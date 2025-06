Samen met de Pixel 8- en Pixel 8 Pro-smartphone kondigde Google onlangs ook zijn tweede Wear OS-horloge aan. Het nieuwe klokje heeft, niet geheel verrassend, de naam Google Pixel Watch 2 gekregen en is nu ook officieel in Nederland te koop.

Wat uiterlijk betreft lijkt het nieuwe horloge als twee druppels water op zijn voorganger, maar van binnen is er volgens Google veel veranderd. Hoe het nieuwe horloge bevalt en of de achilleshiel van de Pixel Watch 1 is verholpen, heb ik de afgelopen maand onderzocht. Want de Pixel Watch 1 was een fraaie allroundsmartwatch, maar in onze review van vorig jaar hadden we één zwaarwegend kritiekpunt, en dat was de ronduit slechte accuduur. Dankzij een nieuwe processor, een verbeterde, zuinigere versie van Wear OS en efficiëntere sensors zou dat nu sterk verbeterd moeten zijn.

De Google Pixel Watch 2 is te koop in verschillende kleuren en is verkrijgbaar in een wifi- en een LTE-versie. De wifiversie zien we op het moment van schrijven vanaf net geen 390 euro in de Pricewatch; de varianten met LTE zijn bijna 100 euro duurder.

Uiterlijk

Aan het uiterlijk van de Pixel Watch 2 heeft Google nauwelijks gesleuteld. Net bij als de eerste Pixel Watch is het weer een rond klokje met een 1,2"-amoledscherm en een draai- en drukbare kroon met daarboven één drukknop. De Pixel Watch 2 is net als zijn voorganger maar in één maat te koop en dat is jammer. Het 1,2"-scherm heeft een resolutie van 384x484 pixels en is lekker scherp, maar ook klein. Het horloge is sowieso aan de kleine kant. Dat is natuurlijk prettig als je een smalle pols hebt, maar het zou fijn zijn geweest als Google ook een grotere versie had aangeboden, al is het maar omdat daar dan ook een grotere batterij in zou passen. Andere fabrikanten als Apple, Samsung en Garmin bieden wel de keuze uit meerdere formaten en ik had gehoopt dat Google dat voorbeeld dit jaar zou volgen.

De Google Pixel Watch 2 (blauw) en de oude Pixel Watch 1

Wij testten de zilver-blauwe wifiversie die een zilverkleurige kast en een blauwe siloconenband heeft. Het horloge is ook verkrijgbaar met een matzwarte en goudkleurige kast, in combinatie met bandjes in andere kleuren. Google heeft het bijzondere bevestigingssysteem voor de horlogebandjes in stand gehouden, en alle bandjes voor de Pixel Watch 1 kunnen ook gebruikt worden voor de Pixel Watch 2. Andersom geldt die compatibiliteit in de basis ook, al zijn de nieuwe 'metal slim'- en 'metal link'-bandjes volgens Google alleen geschikt voor de Pixel Watch 2.

(In) de doos De Pixel Watch 2 word geleverd in een verpakking gemaakt van gebleekt karton. Het horloge heeft een siliconenbandje, waarvan het onderste deel in twee lengtes wordt meegeleverd. Naast het horloge vinden we in de verpakking een laadkabel met een USB-C-connector.

Als de oude en nieuwe Pixel Watch naast elkaar liggen, is het enige zichtbare verschil de kroon: die heeft nu een iets grotere diameter, terwijl hij tegelijkertijd ook iets dunner is geworden. Google claimt dat de bolle Gorilla Glass 5-lens die over het scherm heen ligt, beter tegen krassen bestand moet zijn, maar in de praktijk blijft het scherm dat in zijn geheel boven op de kast ligt kwetsbaar. Na een maand gebruik zie ik op mijn reviewexemplaar een paar oppervlakkige krassen boven op het scherm en twee diepere krassen aan de rand, terwijl ik geen gekke dingen heb gedaan en altijd voorzichtig met horloges omga. Het draagcomfort van de Pixel Watch 2 is goed. Het siliconen bandje irriteert bij mij niet en is gemakkelijk op de juiste lengte in te stellen. Omdat het horloge klein en licht is, merk je ook nauwelijks dat je iets om je pols draagt.