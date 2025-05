Wat vinden tweakers van de Samsung Galaxy Book4-line-up?

Met de Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 360 en Galaxy Book4 Pro 360 heeft Samsung een line-up met laptops voor verschillende typen gebruikers op de markt gebracht. In dit artikel lees je de ervaringen die onze community met de nieuwe modellen heeft opgedaan.

Onze oproep aan de community om de nieuwe Galaxy Book4-modellen te testen, was duidelijk niet aan dovemansoren gericht. Er werd massaal op gereageerd en de reviews vanuit het testpanel zijn - zoals we inmiddels gewend zijn van de Tweakers-community - zeer uitgebreid en gedetailleerd.

Heb je nu even geen tijd om al die reviews uitvoerig te lezen, maar ben je wel benieuwd naar de resultaten van het testpanel? Hieronder staat een handige recapvideo waarin oude bekende Mark Wijsman de belangrijkste bevindingen van de community voor je samenvat. Wil je liever de diepte in en alles weten over de gebruikerservaringen? Lees dan snel verder.

Galaxy Book4 Pro 360 (NP960QGK-KG1NL) en Galaxy Book4 360 (NP750QGK-KG1NL)

Tester S_Chief heeft de Galaxy Book4 Pro 360 onder handen genomen. Het robuuste, slanke ontwerp en de Moonstone Grey-kleur bevallen hem. Ook de bouwkwaliteit, het oledscherm en de veelzijdigheid door de S-Pen vallen hem in positieve zin op. Deze laptop wordt gepresenteerd als een premium toestel met een slank en stevig ontwerp. Het is ideaal voor gebruikers die graag tekenen of aantekeningen maken met een digitale pen. Het scherm is een van de grootste pluspunten van het toestel; het toont heldere kleuren en scherpe details, dankzij de hoge resolutie en ondersteuning voor hdr. Hierdoor is het bijzonder geschikt voor grafisch werk, vindt S_Chief.

Het grote trackpad verbetert de gebruiksvriendelijkheid en ergonomie van deze laptop, maar de tester heeft twijfels over het toetsenbord dat voor sommige gebruikers wellicht te weinig ‘travel’ heeft. De lay-out vereist enige gewenning, stelt deze tester.

S_Chief benadrukt de naadloze integratie met andere Samsung-producten, wat volgens hem meerwaarde biedt voor gebruikers die al apparaten uit het Samsung-ecosysteem bezitten. Features zoals Multi-Control, waarbij je andere apparaten kunt bedienen vanaf je laptop, en Quick Share voor het eenvoudig delen van bestanden, worden door hem als extra plus bestempeld.

De tester geeft overigens aan een aantal functies te missen, zoals gezichtsherkenning en een privacyschuifje voor de camera; zaken die veel andere laptops in deze prijsklasse wel bieden, volgens S_Chief. Ook de stevige prijs van 2299 euro wordt als kritische noot genoemd; concurrerende modellen met vergelijkbare of zelfs betere specificaties kosten vaak minder, stelt hij.

Concluderend meldt S_Chief: “De Galaxy Book4 Pro 360 is overall een fijne laptop met een stevig prijskaartje. Ik ga ‘m missen en dat is een groot compliment.”

Tester gasemans omschrijft in zijn recensie de Samsung Galaxy Book4 360 als een prachtig toestel met veel features. Met zijn strakke scherm dat levendige kleuren weergeeft, lijkt deze laptop ideaal voor grafische werkzaamheden, met name voor tekenen met een pen. De combinatie van de pen met het feit dat het scherm over 360 graden kan worden gedraaid, zorgt voor een uitstekend canvas dat het tekenen volgens gasemans erg prettig maakt.



Het scherm moet je nog wel even goed instellen, vervolgt hij. “De beeldkwaliteit is simpel gezegd fantastisch, maar … helaas niet direct out of the box. Je hebt dus niet meteen de beste ervaring en moet eerst zelf de instellingen wijzigen. Maar daarna is het scherm prachtig helder, met een goede kleurweergave. Het is echt next-level. Het kijken van een goede film op dit scherm is een ervaring op zich.”

De tweaker is tijdens het testen ook op enkele nadelen gestuit. De laptop heeft volgens hem te kampen met matige koeling, wat soms leidt tot lawaai en ondermaatse prestaties. Dit blijkt vooral tijdens intensieve taken zoals gaming, waarbij de laptop snel oververhit raakt. Ook op het gebied van software en connectiviteit met het Samsung ECO-systeem zijn er volgens gasemans wat tekortkomingen, zoals problemen met de synchronisatie van Samsung Notes en soms storende meldingen van McAfee. Desondanks werkt het merendeel van de Samsung-functies volgens hem goed, zoals Quick Share voor het overdragen van bestanden. Op het gebied van ergonomie scoort de laptop volgens gasemans punten dankzij het comfortabele toetsenbord en het grote, goed reagerende touchpad.

Galaxy Book4 Pro (NP940XGK-KG2NL)

De Galaxy Book4 Pro die voor het testpanel beschikbaar werd gesteld, is door twee tweakers onder handen genomen. Tester sjtienuh vindt de bouwkwaliteit goed en de laptop lekker werken: “Op het toetsenbord heb je weinig last van travel van de case. Het touchpad is gemaakt van glas, zodat het vloeiend werkt en je minder risico hebt op gebruikersplekken zoals bij de touchpads van vroeger.” De tweaker heeft de laptop opengeschroefd om de binnenkant te bekijken, diverse installaties doorlopen en updates gedraaid.

De prestaties van de laptop worden door hem over het algemeen als goed ervaren, met een high-end processor en voldoende ram en opslagcapaciteit voor zware taken en multitasking. De laptop wordt volgens sjtienuh wel vrij warm, wat oncomfortabel kan zijn bij gebruik op schoot. De accuduur omschrijft het testpanellid als “redelijk maar niet uitzonderlijk”. Zeker bij intensiever gebruik zoals gamen is de accu volgens hem snel leeg: “Ik heb Command and Conquer Red Alert 2 op de accu gespeeld; dat is gezien de leeftijd geen spel dat veel performance vraagt. Maar bij het spelen ervan heb je ongeveer twee uur accutijd. Bij zwaardere games zal de accuduur korter zijn, omdat de Arc-videokaart dan meer wordt aangesproken en de laptop meer stroom verbruikt.”

In prijstechnisch opzicht vindt deze tweaker de Galaxy Book4 Pro aan de dure kant, vooral in vergelijking met concurrenten die soms efficiënter zijn. Het potentieel voor prijsdalingen lijkt echter aanwezig, wat deze laptop aantrekkelijker kan maken. Over het algemeen heeft de laptop een solide bouwkwaliteit en biedt hij goede prestaties, maar wel met enkele verbeterpunten in de software-integratie en koeling, aldus deze tester.

Tester CH4OS is minder te spreken over de laptop. De belangrijkste pluspunten noemt hij het grote amoledtouchscreen dat heldere en scherpe beelden levert, en de stevige bouwkwaliteit van het apparaat als geheel. Het inschakelen van de laptop en het gebruik van de vingerafdrukscanner ging bij hem niet zonder problemen, en het updaten van drivers en firmware heeft CH4OS als omslachtig en tijdrovend ervaren. Daar tekent hij wel bij aan dat hij “overduidelijk niet de doelgroep van dit apparaat” is.

Galaxy Book4 Ultra (NP960XGL-XG2NL)

De Galaxy Book4 Ultra is als enige van de drie laptops door één communitylid onder handen genomen. Arjent2 geeft de laptop 4 uit 5 sterren en is onder de indruk van de robuuste bouwkwaliteit en zakelijke uitstraling. Ronduit lyrisch is hij over het 16 inch grote 3k-oledscherm. De tester vindt het scherm echt het ‘selling point’ van de laptop. Daarbij prijst hij de diepe zwartwaarden en levendige kleuren, net als de resolutie en pixeldichtheid, die volgens hem perfect zijn voor zowel professioneel gebruik als entertainment. “Zoals gebruikelijk bij een oledscherm is zwart echt zwart. De kleuren zien er schitterend uit en hoewel het een glanzend scherm is, is alles prima leesbaar, ook met een lichtbron achter je.”

Ondanks enige gewenning aan de toetsenbordindeling biedt de laptop volgens Arjent2 een comfortabele gebruikservaring, met een glad touchpad en adequate feedback van de toetsen. De overall prestaties zijn volgens de tester prima, vooral na het aanpassen van de energiebeheerinstellingen. Die ingreep resulteert in betere grafische prestaties en hogere framerates in benchmarks. Wel merkt hij daarbij op dat de Samsung Book4 Ultra niet altijd per se sneller is dan de Book3 Ultra, vooral niet als wordt gekeken naar de cpu-prestaties. Alles bij elkaar maakt de combinatie van bouwkwaliteit, schermkwaliteit en accuduur dat deze laptop een aantrekkelijke optie is voor zakelijke gebruikers, denkt Arjent2, die daarbij wel zijn bedenkingen heeft bij de hoge prijs.

Teruglezen, verder discussiëren

Wil je alle reviews van de Samsung Galaxy Book4-modellen op je gemak teruglezen, dan kan dat hier. Wil je verder discussiëren over deze tests, dan is dat mogelijk in de comments onder dit artikel, of in het forum.