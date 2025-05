Tweakers Developers Summit 2024: meld je aan als spreker of draag iemand aan

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. We zijn trots en verheugd dat we kunnen melden dat de Tweakers Developers Summit 2024 op 4 december 2024 plaats zal vinden in DeFabrique in Utrecht. Achter de schermen wordt nu al keihard gewerkt aan de samenstelling van het programma, en we hebben daarbij opnieuw jullie hulp nodig. Wil je zelf komen spreken of heb je een idee of voorkeur voor iemand die in 2024 absoluut niet op het podium mag ontbreken? Laat het ons dan weten.

We zoeken sprekers in uiteenlopende disciplines en met verschillende achtergronden, voor vijf topics: devops, backend, frontend, security & privacy, en - hoe kan het ook anders - AI. Wil je binnen een van deze vakgebieden zelf een mooie, inhoudelijk en stevige presentatie aan een groep enthousiaste deelnemers geven? Meld je dan aan door op onderstaande button te klikken. Op basis daarvan nemen we contact met je op.

Wie of wat zoeken wij?

Mocht je een binnen- of buitenlandse spreker kennen waarvan je denkt ‘die mogen we echt niet missen’, zet dan zijn of haar naam vooral in de comments onder dit artikel, of stuur dit artikel naar hem of haar door. Ken je een interessante oom, buurvrouw, collega, vriend of vriendin die een prikkelend verhaal kan vertellen of een masterclass wil geven? Laat het ons dan ook weten in de comments, of stuur dit artikel door naar degene die jij in gedachten hebt.

Presentatievaardigheden

Lijkt het je wellicht leuk om zelf een verhaal op het podium te delen, maar voel je je onzeker over je presentatievaardigheden? Geen probleem; er staat een sprekerscoach klaar om je te helpen. En wat is er nu leuker dan als tweaker voor mede-tweakers te spreken? De voertaal op de Developers Summit 2024 is overigens Nederlands.

De deadline voor alle input is 22 mei en uiterlijk 28 mei krijg je een reactie of je wel of niet uitnodigen voor een kennismaking.

Eerdere sprekers die door jullie zijn aangedragen

Ook vorig jaar hebben we dankzij jullie een aantal mooie sprekers aan het programma toegevoegd. Een paar voorbeelden:

Net als in de voorgaande jaren geldt dat we overal voor openstaan. En nogmaals: heb je geen behoefte om zelf te spreken en ken je niet direct iemand in je omgeving die hiervoor in aanmerking komt, maar wil je wel een spreker voordragen die je heel graag op het podium wil zien? Geeft het vooral aan in het formulier, of via onderstaande button.

