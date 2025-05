Maak kans op een Corsair K65 PLUS Wireless 75% RGB mechanisch gamingtoetsenbord

Onder pc-gamers is Corsair geen onbekende. Het bedrijf maakt al decennialang gaming- en streaming-randapparatuur. De opkomst van compacte keyboards, zoals 60%- en 65%-modellen, is het bedrijf niet ontgaan. Het introduceert nu echter een mechanisch gamingtoetsenbord met een lay-out op 75%: de Corsair K65 PLUS Wireless 75% RGB.

Met dit nieuwe model wil het bedrijf de hanteerbaarheid en ergonomische voordelen van een kleiner toetsenbord combineren met de functietoetsen van een ‘gewoon’ toetsenbord. Of dat gelukt is, kun je zelf wellicht beoordelen. Tweakers Partners en Corsair geven namelijk twee exemplaren van de K65 weg. Je maakt heel eenvoudig kans door de poll onder dit artikel in te vullen.

De Corsair K65 PLUS Wireless heeft een prijskaartje van 159,99 euro en biedt op papier een interessante mix van compactheid en functionaliteit. Corsair wil er zowel de gamer als de noeste werker mee aanspreken, door evenveel focus op productiviteit als entertainment te leggen. Hoewel de productnaam suggereert dat we te maken hebben met een 65%-toetsenbord verrast Corsair hier met een 75%-lay-out. Hierdoor hebben gebruikers toegang tot essentiële sneltoetsen die op kleinere modellen vaak ontbreken. Subtiele aanpassingen in de toetsenbordlay-out, zoals de iets verschoven pijltjestoetsen, laten zien dat Corsair goed heeft nagedacht over manieren om aan gebruikersbehoeften te voldoen. Het toetsenbord is net iets groter dan zijn concurrenten, maar weegt minder dan 1 kilo en is dus nog altijd heel draagbaar.

Dit toetsenbord voorziet op verschillende manieren in connectiviteit: via bluetooth en een draadloze 2,4GHz-modus via een USB-dongel. De ingebouwde 4200mAh grote batterij moet goed zijn voor een werktijd van ongeveer 266 uur met de rgb-verlichting uitgeschakeld. Uiteraard is er ook de ‘bedrade’ optie.

Specificaties van de Corsair K65 Plus Wireless Grootte: 75%

Aantal toetsen: 81 schakelaars

Schakelaars: Corsair MLX Red (lineair)

Achtergrondverlichting: rgb per toets

Ingebouwde opslag: 1MB (tot vier profielen)

Toegewijde mediatoetsen: ja (ronde draaiknop)

Gamemodus: ja (via Fn-sneltoets)

Aanvullende poorten: geen

Connectiviteit: draadloos 2,4GHz, bluetooth, USB 3.0 Type A

Kabel: 6ft/1,8m gevlochten, afneembaar

Keycaps: dye-sub, single-shot pbt

Constructie: polycarbonaat plastic chassis en bovenplaat

Software: iCue

Afmetingen (lxbxh in mm): 320x136x35

Gewicht: 0,918kg

Prijs: € 159,99

Dubbele geluiddempingstechnieken en rgb-gloed

De Corsair MLX Red-schakelaars zijn de enige optie voor de K65 Plus. Deze schakelaars moeten een soepele en bevredigende typervaring bieden en worden gecombineerd met dubbele geluiddempingstechnieken, waarbij gebruik wordt gemaakt van schuim en siliconen. Hiermee wil Corsair de traditionele mechanische toetsenborden het nakijken geven. Bovendien verhoogt de hot-swapfunctionaliteit de aantrekkelijkheid van het keyboard door gebruikers de vrijheid te geven om schakelaars eenvoudig te vervangen. Dat draagt bij aan de duurzaamheid en aanpasbaarheid van het toetsenbord op de lange termijn.

Corsair claimt dat de meegeleverde iCue-software personalisatie naar een hoger niveau tilt, middels uitgebreide opties voor verlichtingseffecten en toetsopdrachten. Hoewel de pollingrate niet aanpasbaar is, zullen de meeste gebruikers de standaardinstelling van 1000Hz voldoende vinden. De rgb-verlichting is niet doorschijnend door de keycaps, maar valt er als het ware onder en omheen, waardoor hij gamers op een sfeervolle gloed trakteert.

Zo maak je kans op het Corsair K65 Plus Wireless Keyboard

Ben jij naar aanleiding van bovenstaande tekst enthousiast geworden over dit 75%-toetsenbord? En zou je wel kans willen maken om er een te krijgen? Dan hoef je enkel onderstaande poll in te vullen. Je hoeft geen review te schrijven, al wordt een (korte) post in het forum over je bevindingen uiteraard altijd gewaardeerd.

Zo maak je kans op het Corsair K65 Plus Wireless Keyboard Poll Ja, ik wil graag mijn vingers laten glijden over het Corsair K65 Plus Wireless Keyboard

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 30 april 2024 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 6 mei 2024, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 13 mei 2024 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

De items zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.