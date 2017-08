Asus toont B250 Mining Expert-moederbord met 19 pci-e-slots

Asus heeft een moederbord met Intel B250-chipset gepresenteerd dat is voorzien van 19 pci-e-slots. Volgens Asus is het mogelijk om acht kaarten van zowel Nvidia als AMD te combineren, voor een totaal van zestien.

Door beperkingen in drivers van zowel Nvidia als AMD is het nog niet mogelijk om meer dan acht videokaarten van de fabrikanten tegelijk te gebruiken. Asus stelt daarom dat gebruikers van het Mining Expert-bord gpu's van beide fabrikanten moeten combineren. Asus verwacht dat er een driver-update van AMD komt die het gebruik van negen tot elf kaarten mogelijk maakt. Als dat zo is, dan kunnen alle 19 pci-e-slots op het bord ingezet worden.

Het bord is bedoeld voor het minen van cryptocurrency met behulp van gpu's. Er is één pci-e 3.0 x16-slot aanwezig, de andere slots zijn pci-e 3.0 x1-exemplaren. Om de videokaarten te monteren moeten riserkabels gebruikt worden. Dat is gebruikelijk in mining rigs. Asus heeft het bord op verschillende manieren aangepast om de grote hoeveelheid videokaarten mogelijk te maken. Zo zijn er drie 24pins 12v-aansluitingen, om de pci-e-slots van genoeg stroom te kunnen voorzien. Ook is het moederbord voorzien van een speciaal bios, dat voor betere hash rates zou moeten zorgen. Als het systeem opstart wordt er een interface weergegeven met daarop de status van de gpu's. Er wordt per gpu getoond of deze werkt, een error geeft, of niet aanwezig is.

Het moederbord is gebaseerd op de Intel B250-chipset en heeft een lga1151-socket. Er is ruimte voor twee reepjes ddr4-geheugen en hdd's en ssd's kunnen aangesloten worden op de vier aanwezige sata-aansluitingen. Het bord is voorzien van een gigabit-ethernetaansluiting en heeft ook een Realtek-audiochip aan boord.

Wanneer het B250 Mining Expert op de markt komt en tegen welke prijs is nog niet bekend. In zijn presentatie toont Asus dat er vanaf 22 augustus samples geleverd worden van het bord.