Belsimpel geeft je de kans om de Xperia 5 van Sony te reviewen en te winnen

Nog maar net gelanceerd op de techbeurs IFA in Berlijn, en nu hebben jullie al de mogelijkheid de Sony Xperia 5 te testen. De smartphone valt op door zijn compacte, smalle design zonder in te boeten op hardware.

Bioscoopgevoel

De Sony Xperia 5 heeft een 6,1" fhd+-oledscherm met hdr-ondersteuning en een 21:9-beeldverhouding. Zo beleeft de gebruiker een bioscoopgevoel bij het bekijken van films. Dat geldt natuurlijk ook voor het zelf maken van filmpjes dat, met behulp van de Cinema Pro-app waarmee je kleurfilters direct toepast, een fluitje van een cent is. Het toestel is compact, slank en zeer handzaam, heeft een lengte van 158mm, een breedte van 68mm en is 8,2 mm dun. De smartphone draait op de Qualcomm Snapdragon 855.

Drie keer 12 megapixel

De Xperia 5 heeft aan de achterkant drie camera’s met allen een resolutie van 12 megapixel. De drie zijn uitgerust met een 16mm-groothoeklens, een 26mm-lens en een 52mm-portret- en telelens. Hiermee kun je onder andere mooie portretten maken vanwege de Eye Autofocus functie, net als de Sony Alpha-camera’s. Met 128GB intern geheugen (uit te breiden tot 512GB) heb je genoeg opslagruimte voor filmpjes en foto’s en de waterdichte behuizing helpt je al jouw content te beschermen. Als luxe extra krijgen kopers bij aanschaf van de 799 euro kostende Xperia 5 de Sony WF-1000XM3 noise cancelling-oordopjes ter waarde van 249 euro cadeau.

Maak kans op de Sony Xperia 5

Belsimpel is blij met de nieuwe Sony Xperia 5. Samen met Tweakers organiseert het bedrijf een actie. De webwinkel geeft vier leden uit de Tweakers-community de mogelijkheid een review van de gloednieuwe telefoon te schrijven. Diegenen uit de community die worden verkozen om de Xperia 5 te recenseren, maken bovendien kans om het toestel na afloop te houden. Eén gelukkige gaat daadwerkelijk met de nieuwe smartphone naar huis, de overige drie ontvangen een h.ear on 2 Wireless NC Sony-headset. Wil jij kans maken op de Sony Xperia 5 én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Wil jij de Sony Xperia 5 testen en winnen? Poll Ja, ik wil de Sony Xperia 5 testen en winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Algemene voorwaarden acties