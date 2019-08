Eerste Europese datacenter van opslagdienst Backblaze staat in Nederland

Backblaze opent zijn eerste Europese datacenter. Het gaat om een locatie in Amsterdam. Nieuwe klanten kunnen specifiek aangeven dat ze hun data op de Nederlandse server willen stallen. Bestaande klanten kunnen hun data nog niet verhuizen.

Klanten die nu al data bij Backblaze hebben staan, kunnen hun gegevens niet meteen verplaatsen naar de nieuwe locatie in Nederland. Wel is dat iets wat het bedrijf mogelijk wil maken, maar wanneer de dataverhuisoptie er komt, weet Backblaze nog niet.

Nieuwe klanten kunnen bij het aanmaken van hun account kiezen waar hun data komt te staan. Als ze kiezen voor EU Central dan wordt hun data op het nieuwe Nederlandse datacenter opgeslagen. Er is geen meerprijs voor het opslaan van data in Europa.

Data die wordt opgeslagen in Nederland zal de Europa-regio nooit verlaten, belooft Backblaze. Alleen als gebruikers verzoeken om hun data terug te krijgen via een versleutelde harde schijf, zal dat via de Verenigde Staten gaan. Ook wordt bepaalde metadata van klantaccounts opgeslagen in de VS.

Backblaze levert diensten aan bedrijven en consumenten. B2 Cloud Storage is bedoeld voor grootverbruikers en dat kost 0,005 dollar per gigabyte per maand. De back-updienst voor consumenten heet Computer Backup en kost 60 dollar per computer per jaar, zonder opslaglimiet. Ondanks de komst van het Europese datacenter kan er alleen in dollars afgerekend worden bij het Amerikaanse bedrijf.