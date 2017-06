Eerste AMD Radeon RX mining-kaarten verschijnen online

De eerste Radeon Mining Edition-kaarten zijn online verschenen. De varianten van de RX 470 en RX 560 zijn van Sapphire. De Radeon-accelerators voor mining van cryptovaluta bevatten geen video-uitgangen.

De Sapphire Radeon RX 560 Mining Edition heeft 4GB gddr5 aan boord en levert een geadverteerde 12 tot 15 MH/s . De tdp bedraagt 60W en de prijs is bij Overclockers 170 pond, omgerekend en met btw is dat 234 euro. De Sapphire RX 470 Mining Edition is beschikbaar in varianten van 4GB en van 8GB gddr5, de geclaimde hashpower bedraagt achtereenvolgens 23-26MH/s en 25-28MH/s en de tdp is respectievelijk 122W en 128W. De RX 470 met 4GB kost 260 pond, die met 8GB gddr5 299 pond. Daarmee liggen de prijzen hoger dan de versies van de kaarten die niet voor mining bedoeld zijn.

Het was al langer bekend dat zowel AMD als Nvidia met versies van kaarten zouden komen die bedoeld zijn voor mining van cryptovaluta als Ethereum en Zcash. Cryptominers kochten de afgelopen maanden zoveel kaarten op dat er tekorten ontstonden. Eerder verschenen er ook al afbeeldingen van de miningversie van de GeForce GTX 1060 van Nvidia, die onderdeel was van een voor mining geoptimaliseerd systeem.