Microsoft houdt op 2 oktober Surface-evenement

Microsoft heeft uitnodigingen gestuurd voor een Surface-evenement op 2 oktober in New York. Op dergelijke evenementen kondigt de fabrikant meestal nieuwe hardware aan. Het zou kunnen gaan om een apparaat met twee schermen.

Op de uitnodiging die door The Verge online is gezet staan de datum en de locatie, en een afbeelding die bestaat uit lijnen. Vermoedelijk hint die afbeelding op het product dat aangekondigd gaat worden, maar het is onduidelijk wat het precies is.

The Verge denkt dat Microsoft op 2 oktober een Surface-apparaat met twee schermen aan gaat kondigen. De site bracht daar in juni dit jaar al informatie over naar buiten. Het apparaat zou bij Microsoft bekendstaan onder de codenaam Centaurus en intern al getoond zijn aan medewerkers. Het apparaat zou op een lichtgewicht versie van Windows 10 draaien, die intern Windows Lite genoemd wordt.

Processorfabrikant Intel toonde in juni op de Computex-beurs een prototype van een dunne laptop met twee schermen in een stoffen behuizing. Intel wil zo'n product niet zelf uitbrengen, maar gebruikt het als showcase of te laten zien wat hardwarefabrikanten met Intel-cpu's kunnen doen.

Naast een nieuw apparaat worden er ook updates verwacht voor bestaande Surface-tablets en -laptops. De Surface GO is inmiddels ruim een jaar oud en zou nieuwe hardware kunnen krijgen. Datzelfde geldt voor de Surface Book.

Prototype dat Intel toonde tijdens Computex 2019