Door Julian Huijbregts, dinsdag 4 april 2017 15:24, 59 reacties • Feedback

Submitter: Rafe

Apple werkt aan een compleet nieuwe Mac Pro, die in tegenstelling tot het huidige cilindrische model makkelijk van upgrades kan worden voorzien. De nieuwe high-end pc komt niet dit jaar uit, wanneer wel is nog niet bekend. De huidige modellen krijgen betere specificaties.

Apples marketingtopman Phil Schiller zegt dat het bedrijf de Mac Pro 'volledig heroverweegt'. Samen met een nieuwe versie van de computer moet er ook een nieuw beeldscherm uitkomen. Het team dat aan de producten werkt, heeft de opdracht gekregen om een systeem te maken dat eenvoudig en op een efficiënte manier van upgrades kan worden voorzien. Apple geeft toe dat de huidige cilindrische versie, die in 2013 uitkwam, op dat vlak problematisch is.

Volgens Schiller werkt Apple hard aan de nieuwe producten, maar zullen ze dit jaar nog niet op de markt komen. Meer specifieke informatie over de release gaf Schiller niet. De topman deed de uitspraken in een rondetafelgesprek met een aantal journalisten, waaronder techblogger John Gruber, in het 'machine lab' van Apple, waar het bedrijf aan nieuwe hardware werkt.

Voorlopig blijven de cilindrische Mac Pro's de snelste computers die Apple aanbiedt. Van die modellen verschijnen nieuwe versies met betere specificaties. Het model dat 3449 euro kost, krijgt een Xeon-cpu met zes cores en twee AMD G500-gpu's. Nu krijgen kopers voor dat geld nog een Xeon-quadcore en twee G300-gpu's. Het duurdere model van 4649 euro krijgt een Xeon-cpu met acht cores en twee AMD D800-gpu's, in plaats van de huidige Xeon met zes cores en twee D500-gpu's. Verder wijzigt Apple niets aan de huidige Mac Pro-cilinders of de inhoud daarvan. De behuizing blijft gelijk, wat betekent dat er ook geen usb-c of thunderbolt 3 aanwezig is en dat het LG UltraFine 5k-scherm niet aangesloten kan worden.