Test en win de EZVIZ EP3x Pro dual-lens-videodeurbel inclusief zonnepaneel

De elektronische deurbel was een paar jaar geleden een gadget voor een enkele liefhebber, maar tegenwoordig is hij steeds vaker in het straatbeeld te zien. Elektronische deurbellen zijn bovendien in rap tempo geëvolueerd tot geavanceerde bewakingssystemen die de frontlinie vormen van menig thuisnetwerk. De afgelopen jaren is de functionaliteit van deze apparaten flink uitgebreid, onder meer dankzij AI-technologie en draadloze communicatie, en ze zijn een stuk energie-efficiënter geworden.

EZVIZ is ruim tien jaar actief in het deurbel-, veiligheidscamera- en smarthomedomein. Het bedrijf heeft met de nieuwe EZVIZ EP3x Pro dual-lens-videodeurbel een interessante uitbreiding binnen zijn immer uitdijende line-up geïntroduceerd. Moeten Ring, Eufy, Arlo en Google Nest zich zorgen maken vanwege de unieke features van EZVIZ? Dat mag de Tweakers-community bepalen. Tweakers Partners en EZVIZ hebben de handen namelijk ineengeslagen om een testpanel rondom de EZVIZ EP3x Pro te organiseren. Daarvoor zijn we op zoek naar zes testers die in een ‘echt grote-mensenhuis’ wonen. Wil je deze dual-lens-videodeurbel testen en houden? Meld je dan aan in de poll, onderaan dit artikel.

Zelf noemt EZVIZ de EP3x Pro een ‘significante innovatie in de categorie van videodeurbellen’, vanwege de introductie van een dubbele lens en een alternatieve, duurzame energiebron in de vorm van een meegeleverd zonnepaneel. De EP3x Pro biedt diverse bewakingsmogelijkheden voor de voordeur, door de integratie van een 2k-hoofdcamera en een secundaire, naar beneden gerichte 1080p-camera. Deze configuratie maakt het mogelijk om een breed scala aan activiteiten vast te leggen, van het naderen van personen tot het afleveren van pakketten. Dat moet voor verbeterde veiligheid en meer gemak voor de gebruiker zorgen.

Videodeurbel die draait op zonne-energie

De EP3x Pro gebruikt de gegevens van beide camera's om een vollediger beeld van de omgeving te creëren. De camera aan de voorkant levert beelden van personen en hun onmiddellijke omgeving, terwijl de onderste camera is ontworpen om items te detecteren die dichtbij de deur zijn geplaatst. Volgens de makers is dit een functionaliteit die ontbreekt bij veel andere producten in dit segment. De EP3x Pro belooft optimaal onderscheid te kunnen maken tussen de aankomst van bezoekers of de levering van pakketten enerzijds, en minder relevante bewegingen, zoals die van (huis)dieren, anderzijds.

Goed om te weten: de EP3x Pro kan functioneren op zonne-energie, dankzij het meegeleverde zonnepaneel. Er is tevens een optie om over te schakelen op bedrade voeding, voor omstandigheden met beperkt zonlicht. Behalve op basis van zonne-energie of bedrade energietoevoer, werkt de EP3x Pro ook op batterijen. Die kunnen worden geladen via een type-C-stekker. Een bijpassende oplader - zonder adapter - wordt meegeleverd in de verpakking. Het apparaat maakt verder efficiënt gebruik van energie, dankzij de toepassing van een laagvermogen-wifiprotocol.

Opslag, alarm en integratie met Alexa en Google

De EP3x Pro belooft heldere en kleurrijke beelden onder beperkte lichtomstandigheden te leveren, dankzij geavanceerde nachtzichttechnologie en een led. De standaard ingebouwde 32GB grote eMMC-opslagmodule elimineert volgens de makers de noodzaak van externe opslagoplossingen of abonnementen, zodat de gebruiker zonder extra kosten belangrijke momenten kan vastleggen en opslaan.

De EP3x Pro ondersteunt tweewegcommunicatie en een unieke stemvervormer, wat een verhoogd gevoel van privacy moet opleveren. In het geval van ongeautoriseerde verwijdering van het apparaat -lees: als een kwaadwillend persoon de deurbel van de muur wil halen - wordt er een luid alarm geactiveerd en ontvangt de eigenaar onmiddellijk een melding op zijn mobiele apparaat. Daarnaast staan privacy en databescherming op de agenda, met opties om specifieke zones uit te sluiten van beeldopname. De EP3x Pro is compatibel met zowel Google Assistant als Amazon Alexa.

Woon jij in een echt huis? Doe mee met het EZVIZ EP3x Pro-testpanel

Ben jij geïnteresseerd in (het testen van) een videodeurbel en/of heb je er al vijf verslonden? Meld je dan aan voor het testpanel rond de EZVIZ EP3x Pro. Wel dien je in een ‘echt’ huis te wonen; wie in een appartement woont, valt helaas dit keer af. Dat betekent overigens niet dat het om een vrijstaande villa in Bussum moet gaan; een oer-Hollands rijtjeshuis, waar dan ook, volstaat. Trekken we jouw naam uit de hoge hoed, dan sturen we de dual-lens-videodeurbel met zonnepaneel op. Deelnemende tweakers mogen als dank voor het schrijven van een review over hun bevindingen de deurbel met zonnepaneel na afloop houden.

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 10 april 2024 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 19 april 2024, 23:59, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden. Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers

Winnaars krijgen uiterlijk 23 april 2024 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Medewerkers van Tweakers en EZVIZ zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.