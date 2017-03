Door Sander van Voorst, donderdag 2 maart 2017 12:59, 12 reacties • Feedback

De Nederlandse brandweer wil een eigen luchtvaartorganisatie opzetten om drones te gebruiken bij grote branden en andere ernstige incidenten. In Oost-Nederland zullen dit jaar de eerste drones worden ingezet.

De totstandkoming van de luchtvaartorganisatie is het gevolg van de benodigde certificering: "Er is een ROC nodig, wat wordt gelijkgesteld met een luchtvaartorganisatie. Net als dat je bij de burgerluchtvaart een AOC hebt", zegt Wilbert Kleijer, projectleider drones bij het Instituut Fysieke Veiligheid tegen Tweakers.

Volgens de projectleider is het zo goed als zeker dat de benodigde vergunning er komt, maar het tijdspad is nog onzeker. Het vergunningstraject voor alle 25 brandweerregio's is in 2013 in gang gezet op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie.

Stephan Wevers, voorzitter van de organisatie Brandweer Nederland, liet aan de Telegraaf weten dat hij verwacht dat volgend jaar een landelijke netwerk van drones actief zal zijn. Hij stelt tegenover de krant dat de beoogde luchtvaartorganisatie voldoet aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De drones worden voorzien van hun eigen registratienummer.

De brandweer is momenteel bezig met het opleiden van personeel dat de drones moet gaan besturen. Wevers zegt daarover: "De inzet van de onbemande vliegtuigjes vraagt om een heel andere manier van kijken, denken en doen. De coördinatie moet daarom door gespecialiseerde mensen gebeuren, die ook weten wat zicht afspeelt in het luchtruim." De drones moeten bijvoorbeeld aan de hand van warmtecamera's brandhaarden snel kunnen ontdekken. Daarnaast onderzoekt de brandweer de mogelijkheid om met de toestellen giftige stoffen, zoals gassen, te identificeren.

De brandweerregio's Twente en Midden- en West-Brabant voeren momenteel al tests uit met drones. Daarbij mogen ze onder bepaalde omstandigheden van een Altura ATX8-drone gebruikmaken bij onder andere grote branden in complexe bebouwing, natuurbranden, de vermissing van een persoon, het opsporen van slachtoffers op water of onder het ijs, of voor het krijgen van overzicht bij grote verkeersongevallen.

Kleijers zegt daarover: "Het was een grote uitzondering dat Twente in 2015 een ontheffing kreeg door een wijzigingsbesluit en repressief drones mag inzetten. In Midden- en West-Brabant is dat niet zo, daar mogen ze momenteel alleen trainen en testen." Ook de Nederlandse politie startte in 2016 met de opleiding van dronebestuurders.