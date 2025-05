Vacature: Tweakers zoekt een e-commercemanager voor de Pricewatch

Deze vacature is op oorspronkelijk in januari gepubliceerd en op 26 april opnieuw op de frontpage gezet.

Ben jij gebruiker en fan van de Pricewatch en werkzaam binnen e-commerce? Zit resultaatgerichtheid in je bloed en vind je het leuk om de gesprekspartner te zijn naar onze klanten over wat de Pricewatch hen kan bieden? Ter versterking van ons conversieteam zijn we per direct op zoek naar een e-commercemanager voor de Tweakers Pricewatch.

Wat ga je doen?

Als e-commercemanager ben je het centrale aanspreekpunt voor de Pricewatch.

Je bent verantwoordelijk voor alle Pricewatch-gebaseerde omzet van Tweakers. Je analyseert de resultaten en ontwikkelt in overleg met de interne en externe stakeholders initiatieven om deze resultaten verder te verbeteren.

Je fungeert als e-commercemanager voor alle afdelingsoverstijgende werkzaamheden met betrekking tot de Pricewatch;

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze grotere klanten, zoals Coolblue, Bol.com, Amazon en Megekko.

Je bent verantwoordelijk voor het succes van de grote campagnes zoals Black Friday.

Overige verantwoordelijkheden

Je zorgt ervoor dat alle processen rondom de Pricewatch optimaal draaien, denk aan zaken als feedmanagement, het aansluiten van shops, de datakwaliteit en ecpc-analyses.

Je bent verantwoordelijk voor de periodieke forecast en reforcasting van de budgetten.

Je neemt deel aan de multidisciplinaire overleggen en fungeert als projectleider of projectlid voor projecten.

Je neemt initiatieven voor het vergroten van de omzet. Voor de grotere projecten doe je dit aan de hand van businesscases, die je maakt, pitcht en uitvoert.

Je analyseert de resultaten, bijvoorbeeld door het doen van funnelanalyses en deelt deze resultaten met de stakeholders.

Je hebt een signaleringsrol bij kansen binnen de markt van de titel. Denk aan analyses draaien bij concullega's en trendanalyses.

Wat maakt jou de ideale kandidaat?

hbo+-werk- en denkniveau;

drie jaar (commerciële) ervaring binnen de online media, bij voorkeur op het gebied van affiliatemarketing, sea of e-commerce;

ervaring met stakeholdermanagement;

zeer analytisch, maakt beslissingen op basis van data in plaats van gevoel;

ervaring met Channable is een pré;

zeer goede beheersing van Google Sheets of Excel;

soft skills: klantgericht, oplossingsgericht, ambitieus, zelfstandig, ondernemend, nauwkeurig en je kunt helder communiceren met verschillende stakeholders.

Positie in de organisatie

Je komt te werken binnen het conversieteam van DPG Media Special Interest Media (SIM). Binnen SIM richten we ons op verschillende nichetitels. Denk hierbij naast Tweakers aan AutoWeek, de Ondernemer, vtwonen en Ouders van Nu. Het zijn titels die zich richten op fanatiekelingen, mensen met passie en échte kennis.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen. En dat past dan weer erg goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wij bieden

een prima salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring;

een 36-urige werkweek;

keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procent vakantiegeld);

jaarlijkse winstregeling (op basis van het resultaat van de organisatie);

ontwikkelingsmogelijkheden door middel van opleidingen en trainingen.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als e-commercemanager? Solliciteer dan nu via de button op deze pagina. Je krijgt binnen tien werkdagen na ontvangst van je sollicitatie altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een afspraak in te plannen.

Eerst nog wat meer weten? Oliver, onze recruiter, beantwoordt graag je vragen. Stuur een mail naar oliver.zwiebel@dpgmedia.nl of bel naar 06-29832628.