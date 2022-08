Noord-Amerikaanse markt voor smartphones krimpt met 6 procent

In het tweede kwartaal van 2022 zijn er 35,4 miljoen smartphones op de Noord-Amerikaanse markt verkocht. Dat is 6,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Google, Apple en Samsung verkochten verhoudingsgewijs wel meer toestellen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De vraag naar smartphones uit de budgetklasse blijft volgens analysebureau Canalys wel overeind. Daar wordt de concurrentiestrijd uitgevochten tussen Motorola, Samsung, TCL en telecomoperatoren Verizon en T-Mobile. Die laatste twee bieden budgetvriendelijke telefoonopties aan. Het middenklassesegment kreeg het naar verluidt zwaarder te verduren. Dat komt volgens Canalys omdat consumenten de gevolgen van de inflatie steeds meer beginnen te voelen. Zo zouden de derde generatie iPhone SE, de Galaxy A53 en de Galaxy A33 bijvoorbeeld minder goed verkopen dan werd gehoopt door de respectievelijke fabrikanten. In het high-endsegment verloopt de verkoop daarentegen goed. Apple verkoopt daar met zijn iPhone 13 de meeste toestellen, maar ook Samsung kan met de Galaxy S22-line-up een plaats in de top tien van meest verkochte smartphones veiligstellen.

In vergelijking met vorig jaar verscheepte Samsung afgelopen kwartaal 4 procent meer smartphones voor de Noord-Amerikaanse markt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De Zuid-Koreaanse fabrikant had vorig kwartaal een marktaandeel van 26 procent; dat was in 2021 nog 23 procent. Apple verscheepte 3 procent meer iPhones in vergelijking met een jaar geleden en had vorig kwartaal een marktaandeel van 52 procent. In Q2 2021 was dat nog 48 procent. Motorola had vorig jaar 9 procent marktaandeel en leverde 1 procent meer smartphones. Opvallend is dat Google, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, 230 procent meer smartphones leverde. Het Amerikaanse bedrijf had vorig kwartaal een marktaandeel van 2 procent op de Noord-Amerikaanse markt. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog maar 1 procent.

Volgens analisten van Canalys is de daling van de vraag naar smartphones op de Noord-Amerikaanse markt te wijten aan de toenemende inflatie, het tanende consumentenvertrouwen en de vertraging van de economische groei in Noord-Amerika. Smartphonefabrikanten zouden hun voorzorgen nemen en de productie van toestellen verminderen zodat ze niet met een overstock komen te zitten. Dit zouden ze ook doen naar aanloop van de releases van nieuwe toestellen.