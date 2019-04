Renders van Samsung Galaxy View 2-tablet met 17,5"-scherm verschijnen online

Afbeeldingen die op internet zijn verschenen tonen naar verluidt de Samsung Galaxy View 2. De opvolger van Samsungs grote tablet uit 2015 krijgt volgens de bron een 17,5"-scherm en een grotere standaard.

De Galaxy View 2 lijkt met zijn 17,5"-scherm wat compacter dan de originele Galaxy View, die een 18,4"-scherm heeft, schrijft SamMobile, die de afbeeldingen publiceert. Aan de achterkant van het scherm zit een grote standaard. Dichtgeklapt kan de tablet daarmee schuin op een oppervlak rusten en zo bijvoorbeeld typen makkelijker maken. Opengeklapt kan de grote tablet verticaal staan en zo voor bijvoorbeeld het kijken van video gebruikt worden.

De standaard lijkt een leerachtige afwerking te hebben en de achterklep bevat een groot rond gat. De handgreep van de achterkant van de oorspronkelijke Galaxy View is verdwenen. In eerdere geruchten kwam al naar voren dat de tablet een Samsung Exynos 7885-soc en 3GB werkgeheugen krijgt. De nu verschenen afbeeldingen tonen een AT&T-logo op de achterkant waarmee duidelijk lijkt dat in ieder geval die provider in de VS de tablet beschikbaar maakt. Of Samsung de Galaxy View 2 ook in andere landen uitbrengt en wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.