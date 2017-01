Door Olaf van Miltenburg, donderdag 19 januari 2017 13:54, 11 reacties • Feedback

Oracle heeft zijn roadmap voor Solaris en Sparc bijgewerkt en het blijkt dat Solaris 12 niet meer verschijnt. In plaats daarvan krijgt 'Solaris 11.next' een continuous delivery-model en blijft dit de laatste versie tot in ieder geval 2021.

Op de roadmap van 2014 stond Solaris 12 nog voor een release in 2016 en tot 2019 zouden nieuwe versies van de software moeten verschijnen. Inmiddels is de roadmap aangepast en is Solaris 12 daar niet meer op aanwezig. Wel spreekt Oracle van een Solaris 11.next, met de mededeling dat de software Cloud Deployment & Integration Enhancements krijgt.

Zoals een lezer van The Register constateert, verduidelijkt Oracle in zijn ondersteuningsdocument dat Solaris 11 updates via een continuous delivery-model krijgt. De bestaande release krijgt daarbij nieuwe functionaliteit via updates. Ook naar klanten zou Oracle mededelen dat er geen grote releases meer komen, maar dat kleine updates nieuwe functies moeten brengen.

Ook wat de Sparc-processors betreft is de roadmap aangepast. Oracle spreekt over de komst van Sparc next en Sparc.next+. De gemelde throughput ligt een fractie hoger dan bij de nieuwe Sparc-generatie zoals Oracle die in 2014 beloofde. Ook noemt het bedrijf de aanwezigheid van 'software in silicon'.

De aangepast roadmap volgt op geruchten van begin december dat Solaris 11.4 de laatste Solaris-versie zou zijn, dat er geen opvolger voor de Sparc S7 zou verschijnen en dat het aantal Solaris-ontwikkelteams drastisch gereduceerd zou worden.