Tweakers aan het werk - Even wandelen is heerlijk!

Menonv (27) werkt als it-consultant in de financiële sector. Daarvoor heeft hij vier jaar gewerkt als it-engineer bij een productiebedrijf. Hij reageerde uitgebreid op een forumtopic over omgaan met werkdruk. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen.

Wat doe je precies?

‘Ik werk nu een paar maanden in de financiële sector. Op het it-vlak regelen we de binnenkomende datastromen en hiervoor verzorgen we redundancy en informatiebeveiliging.’

Is er in jouw huidige baan veel aandacht voor werkdruk en de balans tussen werk en privé?

‘Bij deze nieuwe werkgever is het echt een stuk beter geregeld dan in mijn voorgaande baan. Zo wordt er vanuit het management flink op gehamerd om je pauze van vijftig minuten volledig te nemen, en ik heb hier veel profijt van. Even wandelen en fris weer beginnen in de middag is heerlijk!’

Was dat bij je eerdere werkgever niet het geval?

‘Nee absoluut niet, eerder het tegenovergestelde. Weliswaar kon je de pauze variabel nemen tussen elf en een, maar de tafel was dan ook te klein om samen te eten. In principe had je dertig minuten pauze, maar er werd al op het horloge getikt als je naar de supermarkt was gegaan voor een broodje, terugkwam en dit begon op te eten.’

‘Daarnaast werd op it-gebied samen met developers volgens een agile methode gewerkt. Zo werd het in ieder geval genoemd. Onze projectleider verdeelde de taken en schatte de tijd met de natte vinger. Het moest maar af binnen de vastgestelde uurtjes. Fouten of vertragingen die ontstonden, werden hard afgestraft. Op deze manier werden problemen in stand gehouden om maar werk te hebben en erkenning te krijgen. De agile methode was meer een vermomd problem management. Deze hele werkstructuur is fout, je zou moeten belonen op de criteria preventief en op tijd.’

Hadden collega's hier geen last van?

‘Ik had zeer fijne collega's, iedereen had echter te maken met een te hoge werkdruk, en inefficiënte en onredelijke planningen. Fouten herhaalden zich continu, omdat er geen tijd was voor fundamentele aanpassingen. Verschillende collega's werden geacht na vijf uur door te werken. Standaard werkte iedereen in het team over, meestal ook nog zonder urenregistratie, omdat we continu te horen kregen: we zijn projectmatig over de uren, we staan in het rood voor dit project, het gaat niet goed, laat dat maar liggen, dit moet vandaag af.’

Waar lag het omslagpunt?

‘Dit hele werkproces heeft mij flink tegen een burn-out aangedrukt. Ik sliep slecht, m'n relatie ging bergaf. Communicatie met familie en vrienden ging op een laag pitje. Je komt vermoeid thuis en gaat vermoeid naar je werk. Alles wordt grijs, je hebt weinig puf en weinig te lachen. Ik wist niet meer waarvoor ik het allemaal deed. Ik verloor zelfs m'n tijdsbesef omdat het alleen nog maar werken was. Ook in het weekend. Ik had op een gegeven moment persoonlijke urenregistraties van tachtig uur per week met het bijbehorende ritme: werken, thuiskomen, eten en op de bank in slaap vallen tot elf uur en vervolgens in bed verder slapen om ’s ochtends weer te gaan werken. In het weekend volledig futloos, rare spierpijn. Zo is het twee weken gegaan. In de derde week heb ik mijn ontslagbrief ingeleverd. Ik kon niet meer. Overigens van de projectleider nooit een gebaar of bedankje gehad, zelfs niet op het einde met nog een moordende volledige netwerkmigratie op de laatste twee werkdagen. Zo gaat dat.’

Heb je de nieuwe werkgever specifiek uitgezocht op werkdruk? Of wist je dit niet van tevoren?

‘Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer honderd brancheoffices, afwisselend met en zonder productie. Alleen daardoor al zijn een hele hoop basale dingen veel beter geregeld. Maar dat het zoveel beter zou zijn, had ik niet gedacht. Je hoort weleens: overal is stress, nergens is het gras groener. Nou, dat is dus niet waar. Sfeer doet ook een hele hoop. Hier is positieve humor op de werkvloer en het werk is wel om vijf uur klaar. Er is vooral geen mentaliteit om 's morgens aan het bureau van iemand te gaan staan en te verwachten dat iets van de vorige dag magisch klaar is.’

Wat is voor jou de grootste verandering geweest?

‘De enorme stressvermindering, een gigantische 180- gradendraai wat mijn eigen stemming betreft. Ik heb een positieve wending aan mijn relatie kunnen geven, heb weer fut om dingetjes in en om het huis in orde te maken. Ik kan weer genieten van mijn vrije tijd.’

Hoe zit het met je salaris? Ben je erop vooruitgegaan en kwam de salarisschatting van Tweakers Elect overeen?

‘De Tweakers Elect-salarisschatting geeft aan dat ik tussen de veertigduizend en vijftigduizend euro waard ben. Ik zit hier net een beetje onder, maar dit ligt aan de provincie waarin ik werkzaam ben. In de Randstad zou ik eenvoudig dertig procent meer verdienen, maar het leven in het geweldige Limburg heeft wel iets. Daarbij ga ik binnenkort met de fiets naar mijn werk, waardoor ik een beetje kan besparen en iets aan mijn conditie kan gaan doen. Bij de vaste aanstelling zal gegarandeerd een extra percentage worden aangeboden, zodat ik volledig in de range val die ook Tweakers Elect aangeeft. Ik zie binnen dit bedrijf nog genoeg mogelijkheden om door te groeien, dus het gaat helemaal goed komen!’