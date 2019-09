Microsoft verlengt ondersteuning Exchange Server 2010

Microsoft heeft besloten de deadline waarop de ondersteuning voor Exchange Server 2010 eindigt te verlengen van 14 januari 2020 naar 13 oktober 2020. De softwaregigant wil bedrijven meer tijd geven om te migreren.

Microsoft meldt te erkennen dat het stoppen met ondersteuning voor een product dat 'zo populair en betrouwbaar is geweest als Exchange Server 2010' een flinke aanpassing betekent voor bedrijven. Om bedrijven die bezig zijn met upgraden meer tijd te geven stopt die ondersteuning daarom niet op 14 januari volgend jaar, zoals de planning was, maar op 13 oktober 2020. Die datum valt daarmee samen met het beëindigen van de ondersteuning voor Office 2010 en SharePoint Server 2010.

Microsoft wijst erop dat bedrijven naar Office 365 en Exchange Online kunnen migreren met behulp van de Microsoft FastTrack-dienst en dat upgraden naar Exchange 2013 of 2016 direct vanuit Exchange 2010 mogelijk is. Direct upgraden naar Exchange Server 2019 is niet mogelijk.

Op 14 januari stopt wel de ondersteuning voor Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2, waar Exchange Server 2010 op draait, waardoor bedrijven die nog aan het migreren zijn geen beveiligingsupdates voor het server-OS meer ontvangen. Niet bekend is hoeveel bedrijven nog Exchange Server 2010 gebruiken en ook is onduidelijk hoeveel gebruikers Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 nog heeft. Op 14 januari stopt eveneens de ondersteuning voor Windows 7, dat nog miljoenen gebruikers wereldwijd heeft.