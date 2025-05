VMware maakt Fusion en Workstation volledig gratis beschikbaar

VMware heeft aangekondigd dat de desktopvirtualisatieproducten Fusion en Workstation vanaf 11 november gratis beschikbaar worden voor alle particuliere en zakelijke gebruikers. Ook onderwijsinstellingen krijgen gratis toegang tot beide platforms.

De overgang betekent dat de betaalde versies van Workstation Pro en Fusion Pro niet langer te koop zijn. Dat laat VMware weten in een blogpost. Gebruikers krijgen toegang tot alle functionaliteit die voorheen alleen in de betaalde versies beschikbaar was. Bestaande klanten met een commercieel contract behouden hun huidige ondersteuning tot het einde van hun contractperiode. Na afloop van lopende supportcontracten vervalt de mogelijkheid om nieuwe ondersteuningstickets in te dienen. Wel blijven gebruikers toegang houden tot online documentatie, handleidingen en communityforums. VMware zegt dat het product zelf onbeperkt gebruikt kan blijven worden. Eerder dit jaar werden de Pro-versies al gratis beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik.