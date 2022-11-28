Renders tonen Samsung Galaxy A34-smartphone

Er zijn renders verschenen van wat de Samsung Galaxy A34 zou worden. Net als de voorganger heeft de smartphone een scherm met een inkeping erin, in tegenstelling tot de schermen met gaten erin die veel andere modellen van de fabrikant hebben.

De telefoon lijkt veel op de huidige Galaxy A33. De telefoon, waarvan de OnLeaks-renders verschenen op Giznext, heeft aan de achterkant drie cameralenzen. In tegenstelling tot bij de A33 zitten die niet in een aparte verhoging, maar los op de behuizing van de achterkant. Dat lijkt wel wat op de renders van de Galaxy S23 die een paar maanden geleden naar buiten kwamen.

In tegenstelling tot wat Giznext zegt, is op de renders geen 3,5mm-jack zichtbaar. Dat die ontbreekt, is geen verrassing. Ook de A33 heeft die al niet, terwijl de A32 die nog wel heeft. De telefoon is 161,3x77,7x 8,2mm groot en heeft een scherm met een diagonaal van 6,5". Dat is iets groter dan de A33, die met 159x74mm iets kleiner is. De renders zijn gebaseerd op cad-tekeningen van het toestel. Dat is de manier waarop OnLeaks doorgaans aan informatie komt.

Samsung Galaxy A34. Bron: OnLeaks/GiznextSamsung Galaxy A34. Bron: OnLeaks/Giznext

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-11-2022 07:28 18

28-11-2022 • 07:28

18

Lees meer

Samsung Galaxy A33

vanaf € 283,50

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung Galaxy A54 en A34 Review

15 apr 2023 | met video

Samsung Galaxy A54 en A34 Review

Luxere toestellen, hogere prijzen

167
WinFuture deelt vermeende specs en prijzen van Samsung Galaxy A34 en A54
WinFuture deelt vermeende specs en prijzen van Samsung Galaxy A34 en A54 Nieuws van 14 februari 2023
Samsung-smartphones daalden eerst snel in prijs, maar nu niet meer
Samsung-smartphones daalden eerst snel in prijs, maar nu niet meer Nieuws van 28 september 2022
Noord-Amerikaanse markt voor smartphones krimpt met 6 procent
Noord-Amerikaanse markt voor smartphones krimpt met 6 procent Nieuws van 23 augustus 2022
Er zou weinig vraag zijn naar Samsung-smartphones en dat is te zien aan prijzen
Er zou weinig vraag zijn naar Samsung-smartphones en dat is te zien aan prijzen Nieuws van 22 juni 2022
'43 procent van smartphonebezitters in Nederland heeft er een van Samsung'
'43 procent van smartphonebezitters in Nederland heeft er een van Samsung' Nieuws van 13 mei 2022
Meer producten en artikelen
Smartphones Samsung Galaxy A Geruchten

Reacties (18)

-Moderatie-faq
18
18
9
1
0
9
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Settler11 28 november 2022 09:09
De beelden in kwestie. ;)

https://www.nieuwemobiel....alaxy-A34-verschenen.html
youridv1 @Settler1128 november 2022 09:45
Het is wel weer echt typisch tweakers om dan een nieuwsbericht te maken over renders en dan van alles te linken behalve de renders in kwestie.
Therealest 28 november 2022 11:03
Zijn ze weer aan het terugstappen naar schermen met dikke randen er om heen?
SuperDre @Therealest28 november 2022 11:07
Dat was ook mijn gedachte.
B00st3r @Therealest28 november 2022 11:14
Bij budgetmeuk is dat toch nooit weggeweest?
jongetje @Therealest28 november 2022 12:25
Daarom is de A53 ook bijna even groot als de A33 terwijl het scherm van de A53 0,1 inch groter is.
jelinb @Therealest28 november 2022 13:43
Ik zie het helaas vaker Note 20 ultra had dunnere randen dan de S22 ultra die ik nu heb. Bij de S23 ultra worden ze ook weer een stukje dikker, je ziet het bijna niet maar het is wel een jammer.
millman7 @jelinb28 november 2022 19:05
Het heeft er ook mee te maken dat Samsung beetje bij beetje afstapt van de gebogen schermranden. Zo'n display dat flink om de rand buigt geeft enigszins de illusie dat je dunnere randen hebt.

Dat wil niet zeggen dat de randen in werkelijkheid niet iets dikke worden, maar ik vind het een welkome verandering. Ik merk een groot verschil in accidental touches tussen mijn oude S10+ en mijn huidige S21 Ultra.
jelinb @millman728 november 2022 19:09
Het is inderdaad een persoonlijk voorkeur verhaal, maar ik vind het een achteruitgang. De telefoon ziet er minder gaaf/modern/futuristisch uit en screen to body ratio wordt minder.

Werd mij overigens in de Samsung store verteld dat het heeft te maken met dode pixels die vaker aanwezig zijn bij dunnen schermranden zoals de note 20 ultra.
kaasaanfiets 28 november 2022 08:34
Ben ik de enige op de wereld die wacht op een opvolger van de A40? zeker gezien ook de formaten van dat toestel.... De A41 was al groter en de A42 al helemaal.
Liever een toestel dat gaat richting het formaat van een iPhone SE 2022/2020/8/7
Turralyon @kaasaanfiets28 november 2022 08:42
Nee dat ben je niet. Ik had ook gehoopt op een opvolger hiervan. Precies ook om wat jij zegt het formaat. De Google Pixel 6a black friday deal heeft mij echter verleidt te stoppen met wachten, want ik zie het niet meer gebeuren dat een mid-range phone aan de onderkant van het spectrum een body heeft dat diezelfde afmetingen heeft. Ja de 6a is 1cm groter in vergelijking met de A40, maar gelukkig nog altijd kleiner dan de A53 bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door Turralyon op 25 juli 2024 05:09]

kaasaanfiets @Turralyon28 november 2022 09:23
Grappig ik had precies hetzelfde. Ik heb ook maar de Pixel 6a gekocht omdat het voor die prijs naar mijn mening "the next best thing" was. Maar als er voor dezelfde prijs een nieuwe Samsung was die kwa specs in de buurt van de 6a zat en het formaat van de A40 had dat had ik zeker die aangeschaft.
simple. @kaasaanfiets29 november 2022 09:10
Precies dit...
Jammer dat Samsung niet meegaat in de trend die Apple zet van kleinere telefoons.

als ze Samsung en Apple nou eens mixen:
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1795580;1796674/
pluspunten Apple:
- Een formaat telefoon wat in je broekzak past
- Geen onnodig hoge resolutie, dat kost alleen naar batterij
- gewoon één camera.

pluspunten Samsung:
- batterij
- normale helderheid
- prijs

nog maar weer een jaar wachten op normale telefoons
Gundam088 @kaasaanfiets29 november 2022 21:30
Gaat niet komen een compacte smartphone in A series
Emiel L 28 november 2022 07:45
Een plaatje erbij was wel leuk geweest.

[Reactie gewijzigd door Emiel L op 25 juli 2024 05:09]

jelinb @Emiel L28 november 2022 08:39
Was al op zoek naar de afbeelding.
fordrwd4ever 28 november 2022 13:52
En nu maar hopen dat ze eindelijk het probleem met mesh netwerken hebben opgelost.
(niet kunnen verbinden of extreem langzaam zijn)

De A series zijn berucht wat dat betreft.
De S series werken wel naar behoren,het gaat echt alleen met de A series de mist in.
W00fer 29 november 2022 01:25
Vaak zijn in dit midrange of "lagere" segment de 3 camera's compleet nutteloos. Men kan beter investeren in een betere processor, gpu of snellere opslag.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.