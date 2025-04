Vacature: Tweakers zoekt een eindredacteur

Heb jij een voorliefde voor technologie, een uitstekend taalgevoel en een kritische blik? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een eindredacteur voor de redactie van Tweakers.

Wat ga je doen?

Als eindredacteur ben jij de laatste persoon binnen de redactie die artikelen bekijkt voordat ze gepubliceerd worden. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat de teksten taaltechnisch helemaal in orde zijn, het artikel een logische opbouw heeft en de technische inhoud op de juiste manier uitgelegd wordt. Je borgt dat redactionele producties technisch complexe materie begrijpelijk weergeven, zonder dat de diepgang daarbij verloren gaat. Verschillende soorten teksten passeren hierbij de revue: van korte nieuwsberichten tot uitgebreide achtergrondverhalen en productrecensies.

Je staat in nauw contact met de verschillende redacteuren en geeft feedback waar nodig. Je denkt na over en werkt aan de continue kwaliteitsverbetering van Tweakers. Dit alles doe je samen met de bestaande eindredacteur. Als eindredactieteam werken jullie nauw samen om ervoor te zorgen dat geen enkele tekst ongeredigeerd de deur uitgaat. Daarnaast zijn jullie verantwoordelijk voor het actueel houden van de stijlgids. Tweakers zit in Amsterdam, en hoewel we een flexibel thuiswerkbeleid hebben, verwachten we je met enige regelmaat op de redactie.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

een uitstekend gevoel voor de Nederlandse taal en een kritische blik heeft, een duidelijk standpunt over lastige taalkwesties kan formuleren en haar of zijn taalkennis continu bijspijkert;

geïnteresseerd is in de onderwerpen waar Tweakers over schrijft;

communicatief vaardig is, graag in teamverband werkt, sterk is in het geven van constructieve feedback en er niet voor terugdeinst om over een stuk de discussie met een redacteur aan te gaan;

uitstekend zelfstandig kan werken, probleemloos overzicht houdt, en goed kan plannen en omgaan met deadlines;

ervaring heeft in het redigeren van teksten, waarbij journalistieke ervaring een sterk voordeel is, maar niet noodzakelijk.

Klinkt goed! Wat bieden jullie?

Wij bieden je een contract voor voltijd aan (36 uur), op basis van de Cao voor het Uitgeverijbedrijf. Je wordt ingeschaald in schaal J. Naast 8 procent vakantiegeld krijg je nog 4 procent aan keuzebudget. Een deel van dat budget kun je gebruiken om bijvoorbeeld vakantiedagen bij te kopen of een fiets met korting aan te schaffen. DPG heeft ook een winstdelingsregeling.

We werken bij ons kantoor met een reserveringssysteem voor parkeren. Afhankelijk van hoever je van het Tweakers-kantoor woont, kun je voorrang krijgen op een reservering. Autoreizigers ontvangen een kilometervergoeding en als je met het openbaar vervoer reist, krijg je een Business Card. Je krijgt daarnaast een thuiswerkvergoeding en een laptop en een telefoon van ons.

Tweakers is onderdeel van DPG Media en heeft een aantrekkelijk cursusprogramma waarin je je journalistieke skills kunt verbreden of je op andere manieren kunt ontwikkelen.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. We organiseren regelmatig een donderdagmiddagborrel en er is natuurlijk elk jaar de MoaM, voor moderators en medewerkers van Tweakers. We zijn onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met diverse achtergronden in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie.

Dit bieden wij jou:

een 36-urige werkweek;

een salaris passend bij kennis en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf de redactie te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als eindredacteur bij Tweakers? Vul dan het sollicitatieformulier in via deze pagina. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een gesprek in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Neem dan contact op met eindredacteur Monique van den Boomen via monique@tweakers.net.