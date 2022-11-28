Renders tonen Samsung Galaxy A34-smartphone

Er zijn renders verschenen van wat de Samsung Galaxy A34 zou worden. Net als de voorganger heeft de smartphone een scherm met een inkeping erin, in tegenstelling tot de schermen met gaten erin die veel andere modellen van de fabrikant hebben.

De telefoon lijkt veel op de huidige Galaxy A33. De telefoon, waarvan de OnLeaks-renders verschenen op Giznext, heeft aan de achterkant drie cameralenzen. In tegenstelling tot bij de A33 zitten die niet in een aparte verhoging, maar los op de behuizing van de achterkant. Dat lijkt wel wat op de renders van de Galaxy S23 die een paar maanden geleden naar buiten kwamen.

In tegenstelling tot wat Giznext zegt, is op de renders geen 3,5mm-jack zichtbaar. Dat die ontbreekt, is geen verrassing. Ook de A33 heeft die al niet, terwijl de A32 die nog wel heeft. De telefoon is 161,3x77,7x 8,2mm groot en heeft een scherm met een diagonaal van 6,5". Dat is iets groter dan de A33, die met 159x74mm iets kleiner is. De renders zijn gebaseerd op cad-tekeningen van het toestel. Dat is de manier waarop OnLeaks doorgaans aan informatie komt.