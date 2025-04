Poly elimineert storend geluid. 2x kans op de Voyager Surround 80 UC-headset

Hybride werken heeft de zakelijke wereld voor altijd veranderd. Technische toepassingen voor communicatie met klanten en collega’s zijn hierdoor belangrijker dan ooit. Poly, alweer twee jaar geleden overgenomen door HP, biedt uiteenlopende oplossingen voor verschillende typen werknemers. Tweakers Partners sprak senior manager category development Declan Doyle van HP over de verschillende manieren van werken en hoe de Poly-headsets daarop aansluiten. Daarnaast mogen we twee Voyager Surround 80 UC-headsets weggeven. Lees dus snel verder.

Bedrijven en kantoren hebben te maken met een steeds complexer technologisch landschap. De snelle evolutie van digitale tools en communicatieplatforms brengt nieuwe mogelijkheden en uitdagingen met zich mee voor het effectief beheren en integreren van technologie in de dagelijkse werkstromen. Dat is cruciaal voor het behoud van productiviteit en het stimuleren van samenwerking binnen teams. Diezelfde teams begeven zich bovendien allang niet meer vijf dagen per week in dezelfde kantoorruimte. Sinds de pandemie is - al dan niet deels - thuiswerken bij veel bedrijven de normaalste zaak van de wereld.

Veel technologiebedrijven, en Poly en HP in het bijzonder, spelen in op deze veranderende behoeften van moderne werkomgevingen. Poly en HP hebben een brede line-up van producten die superieure geluidskwaliteit, optimale prestaties en naadloze integratie beloven. “Essentieel voor het faciliteren van effectieve communicatie en samenwerking”, vindt Declan. “Zowel in traditionele kantooromgevingen als in de snel groeiende hybride werkmodellen.”

De overname van Poly door HP op 1 november 2022 - voor een bedrag van 3,3 miljard dollar - was gericht op het versterken van de positie van HP in de markt voor hybride werkoplossingen. Poly, voorheen Plantronics en Polycom, heeft decennialang een sterke reputatie opgebouwd. HP zag door de overname zijn portfolio uitgebreid met videoconferentiecamera’s, headsets en andere audiovisuele producten. Die vormen een logische aanvulling op de IT-producten van HP.

Audio is alles, comfort zeer belangrijk

Declan: “Een van de belangrijkste aspecten van onze producten is de geavanceerde technologie die wordt gebruikt om een hoogwaardige audio-ervaring te leveren. Audio in communicatie is alles. We videovergaderen heel wat af en dat gaat nog altijd niet helemaal vlekkeloos. Als daarbij het beeld uitvalt, is dat vervelend. Maar als het geluid het niet doet? Dan kun je wel stoppen. Door middel van onze geluidsverwerkingstechnologieën en geavanceerde microfoonopstellingen kunnen headsets omgevingsgeluid verminderen en spraak helder vastleggen, zelfs in lawaaierige omgevingen zoals volle kantoren of drukke straten. Hierdoor kunnen onze gebruikers zich concentreren op hun gesprekken en worden ze er niet bij afgeleid.”

Een ander belangrijk aspect is de focus op ergonomisch ontwerp en comfort. Daar wordt steeds meer aandacht aan gegeven. “Wij begrijpen dat onze gebruikers deze headsets lange perioden achter elkaar dragen. Daarom zijn ze ontworpen met zachte materialen, verstelbare pasvormen en lichtgewicht constructies om langdurig comfort te bieden. Dit draagt bij aan de algehele gebruikerservaring en verhoogt de acceptatie en adoptie van de producten. Als een headset niet lekker zit, zet je hem simpelweg niet op, ook al heb je de beste techniek.”

Een derde aspect dat Declan benadrukt, is de integratie met andere apparaten en systemen in de hedendaagse werkplek: “Denk daarbij aan compatibiliteit met populaire platforms voor videovergaderingen zoals Microsoft Teams en Zoom, en aan integratie met andere apparaten zoals laptops, smartphones en vergaderruimte-apparatuur. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig schakelen tussen verschillende apparaten en platforms.”

Techniek in de headsets van Poly – voor de ontvanger en de drager

De techniek van de verschillende headsets van Poly is vooral op twee aspecten gericht. Enerzijds is er de transmitter, oftewel: hoe klink jij voor de persoon aan de andere kant van de lijn. Anderzijds is er de kant van de ontvanger die een Poly-headset draagt.

Aan de kant van de transmitter

- Noisecancelling microphone boom: veel Poly-headsets hebben een ruisonderdrukkende microfoonarm met een speciale directionele dubbelepoortmicrofoon. Die pikt geluid in een specifiek patroon op dat gericht is op de mond van de gebruiker. Dit helpt om ervoor te zorgen dat de beller minder achtergrondgeluid hoort.

- Poly Acoustic Fence Technology: verbeterde ruisonderdrukking wordt bereikt wanneer een of meerdere fysiek gescheiden microfoons worden toegevoegd. Dit kan variëren van één extra microfoon op het oor tot meerdere microfoons die een virtuele ‘pick-up-bubbel’ creëren rond de mond van de gebruiker, waardoor geluid buiten deze bubbel wordt genegeerd.

- Close conversation limiting: met behulp van digitale signaalverwerking (dsp) biedt Poly verdere ruisonderdrukking door het niveau van nabije gesprekken te verminderen. Dit kan worden geconfigureerd via Poly-software.

- Noisecancelling microphone boomless: voor producten zonder microfoonarm, zoals de Poly Voyager Free 60+ UC (oortjes) en Poly Voyager Surround 80 UC (draadloze over-ear headset), gebruikt Poly meerdere microfoons in combinatie met beamforming-technologie om zich te concentreren op de stem van de gebruiker, en achtergrondgeluid te minimaliseren.

- Poly WindSmart Technology: deze techniek is ontwikkeld voor draadloze headsetproducten om de impact van windgeluid tijdens telefoongesprekken of spraakcommunicatie in buitenomgevingen te verminderen.

Aan de kant van de ontvanger

- Active noise cancelling (anc): deze techniek gebruikt ingebouwde microfoons om externe geluiden op te vangen en vervolgens anti-geluidssignalen te genereren om deze ongewenste geluiden te annuleren.

- Hybrid anc: plaatst extra microfoons buiten de oorkap/oorschelp - naast de microfoons binnenin de oorkap/oorschelp - om een breder frequentiebereik van achtergrondgeluid te reduceren terwijl meer natuurlijke sidetone voor de gebruiker tijdens gesprekken behouden blijft.

- Adaptive hybrid anc: past zich automatisch aan, aan de gewenste stijl en behoefte van de gebruiker en annuleert precies de juiste hoeveelheid geluid voor een rustige en comfortabele ervaring.

Verschillende gebruikers, native bluetooth

Poly doet voortdurend onderzoek naar zogenaamde gebruikerspersonae en hun behoeften. Declan: “Dat doen we om ervoor te zorgen dat de producten van Poly en HP blijven aansluiten op de veranderende eisen van de moderne werkomgeving. Er zijn thuiswerkers, flexwerkers, mobiele werkers, kantoorwerkers en alles daar tussenin. Mensen werken in de tuin, in koffietentjes, op kantoor, in het buitenland, in de trein en wisselen tijdens de dag bovendien van werkplek. Wij willen oplossingen bieden voor alle specifieke behoeften die daarbij horen.”

Ziet Declan nog opvallende trends? “We zien een groeiende vraag naar in-ear apparaten in zakelijke omgevingen. Vooral bij jongere werknemers. Onze Voyager Free 60 is daar een goed voorbeeld van. Sowieso wordt de vormfactor steeds belangrijker. Daarnaast hebben we onlangs aangekondigd dat er bluetoothverbindingen tussen Poly-headsets en laptops komen zonder dat daar externe dongles voor nodig zijn. Dat lijkt een detail, maar het is een grote stap voorwaarts. Op dit moment is directe bluetooth alleen beschikbaar voor Zoom.”

Zo maak je kans op de Poly Voyager Surround 80 UC

Poly stelt twee Poly Voyager Surround 80 UC’s ter beschikking. Deze bluetooth-headset is ontworpen voor professioneel gebruik en belooft rijke en heldere audio voor zowel gesprekken als muziek. Hij beschikt over adaptieve active noisecancelling (anc), aangedreven door tien boomless microfoons: zes voor duidelijke spraakoverdracht en vier voor anc-ondersteuning. De over-ear headset met een bandbreedte van 20Hz tot 20kHz en een microfoonbandbreedte van 20Hz tot 16kHz moet ervoor zorgen dat gebruikers zich volledig kunnen onderdompelen in wat ze luisteren, terwijl achtergrondgeluiden worden geminimaliseerd.

De Voyager Surround 80 UC heeft zachte oorkussens die zijn gemaakt van kunstleer, een verstelbare hoofdband, en een batterijduur die goed is voor gemiddeld 21 uur gesprekstijd of tot 24 uur luistertijd. De headset ondersteunt audio-over-USB met de meegeleverde USB-C-naar-3,5mm-kabel, heeft Microsoft Teams Open Office-certificering en beschikt over SoundGuard Digital voor akoestische bescherming.

De headset weegt 275 gram en heeft een omvang van 191x77x 181 millimeter. Hij ondersteunt Bluetooth 5.3 met een draadloos bereik tot 50 meter en biedt multipointconnectiviteit om tot twee bluetooth-apparaten tegelijk te verbinden. De accucapaciteit bedraagt 1100Ah en de accu kan worden geladen middels USB-C.

Hebben we met dit artikel je interesse gewekt en wil je kans maken op een Voyager Surround80 UC? Vul dan de poll in en laat het ons weten in de comments onder dit artikel. Je hoeft geen gebruikersreview te schrijven, al wordt dat natuurlijk wel zeer gewaardeerd. Wil je meer weten over Poly en up-to-date blijven met betrekking tot nieuwe productaankondigingen, webinars of andere achtergrondinformatie, check dan de LinkedIn-pagina van het bedrijf.

