmos, wat een meeslepende audiovisuele ervaring belooft met een hoog dynamisch bereik en multidimensionaal geluid. De integratie van Onkyo-stereoluidsprekers met een subwoofer verbetert de audioprestaties verder, met diepe bassen en heldere audio-uitvoer in het vooruitzicht.

De TCL C6 PRO-serie maakt gebruik van fald -achtergrondverlichting, die een hoogwaardige contrastregeling en uniforme helderheid biedt. Deze technologie stelt de Pro-serie in staat om diepere zwarttinten en helderdere witten te bereiken, wat moet bijdragen aan een dynamischer en gedetailleerder beeld.

De Pro-seriemodellen zijn uitgerust met TCL's AiPQ Engine, die machinelearningalgoritmen gebruikt om kleur, contrast en helderheid in real time intelligent te verbeteren. Deze serie bevat geavanceerde gamefuncties zoals een verversingssnelheid van 120Hz, variable refresh rate, ofwel vrr, en auto low latency mode, ofwel allm, wat zorgt voor een responsieve en soepele game-ervaring. De Pro-serie ondersteunt meerdere hdr-formaten, waaronder HDR10+, Dolby Vision en HLG, wat compatibiliteit met een breed scala aan content garandeert.

Slimme functies worden aangedreven door Google TV en handsfree spraakbesturing via Google Assistant. De televisies kennen een slank, randloos ontwerp met geïntegreerd kabelbeheer, wat moet zorgen voor een strak en modern uiterlijk in elke opstelling.

