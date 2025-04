Honor kondigt relatief goedkope 5G-telefoon aan in VK

Het Chinese smartphonemerk Honor heeft zijn Honor 70 Lite-telefoon aangekondigd. De telefoon gaat in het Verenigd Koninkrijk 199 pond kosten, wat neerkomt op rond de 230 euro. Of en wanneer de telefoon in de Benelux uitkomt, is onbekend.

De Honor 70 Lite heeft Qualcomm Snapdragon 480 5G-soc, de goedkoopste soc met 5G-modem van de Amerikaanse processorontwerper. Het Chinese smartphonemerk, dat sinds een paar jaar niet meer in handen is van Huawei maar eigendom is van een consortium onder aanvoering van de overheid van Shenzhen, doet daar 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag bij.

De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en is op te laden met 22W. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor, bijgestaan door een macrocamera en dieptesensor. Aan de voorkant zit een frontcamera met een resolutie van acht megapixels. Het 6,5"-lcd heeft een resolutie van 1600x720 pixels en een schermverhouding van 20:9. Een vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de telefoon.

De Honor 70 Lite komt per direct uit in het VK. Honor heeft afgelopen jaar budgetmodellen beperkt op de markt gebracht in Europa. Afgelopen tijd richtte het zich vooral op zijn duurdere Magic-modellen, zoals de vouwbare Magic Vs en de reguliere Magic 5 Pro.