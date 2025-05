Aangepaste volgorde van Pricewatch-filters - Development-iteratie #284

In de afgelopen sprints hebben we ons gericht op zichtbare en onzichtbare verbeteringen aan de Pricewatch-filters. Daarnaast hebben we de overzichtspagina's van Best Buy Guides aangepast, zodat je gemakkelijker kunt navigeren.

Volgorde van Pricewatch-filters

De zichtbare verandering aan de Pricewatch is de volgorde van de categoriespecifieke filters. In elke Pricewatch-categorie is een reeks standaardfilters beschikbaar, zoals prijs, winkels en awards. Daarnaast bieden we specifieke filters per categorie, zoals de resolutie bij smartphones of laptops en noisecancelling bij hoofdtelefoons. Uit een data-analyse bleek de volgorde van de categoriespecifieke filters niet altijd overeen te komen met het gebruik ervan. Filters die veel werden gebruikt, stonden bijvoorbeeld laag in de lijst en waren daardoor slecht vindbaar. Daarom hebben we de volgorde aangepast in de top vijftien populairste categorieën, zodat hij beter aansluit bij het gebruik door bezoekers.

Technische refactor

Voor de toekomst hebben we plannen om de filters nog verder te verbeteren, onder andere om de interactie op mobiel gebruiksvriendelijker te maken. Ook ligt er een concept om de standaardfilters bovenaan de productenlijst beschikbaar te stellen, zodat dit gescheiden is van de categoriespecifieke filters. De komende tijd zullen we daarom een aantal a/b-tests op de filters doen.

Voordat het zover is, zijn er vernieuwingen onder de motorkap nodig. De huidige code is meer dan tien jaar oud en niet makkelijk aan te passen doordat diverse verantwoordelijkheden in de code met elkaar zijn verweven. Daarom zijn we nu bezig om de rendering van alle filters opnieuw te bouwen, zodat de HTML wordt gescheiden van de rest van de code. Dit maakt het vervolgens makkelijker om de bovengenoemde wijzigingen daadwerkelijk te bouwen. Overigens was dit voorheen ongeteste code. Met deze aanpassingen komen er ook geautomatiseerde tests bij.

Navigeren in Best Buy Guides

Sinds eind vorig jaar worden de Best Buy Guides in een nieuwe opzet gepubliceerd. Inmiddels zijn bijna alle bestaande BBG's in deze vorm beschikbaar. Om onderlinge navigatie tussen de verschillende artikelen eenvoudiger te maken, hebben we de ankeilers op de overzichtspagina's van de productgroepen hoger geplaatst. Daarnaast is het blauwe navigatieblokje op de overzichtpagina's en in de gidsen geautomatiseerd, zodat je eenvoudig kunt doorklikken naar gerelateerde BBG's.

Voorkomen van cacheproblemen

We hebben de manier waarop bestandsnamen worden gegenereerd voor CSS en JavaScript, verbeterd. We gebruikten enerzijds een systeem dat werkt met unieke bestandsnamen, anderzijds voor legacy-SCSS en JavaScript een methode die de timestamp in een parameter aan de URL toevoegt. Bij sommige releases leek de legacy-CSS niet geüpdatet te zijn, waardoor sommige bezoekers een oude versie van de pagina zagen. Waarschijnlijk werd dit veroorzaakt doordat soms de ene server met de nieuwe versie de URL genereerde en een andere server met de oude versie deze URL verwerkte en in de cache plaatste. Daarom gebruiken we voor de legacy-SCSS en JavaScript nu ook een methode die unieke bestandsnamen genereert, waardoor cachebusting eenvoudiger is geworden. We verwachten dat dit soort cacheproblemen hierdoor niet meer zullen optreden.

Stilte?

Het is je misschien opgevallen dat er al een tijdje geen .plans over development-iteraties zijn geweest. Dat betekent natuurlijk niet dat we sinds de laatste update op onze handen zijn gaan zitten, maar we zijn met name druk geweest met belangrijke zaken in de achterliggende systemen en code, wat (nog) niet zichtbaar is voor jou als bezoeker. Dit zijn bijvoorbeeld de overgang naar het advertentiesysteem van DPG Media, en het verbeteren van de code en werking van de Pricewatch zoals hierboven beschreven. Helaas is het voor beide zaken lastig of zelfs onmogelijk om dat, zoals we gewend zijn, iteratief op te leveren: vandaar de stilte. Zodra er zaken zichtbaar of met impact op de bezoeker gaan veranderen, zullen we dat uiteraard weer via dit soort .plans communiceren.

En verder