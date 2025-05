In 2021 blies Google nieuw leven in Wear OS met de introductie van Wear OS 3.0. Samsung kondigde toen de Galaxy Watch 4 aan en omarmde daarmee, als een van de grootste smartwatchfabrikanten, het besturingssysteem. Een jaar later bracht Google met de Pixel Watch zelf ook zijn eerste horloge met Wear OS uit. Wie echter had verwacht dat andere fabrikanten het besturingssysteem eveneens massaal zouden omarmen, is tot nu toe bedrogen uitgekomen. Fossil kwam weliswaar met nieuwe Wear OS 3-horloges en software-updates voor bestaande klokjes, en kleinere merken als Mobvoi, Citizen en Mont Blanc hebben ook Wear OS-horloges uitgebracht. Maar fabrikanten van Android-telefoons, waarmee Wear OS-smartwatches naadloos samenwerken, zijn niet massaal ingestapt. Sterker nog, Huawei en OPPO hebben Wear OS de afgelopen jaren juist vervangen door eigen smartwatchsystemen. OnePlus was tot nu toe de enige smartphonefabrikant die met zijn Watch 2 juist instapte in Wear OS.

Naast Samsung en OnePlus is er nu nog een grote smartphonefabrikant die inzet op Wear OS. Xiaomi bracht de afgelopen periode twee nieuwe horloges uit die beide gebruikmaken van Wear OS 3.5. Uiterlijk en wat functionaliteit betreft lijken de Xiaomi Watch 2 en de Xiaomi Watch 2 Pro sterk op elkaar, met als verschillen dat de Pro-versie een rvs in plaats van een aluminium behuizing heeft, over een draaibare kroon beschikt en bioelectrical impedance analysis biedt, een functie die je lichaamssamenstelling kan meten. Daarnaast is de Pro-versie verkrijgbaar in LTE-uitvoering met ingebouwde 4G-modem; bij de standaard Watch 2 ontbreekt die optie.

De Xiaomi Watch 2 zwart en zilver (links) en Watch 2 Pro zwart en zilver (rechts)

De prijs maakt vooral de reguliere Xiaomi Watch 2 aantrekkelijk; in onze Pricewatch vinden we hem terug vanaf ongeveer 175 euro. Voor de Watch 2 Pro moet je rekenen op 200 tot 240 euro, met of zonder LTE. Daarmee zit de Pro-versie in dezelfde prijsklasse als de Samsung Galaxy Watch 6 (Classic), terwijl de standaardversie ongeveer evenveel kost als een oudere Galaxy Watch 4 Classic of een eerstegeneratie-Google Pixel Watch. De OnePlus Watch 2 is met een winkelprijs van ongeveer 330 euro aanzienlijk duurder.

Voor deze review heb ik de Watch 2 Pro ruim drie en een halve week continu gedragen tijdens mijn dagelijkse activiteiten, sporten en slaap om te beoordelen hoe het horloge afsteekt tegen de concurrentie.