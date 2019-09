Durf jij je eigen werk weg te automatiseren?

Het outsourcen van taken via de cloud is gemeengoed geworden, maar in sectoren zoals de zorg hebben beheerders nogal eens de neiging om repeterende taken zelf uit te voeren. Een gemiste kans? Misschien wel, want er is ook ander, uitdagender werk waarop zij zich kunnen richten.

Zomaar een doordeweekse ochtend in een zorginstelling: de beheerder komt om acht uur binnen en na het eerste kopje koffie begint hij met het doorspitten van de eventlogs. Als die in orde zijn bevonden, volgt de rest van de 'vaste ronde'. Zijn de databases nog oké? Hoe zit het met de back-ups? Waarna het ochtendritueel wordt afgesloten met patchwerkzaamheden en het tijd is voor het oppakken van eventuele tickets van gebruikers.

Routine is fijn

Het vaste rondje is belangrijk voor veel beheerders. "Er zijn veel beheerders die al tien, vijftien jaar op hun plek zitten en daar altijd hetzelfde dingetje hebben gedaan. Die vastigheid, dat is iets wat we als techneuten fijn vinden", signaleert Marijn van Wijngaarden, DevOps-engineer bij Intermax Cloudsourcing, een it-dienstverlener met vestigingen in Rotterdam, Utrecht en Zwolle. "Dat zomaar uit handen geven is voor hen lastig. Zij kennen hun organisatie en de uitdagingen die er spelen als geen ander."

Toch kan het automatiseren van repeterende taken hen ook helpen. Er komt tijd vrij die ze kunnen gebruiken om collega's beter te ondersteunen. Ook ontstaat ruimte om aandacht te besteden aan taken die nu vaak blijven liggen. Het uitfaseren van legacy-applicaties bijvoorbeeld. In de zorg zijn er soms applicaties die al jaren op een XP-bakje draaien, omdat niemand de tijd heeft gehad om daar eens rustig naar te kijken en te besluiten wat ermee moet gebeuren. En dan hebben we het nog niet gehad over het spannendere werk, zoals de introductie van iot -toepassingen die een serieuze kwaliteitsinjectie kunnen betekenen voor het zorgproces.

Wat te doen met de beheerder?

Steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen kiezen ervoor hun infrastructuur en applicatieomgeving in de cloud onder te brengen. In veel gevallen gaat het dan om private of hybride cloudomgevingen die specifieke garanties geven voor onder meer databescherming en -locatie. Maar wat te doen met de beheerder? "De beheerder weet hoe het it-landschap werkelijk in elkaar steekt", vertelt Rijnier Renes, cloudarchitect bij Intermax. "Een besparingsdoelstelling of een besluit de infrastructuur te moderniseren komt doorgaans van bovenaf. Om deze plannen uit te voeren is juist de beheerder belangrijk, omdat deze meestal een veel beter beeld heeft van de daadwerkelijke situatie."

Door de samenwerking met de beheerder moet niet alleen een modus ontstaan waarin de externe partij de beheerder van dagelijkse taken werk uit handen neemt, maar ook ruimte om nieuwe dingen te doen. De 'purpose built cloud' die Intermax heeft ingericht en waarop het alleen zorginstellingen toelaat, blijkt vaak een opstap voor klanten om meer te kijken naar innovatieve oplossingen uit de public cloud, bijvoorbeeld op het gebied van iot. Het is echter vooral security dat op dit moment een trending it-onderwerp is in de sector, constateert Renes.

SOC 2.0

"Dat klinkt gek, want je zou denken dat dit in de zorg al goed geregeld is. In veel gevallen is dat ook zo, maar wat ontbreekt, is vaak een goed overzicht. We merken dat er veel interesse is in ons eigen Security Operations Center, waarmee we alle activiteiten in een omgeving volledig automatisch monitoren en bijvoorbeeld een inbraakpoging snel signaleren. Een voordeel van deze oplossing is het aanhaken van databases van securitypartijen die voortdurend wereldwijd monitoren op nieuwe risico's en het samenbrengen van verschillende informatiestromen in een enkel dashboard. Daardoor kunnen gebruikers, waaronder zorginstellingen, sneller handelen als er sprake is van een security breach."

Een ander terrein waarop veel gebruik wordt gemaakt van leveranciers op innovatiegebied is iot. Een terrein waarop Intermax overigens een trackrecord kan overleggen. Al in 2015 was het hiermee bezig. In dat jaar introduceerde het zelfs een lora -netwerk voor iot met dekking in de hele stad Rotterdam, inclusief het havengebied. Op dat moment was dit het grootste iot-netwerk van Nederland. Inmiddels is de technologie een stuk volwassener en is het uitwisselen van informatie door en tussen verschillende objecten nog interessanter voor de zorg. Ziekenhuizen in Nederland hebben in de afgelopen jaren bijvoorbeeld proeven gedraaid met sensoren aan het bed en zelfs op de patiënt zelf, met slimme pleisters, waarmee het werk van verpleegkundigen lichter wordt. Intermax faciliteert partijen die allerlei vormen van zorginnovatie bedenken en realiseren op it-gebied. Op die manier zorgt het ervoor dat de technologie werkt op het moment dat het nodig is.

Hulp van buitenaf

Juist ook met deze ontwikkelingen kan de beheerder alle hulp die hij kan krijgen, goed gebruiken, zegt Wijngaarden. "Zeker met de intrede van iot-systemen in de zorg neemt de hoeveelheid data toe. Het it-landschap wordt alleen maar complexer en security wordt belangrijker. In een dergelijke wereld moet je als beheerder wel je eigen werk weg durven automatiseren, zodat je je kunt richten op de zaken die je organisatie verder kunnen brengen. Nu gebeurt het bijvoorbeeld regelmatig dat een van onze engineers contact opneemt met een beheerder bij een klant als wij in ons monitoring- en ticketsysteem een veiligheidsrisico signaleren. Fijn toch als je daar als beheerder op kunt terugvallen?"

