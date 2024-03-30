Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 30-03-2024 06:00 91

Een echte smartwatch onder de 100 euro?

Redmi Watch 4 Review

30-03-2024 • 06:00

91

Redmi Watch 4

Een groot en helder oledscherm, 24/7 tracking van stappen, hartslag, stress en slaap, meer dan 150 sportprofielen, een ingebouwde gps-ontvanger, de mogelijkheid om direct vanaf je pols telefoongesprekken aan te nemen en te voeren, én alle basisfuncties die je van een smartwatch mag verwachten: wat moet dat kosten?

Volgens Redmi in ieder geval niet meer dan 100 euro, want de Redmi Watch 4 heeft een adviesprijs van 99,95 euro en is in onze Pricewatch zelfs nog wat goedkoper te vinden. De vraag is natuurlijk of goedkoop in dit geval duurkoop is, of dat je met dit klokje inderdaad voor een duppie op de eerste rang zit. Wij zochten het uit.

Redmi Watch 4

Uiterlijk

Is dat een Apple Watch Ultra? Die vraag kreeg ik de afgelopen tijd meer dan eens en hoewel je van dichtbij duidelijke verschillen ziet, lijkt de Redmi Watch 4 er inderdaad een beetje op. Dat komt vooral door de langwerpige vorm en de aluminium kast waarvan de randen doorlopen tot naast het platte scherm. Wij hebben de zilvergrijze versie getest, maar er is ook een matzwarte variant. Het horloge maakt gebruik van bandjes met een eigen snelkliksysteem die mooi aansluiten op de kast. Wisselen kan snel en gemakkelijk, maar je bent wel aangewezen op bandjes van Redmi.

Het horloge heeft rechts van het scherm één knop in de vorm van een digitale kroon, die zowel een draai- als een drukfunctie heeft. De kroon heeft een prettig klikgevoel en tijdens het scrollen door de menu's krijg je ook prima haptische feedback van de ingebouwde trilmotor.

De bediening verloopt verder via het 1,97" grote amoledtouchscreen. Dat scherm ziet er érg fraai uit, zeker voor een horloge in deze prijsklasse. Met een resolutie van 390x450 pixels en een maximale helderheid van 600cd/m² is het scherm scherp, helder en kleurrijk. De Redmi Watch 4 heeft bovendien een lichtsensor aan boord die ervoor zorgt dat de helderheid van het scherm uitstekend wordt aangepast aan het omgevingslicht. Onduidelijk is wat voor soort glas Redmi gebruikt. Het lijkt helaas niet de meest krasvaste variant; tijdens de testperiode liep ik binnen twee weken een lelijk zichtbare kras in het scherm op.

Aan de achterkant van het horloge zien we centraal een eiland met daarin de optische sensors die hartslag- en bloedzuurstofgehalte meten, en aan de kant van de kroon zijn onderop ook openingen voor de ingebouwde luidspreker en microfoon terug te vinden.

Mogelijkheden

De Redmi Watch 4 draait Xiaomi HyperOS. Redmi is een submerk van Xiaomi, dus het is logisch dat het gebruikmaakt van deze door Xiaomi ontwikkelde software. Het is een eenvoudig, maar vlot werkend besturingssysteem dat basisfuncties biedt, maar niet uitgebreid kan worden met downloadbare (thirdparty)apps. Het horloge is geschikt om samen te werken met zowel Android- als iOS-toestellen.

De interface is eenvoudig van opzet. Vanaf de watchface veeg je naar beneden voor notificaties, omhoog voor het snelmenu en opzij voor een overzicht van verschillende widgets. Je kunt die widgets zelf indelen en kiezen welke vooraf geïnstalleerde functies je hier snel beschikbaar wilt hebben. Een druk op de digitale kroon opent het overzicht met alle apps/functies.

Het horloge biedt de meeste standaard smartwatchfuncties. Uiteraard kun je notificaties ontvangen en ook direct op het horloge lezen, al worden niet alle emoji's correct getoond. Reageren op notificaties - van bijvoorbeeld WhatsApp-berichten - kan helaas niet. Verwijder je een notificatie van het horloge, dan verdwijnt deze ook van je telefoon en dat is juist weer een pluspunt. Uiteraard kun je het horloge met de ingebouwde apps gebruiken om timers en wekkers in te stellen, kun je taakherinneringen weergeven en het horloge gebruiken als kompas, stopwatch en zaklamp.

Ook kun je het gebruiken als afstandsbediening voor verschillende muziek- en mediaspelers op je telefoon, en als sluiter voor de telefooncamera-app. Een andere fijne functie is de mogelijkheid om het horloge te gebruiken om handsfree te bellen: echt tof om dit te zien bij een horloge dat minder dan 100 euro kost. Helaas is het luidsprekervolume standaard naar mijn smaak wat te laag ingesteld, waardoor de persoon met wie je belt, lastig te verstaan is. Dat is op te lossen door het volume te verhogen, maar dat moet je bij elk gesprek opnieuw doen. Het zou fijn zijn als het horloge de laatste instelling zou onthouden, wellicht iets voor in een toekomstige firmware-update.

Net als vrijwel alle smartwatches is ook de Redmi Watch 4 in staat om gezondheidsfuncties als hartslag, slaap en stress te meten. Daarnaast berekent het horloge samen met de Mi Fitness-app een vitaliteitsscore, trainingsbelasting en VO₂ max. Wat opvalt, is dat de data niet altijd overeenkomt met wat mijn andere fitnesstrackers zeggen. De totale slaapduur komt aardig overeen met wat mijn Garmin Epix Pro en Google Nest Hub met Soli-sensor registreren, maar de gegevens voor hartslag, bloedzuurstof en het aantal gemeten stappen wijken allemaal sterk af van wat horloges van Garmin en Apple registreren.

Standaard meet het horloge gedurende de dag met een 'slim' interval jouw hartslag, waarbij dat interval lijkt af te hangen van de mate waarin je beweegt. Desgewenst kun je het interval ook op minimaal 1 minuut zetten, maar fijnmaziger meten kan niet. Dat resulteert in een hartslaggrafiek die geen lijn vormt, maar een patroon van stippen en streken met vaak onverklaarbare uitschieters. Hetzelfde geldt voor de bloedzuurstofsaturatiemetingen; deze fluctueren ook enorm. Voor het meten van allday-gezondheidsfuncties is de Redmi Watch 4 hierdoor wat mij betreft niet de beste keuze.

Het horloge heeft 'meer dan 150' sportprofielen, met als onderdeel daarvan uiteraard populaire sporten, zoals hardlopen, fietsen, wandelen, krachttraining en crosstraining. Ze zijn er echter ook voor minder bekende sporten, zoals skateboarden en volksdansen. Voor hardlopen heeft het horloge bovendien work-outs die uit verschillende stappen bestaan en waarbij je feedback krijgt via audio en trilsignalen. Het is prima functionaliteit, maar beperkt in flexibiliteit en nauwkeurigheid.

Het horloge heeft prima functies, zeker gezien het prijspunt. Wat je mist ten opzichte van duurdere, completere smartwatches, zoals de Apple Watches en Wear OS-horloges, zijn bijvoorbeeld offline muziekweergave, een draadloze betaalmogelijkheid, smarthome-integratie, en kaarten en navigatie. Ten opzichte van pure sporthorloges, zoals die van Polar en Garmin, mist het horloge vooral de mogelijkheid om externe sensors te koppelen en een indicatie van de fitnessvoortgang over een langere periode. Bovendien is de touchscreenbediening van de Redmi Watch 4 als je natte of bezwete vingers hebt, minder prettig dan de knopbedienining van die horloges.

De Mi Fitness app, beschikbaar voor Android en iPhone, biedt informatie over verbruikte calorieën, stappen, activiteit, slaap, hartslag, beweging, bloedzuurstofsaturatie, slaap, stress en trainingsbelasting. Door van het hoofdscherm door te klikken kan je dieper die data induiken, met onder andere dag-, week- en maandgrafieken. Je kan ervoor kiezen om alle data alleen lokaal op je eigen telefoon op te slaan, of om te synchroniseren met de Xiaomi-cloudserver. Dat laatste is nodig als je data wilt delen met andere diensten. Mi Fitness biedt namelijk de mogelijkheid om gezondheids- en sportdata te delen met Strava, Google Fit en Suunto.

Accuduur

Een sterk punt van de Redmi Watch 4 is de accuduur. Tijdens mijn test haalde ik met de standaardinstellingen tot negen dagen met één acculading. Dat is weliswaar aanzienlijk minder dan de twintig dagen die Redmi belooft, maar tegelijk véél beter dan wat je met een gemiddeld Wear OS- of watchOS-horloge haalt. Bovendien heb ik het horloge tijdens de testperiode intensief gebruikt, met verschillende lange sportsessies met hartslag- en gps-registratie. Zonder sporten zou ik, als ik mijn data extrapoleer, uitkomen op zo'n twaalf dagen.

Die negen dagen werktijd haalde ik overigens met 'slimme hartslagmeting', waarbij het horloge gedurende de dag en nacht met wisselende intervallen hartslagmetingen uitvoert. Meting van de bloedzuurstofsaturatie had ik bovendien uitgeschakeld en het scherm had ik ingesteld in de 'raise-to-wake'-modus. Met het scherm op always-on moet je rekenen op ongeveer een halvering van de werktijd. Laden van het horloge gaat ook lekker vlot. Met de meegeleverde magnetische laadkabel en een standaard 5V-USB-lader is het horloge binnen anderhalf uur helemaal vol.

Nauwkeurigheid hartslag- en gps-meting

Ik heb de ingebouwde optische hartslagmeter van de Redmi Watch 4 getest tegenover een veel duurdere Garmin Epix Pro en/of tegenover een Garmin Edge 1030-fietscomputer met Garmin HRM-Dual-ecg-borstband. Die laatste kan gezien worden als een referentiemeter.

Redmi Watch 4 (groen) en Garmin Epix Pro (rood) hartslagregistratie tijdens een rustige hardloopsessie
Redmi Watch 4 (groen) en Garmin Epix Pro (rood) hartslagregistratie tijdens een rustige hardloopsessie
Redmi Watch 4 (groen) Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit
Redmi Watch 4 (groen) Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsritRedmi Watch 4 (groen) Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit

Redmi Watch 4 (groen), Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit

'Redmi Watch 4 (groen) Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit met intervallen
'Redmi Watch 4 (groen) Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit met intervallen'Redmi Watch 4 (groen) Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit met intervallen

Redmi Watch 4 (groen), Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit met intervallen

Wat na diverse hardloop-, fiets- en krachttrainingen opvalt, is dat de hartslagwaarden die de Redmi Watch 4 registreert, steeds sterk fluctueren. Zelfs bij iets eenvoudigs als een duurloop met een vlak tempo is de hartslaggrafiek er een met veel korte pieken en dalen. Op zich valt daarmee te leven als die zich allemaal rond de daadwerkelijke hartslag bevinden, maar dat bleek tijdens mijn tests niet het geval. Vooral bij snelle hartslagwisselingen tijdens intervals raakt de Watch 4 de draad meestal compleet kwijt, maar ook tijdens hardloopsessies met een vast tempo zat het horloge er meer dan eens vér naast. Helaas is het niet mogelijk om via bluetooth of Ant+ een externe hartslagsensor te koppelen en dat maakt de Redmi Watch 4 onbruikbaar voor sport als je daarbij belang hecht aan goede hartslagregistratie.

Dat is jammer, want de gps-registratie blijkt wél heel erg goed. Het horloge maakt gebruik van een normale singleband-gnss-ontvanger die behalve van het GPS-systeem ook gebruik kan maken van de Galileo-, Glonass-, BeiDou- en QZSS-satellieten. Tijdens mijn hardlooptochten en fietsritten deed de Redmi Watch 4 nauwelijks onder voor de veel duurdere Garmin Epix Pro met dualband-gps. Alleen bij kleine, korte bochtjes zag ik soms een verschil in het nadeel van de Redmi.

Gps-registratie van de Redmi Watch 4 (groen), Garmin Epix Pro (rood) en Garmin Edge 1030-fietscomputer (zwart)

Conclusie

De Redmi Watch 4 biedt verrassend veel waar voor zijn geld. Het horloge heeft een adviesprijs van 99,95 euro, maar is in onze Pricewatch al te vinden voor een kleine 85 euro inclusief verzendkosten. Daarvoor krijg je een prima gebouwd horloge met een mooi oledscherm. Het werkt bovendien lekker vlot. Basissmartfuncties, zoals het lezen van notificaties, muziek- en camerabediening, en zaken als timers en wekkers, werken allemaal prima. Bovendien kun je de Redmi Watch 4 gebruiken om via bluetooth handsfree te bellen.

Op de sport- en gezondheidsfuncties valt helaas wel wat aan te merken. De nauwkeurigheid van de hartslagmeter is niet best en ook de ingebouwde stappenteller lijkt consequent te lage waarden aan te geven. Daar staat tegenover dat de gps-registratie juist érg goed is, dus als je het horloge vooral wil gebruiken om routes te loggen, is het een uitstekende keuze.

Een uitstekende keuze is de Redmi Watch 4 wat mij betreft toch al als je op zoek bent naar een smartwatch onder de 100 euro. De concurrentie in dit segment bestaat vooral uit 'fitnesstrackers' met een veel kleiner en minder functioneel scherm, en minder allround functionaliteit. Als ik op het moment van schrijven in de Pricewatch rondkijk, is de eerste échte stap omhoog de (uitlopende) Samsung Galaxy Watch 4, die op dit moment te koop is vanaf ongeveer 125 euro. Dat is een smartwatch met veel meer functies en een betere hartslagmeter, maar ook met een véél kortere accuduur.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Redmi Watch 4 (Zilver)

Prijs bij publicatie: € 85,-

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Redmi Watch 4

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Wear OS met irritante trekjes

20 mei 2024

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Redmi Watch 4 (Zilver) Review Productreview door AlkoMasterz 3
+3 4 van 5 sterren
Redmi Watch 4 (Zwart) Review Productreview door passingFables 0
+1 5 van 5 sterren
Smartwatches Redmi

Reacties (91)

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Cyb 30 maart 2024 09:25
De review legt het accent aardig op de prijs, maar om de daadwerkelijke prijs van een product te bepalen, moet er eigenlijk ook naar het privacy aspect gekeken worden. Iets waar op Tweakers helaas vaak wat minder aandacht aan wordt besteed. (Wat begrijpelijk is, het is immers een lastig onderwerp afhankelijk van hoe diep je in het onderwerp wilt gaan.) Vooral bij producten als smartwatches, die over het algemeen meer biometrische data verzamelen dan telefoons, is privacy toch wel een belangrijk aspect. Er zou dan bijvoorbeeld relatief eenvoudig gekeken kunnen worden naar de historie (op het privacy en security aspect) van de fabrikant, en naar het privacybeleid.
Voor de Tweakers die wat meer willen weten over de historie van de fabrikant van deze smartwatch op het privacy vlak, zie een overzicht hier: Privacy concerns and data collection. En de privacy policy: MI
RuddyMysterious @Cyb30 maart 2024 11:27
Voor tweakers die hun privacy serieus nemen, is er de app GadgetBridge die de smartwatchdata volledig offline bewaart en beheert.

Er bestaat een pagina met een lijst van (deels of volledig) ondersteunde gadgets zodat je snel kan opzoeken of jouw smart watch zou kunnen werken met GadgetBridge.

Momenteel is de Redmi Watch 3 de nieuwst ondersteunde Redmi Watch in GadgetBridge, maar ondersteuning laat meestal niet lang op zich wachten. Ook omdat het een opensource-project is, kan je zelf contributies doen naar de support van een nog-niet (volledig) ondersteunde gadget.

Disclaimer: ik ben niet de maker van GadgetBridge, alleen maar een enthousiaste gebruiker sinds meerdere jaren.

Enkele nadelen zijn wel dat je data niet zo mooi en uitgebreid wordt getoond of verwerkt als bij de grote merken die je data in hun cloud bewaren, maar dat hoort deels bij de keuze die je maakt: dat er geen big data analyse op kan worden toegepast.
Miglow @RuddyMysterious30 maart 2024 11:57
Alleen is het nogal een werk om je huami apparaat aangesloten te krijgen op die app, met name de authkey.
Llopigat @Miglow30 maart 2024 17:58
Meh het is 1x een python scriptje. Voor de tweakers geen probleem.

Ook de andere optie: Notify for Mi Band/Xiaomi/Amazfit lost dat goed op: https://mibandnotify.com/

Die encryptie is ook wel fijn, want zonder dat zou iedereen met een Bluetooth sniffer je notificaties kunnen lezen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:31]

Miglow @Llopigat30 maart 2024 21:04
Ik ben totaal niet thuis in programmeertalen, sorry. Heb de apk geïnstalleerd, geopend en toen ik daarna de authkey wilde vinden, kwam ik van de ene site op de andere zonder een: Doe dit, dan dat en hier is je auth key.
Llopigat @Miglow30 maart 2024 21:11
Je hoeft ook niet thuis te zijn in programmeertalen. Je hoeft alleen het scriptje te draaien, niet aan te passen :)

Er waren dacht ik ook websites om het te achterhalen trouwens (die gewoon dat scriptje draaien op de achtergrond). Maar ik heb het heir zelf gedraaid omdat ik de key niet wou lekken naar anderen.

Maar als je gewoon de instructies volgt, kom je er wel!

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:31]

Miglow @Llopigat30 maart 2024 21:20
Dus ik doe netjes pip3 -m huami_token, dat installeert, vervolgens geef ik python huami_token in: file niet gevonden...
Llopigat @Miglow30 maart 2024 21:23
Hmm probeer eens python3 ipv python?
Miglow @Llopigat30 maart 2024 21:26
Maakt geen verschil. Toen ik net python3.exe intypte ging ik naar de store, die installeerde het, want ik had het blijkbaar nog niet. Net gezocht naar waarom Python het script dat pip3 heeft gedownload niet kan vinden en dan kom ik op websites waar ze file not found errors in scripts proberen op te lossen.

Ik snap dat het voor IT-ers, niet te verwarren met tweakers, allemaal een piece of cake is, maar ik verkoop mijn ziel wel aan de Chinese duivel, tijd voor bier! Ciao en los ballos zeg maar.

[Reactie gewijzigd door Miglow op 22 juli 2024 13:31]

TV_NERD @Miglow31 maart 2024 22:16
IT'er is een heel breed begrip.

Tweaker: Iemand die door middel van weetjes en trucjes een systeem optimaliseert.

IT'er: iemand die werkt in de IT. iemand die voor zijn beroep werkzaam is in de informatietechnologie (IT); iemand die werkt in de IT.

Een IT'er kan zomaar iemand zijn die nog nooit een Python script heeft gedraaid. Een Tweaker is meestal breder maar minder specialistisch van kennis.

#generaliseren, maar beter dan hierboven.
TV_NERD @Cyclone821 april 2024 12:22
Dit was mijn eerste reactie op dit topic, dus dat doorzeuren begrijp ik niet zo goed. Fijne paasdagen!
Llopigat @RuddyMysterious30 maart 2024 17:57
Hier ook een Plus voor Gadgetbridge, het lost het hele privacyprobleem van Huami watches in 1x op. En maakt ze gelijk een van de meest privacyvriendelijke.
AOC @RuddyMysterious31 maart 2024 14:10
.

[Reactie gewijzigd door AOC op 22 juli 2024 13:31]

magnifor @Cyb30 maart 2024 15:01
De prijs zegt imo 0 hoe er omgegaan wordt met je data. Apple is premium maar ze weten exact waar en welke applicaties je opstart in OSX: https://sneak.berlin/20201112/your-computer-isnt-yours/
mrooie 30 maart 2024 06:38
Is dit ook een beetje compatible met iOS?
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @mrooie30 maart 2024 06:59
Ja. Ik heb hem getest met een Android-toestel, maar de Mi Fit-app die het horloge gebruikt om verbinding te maken met de smartphone, is ook beschikbaar voor iOS.
Puffino @Eric van Ballegoie30 maart 2024 08:25
Wat ik toch wel mis in deze review:
Hoe kun je je data inzien? Wekke app, en wat kan die app allemaal? Kun je ook uitlezen met standaard apps?
En je data: waar staat die data? Is dat op een Server, en zo ja in welk land? En welke gegevens worden daar naartoe verstuurd?

Ik kan me voorstellen dat er een reden is dat dit apparaat zo goedkoop is.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Puffino30 maart 2024 10:42
Goed punt, ik heb hierover een stuk aan de tekst toegevoegd.
In het kort: Syncronisatie met de cloud is niet noodzakelijk, je kan ervoor kiezen om data alleen lokaal op je eigen telefoon op te slaan. Wil je data delen met Strava, Google Fit of Suunto, dan is cloudsynchronisatie wel noodzakelijk.

Data van EU-burgers wordt opgeslagen op servers in Singapore en in de privacy policy geeft Xiaomi aan dat:

"If Xiaomi transfers your data generated in the European Economic Area (EEA) to Xiaomi's affiliated organizations or third-party services provided outside the EEA, we will comply with EU Standard Contractual Clauses or the security mechanisms provided in the General Data Protection Regulation (GDPR). For additional information about our security mechanisms, please contact us at https://privacy.mi.com/support."
Nystran @Eric van Ballegoie30 maart 2024 14:56
Oftwel: "wij houden ons aan de wet"
spokje @Nystran30 maart 2024 16:30
"We hebben niets te maken met de CCP, je kunt ons vertrouwen hoor".
d3x @spokje1 april 2024 21:24
ze krijgen miljoenen boetes van de EU als ze fouten vinden en EU kan producten weigeren...

GDPR wordt vandaag de dag in bedrijven niet meer mee gelachen
J_van_Ekris @Puffino30 maart 2024 08:36
En je data: waar staat die data? Is dat op een Server, en zo ja in welk land? En welke gegevens worden daar naartoe verstuurd?
En een aanvullende vraag: kun je de data meenemen naar een partij als Garmin of Polar als je van RedMi over wil stappen. Veel van die platformen zijn gesloten, en eenmaal binnen wil men je ook binnen houden.

Volgens de AVG moet je je (gezondheids!)data kunnen meenemen naar een nieuw platform. Veel implementeren het als een pdf export, waar je natuurlijk niets mee kunt.
snah001
@J_van_Ekris30 maart 2024 18:16
Ik denk dat het menemen van date vlgs het AVG meer gericht is op dossier nivo dan wat hartslag etc. data van een smartwatch.
J_van_Ekris @snah00130 maart 2024 18:58
Ik denk dat het menemen van date vlgs het AVG meer gericht is op dossier nivo dan wat hartslag etc. data van een smartwatch.
De wet maakt dat onderscheid echt niet....

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 22 juli 2024 13:31]

mrooie @Eric van Ballegoie30 maart 2024 07:15
Thanks voor de snelle reactie misschien is leuk om hem gewoon aan te bevelen aan mensen met een iphone en de eerste stap richting een slim horloge.
Alhoewel je misschien beter kan doorsparen voor de Apple Watch SE.

Ook ben ik benieuwd voor zo’n budget smartwatch wat het update beleid is 2 jaar max?
Jeffrey @mrooie3 april 2024 11:00
Ik heb een Apple Watch SE en ik zit eraan te denken deze om te wisselen voor bijvoorbeeld de redmi watch 4. De reden hiervoor is de accuduur die bij de Watch SE gewoonweg te kort is. Ik moet elke dag opladen en dan maak ik bijvoorbeeld geen gebruik van GPS.
jozuf @Eric van Ballegoie30 maart 2024 09:10
Wel beschikbaar maar aangezien IOS nooit erg goed is met apps in de background, niet heel betrouwbaar kan ik zeggen met ervaring met een andere xiaomi watch. Synced heel vaak niet.
oeps 30 maart 2024 08:03
  • Is er iets te zeggen over privacy en waar de standaard app data opslaat?
  • Werkt hij onder Android ook met alternatieve apps zoals Gadgetbridge?
Qua hardware een mooie opvolger van mijn Amazfit GTR2e!
mmjjb @oeps30 maart 2024 08:48
Privacy is zoals bij de meeste, beperkt. Voldoet wel aan de GDPR overigens. Data wordt deels lokaal opgeslagen en deels in de Xiaomi cloud in Singapore.

Bij Xiaomi normaalgesproken moet je eerst het device pairen met de officiële App, waarna je vervolgens de device key kan opvragen voor externe apps.
snah001
@oeps30 maart 2024 18:11
Xiaomi heeft al jaren speciaal om aan de EU privacy wetten te voldoen eigen servers in de EU staan.
Vraag hetzelfde maar eens aan Apple of Samsung.
Accretion 30 maart 2024 07:00
Uiteraard kun je notificaties ontvangen en deels ook direct op het horloge lezen. Reageren op bijvoorbeeld WhatsApp-berichten kan helaas niet.
Reageren op berichten is wel wat echt de budget smartwatch en duurdere uitelkaar zet. Naast het kunnen afspelen van muziek en ontvangen/verzenden van berichten zonder de telefoon op zak.

Alleen @Eric van Ballegoie, hoe bedoel je 'notificaties kunnen deels ontvangen worden'?
Van bepaalde apps niet? Of maar x aantal karakters? Of waar hint dit naar?
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Accretion30 maart 2024 07:02
Noticifacties komen gewoon binnen, maar je kan de inhoud van de notificatie niet altijd zien. Bij Whatsappberichten zie je bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht is, maar je ziet de inhoud van het bericht niet geheel, emoji's komen bijvoorbeeld niet allemaal correct door. Ik zal dat verduidelijken in de tekst.

[Reactie gewijzigd door Eric van Ballegoie op 22 juli 2024 13:31]

Largamelion @Eric van Ballegoie30 maart 2024 09:23
Het ontbreken van emoji's vond ik echt irritant op m'n Mi Band. Hoe bizar dat ze daar nog steeds niet in slagen anno 2024... Iemand antwoordt met een emoji op een bericht en je moet je telefoon erbij pakken om te weten of het bv. oké is of niet.

Ik ben van de Mi Band 5 naar de Watch 4 gegaan die ik anderhalf jaar geleden al voor 125€ kon kopen, is me zeker de meerprijs waard.
Xfade @Largamelion30 maart 2024 13:02
Je kan je afvragen of het reageren met emoji's een probleem is ipv. normale tekst. Dat het niet werkt, ok, maar kom op, mensen kunnen ook normaal reageren ipv. je een aubergine te sturen.
-Tim- @Xfade30 maart 2024 14:18
Een duimpje is ook een emoji en prima om bijv. een afspraak te bevestigen.
magician2000 @-Tim-30 maart 2024 22:45
Niet mee eens. Emoji's komen namelijk niet altijd goed over op verschillende devices. Daarnaast zie ik wel eens emoji's als reactie dat ik denk: "wtf bedoel je nu?".
Llopigat @Largamelion30 maart 2024 19:33
Ja inderdaad, dit irriteert me ook wel. Gadgetbridge heeft een optie om ze te 'vertalen' naar gewone tekst.

Sommige emoji's werken trouwens wel maar de meesten idd niet.

Iets anders dat me opviel met huami watches: De meeste foto's komen niet als plaatje door maar als een "foto emoji". Helaas. Sinds ik een Galaxy Watch 6 heb, werkt dit wel goed.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:31]

Accretion @Eric van Ballegoie30 maart 2024 07:10
Veel dank voor de verduidelijking!

En pfoe, het handige aan een Smartwatch leek mij juist dat je even snel kan zien wat er binnenkomt; om te bepalen of je daar wel/niet op moet reageren.

Maar: 'je hebt een melding van Whatsapp', heb ik persoonlijk niet zo veel aan.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Accretion30 maart 2024 07:14
De tekst is wel compleet leesbaar bij whatsappberichten, maar emoji's niet allemaal en je kan dus ook niet reageren op berichten, ook niet met een kort 'preset' antwoord.

[Reactie gewijzigd door Eric van Ballegoie op 22 juli 2024 13:31]

Winduss @Accretion30 maart 2024 09:16
Dat is ook waar mijn irritaties bij de Apple Watch lagen. Precies hetzelfde geval met Whatsapp. Lijkt dus meer te liggen aan WhatsApp dan de smartwatch zelf :)
magician2000 @Accretion30 maart 2024 22:49
Je hoeft op geen enkel bericht direct te reageren. Dat is een maatschappelijk probleem van de laatste jaren. Dat gevoel direct te "moeten" kijken en/of reageren geeft veel meer mensen veel meer stress dan ze beseffen.
Kiswum @Eric van Ballegoie30 maart 2024 12:50
Het is vreemd dat je niet het gehele bericht van Whatsapp ziet. Op de goedkope Mi Band is dat volgens mij wel zichtbaar en ook op de oudere Xiaomi (Amazfit) GTR. Al krijg je soms eerst het bericht te zien zoals in de screenshots. Binnen een halve minuut krijg je het gehele bericht waar je doorheen kunt scrollen. Dit is verder wel zonder emoticons.

Xiaomi is wel vreemd bezig geweest met de meest geschikte app. Bij de ene wearable gebruik je Zepp (Amazfit) en bij de andere moet je Mi Fitness (Xiaomi Wear) gebruiken. Mogelijk werkt deze Redmi Watch 4 een stuk beter / betrouwbaarder met Zepp ipv Mi Fitness.

Hier een korte vergelijking van de 2 apps: https://versus.com/en/mi-fit-vs-zepp

p.s. dat Xiaomi dit nu een OS benoemd, zonder dat je apps kunt installeren is wel bijzonder en een tikkeltje misleidend. Deze smartwatch blijft nog steeds in dezelfde categorie vallen als bijvoorbeeld Huawei smartwatches/bands. In beide gevallen wordt er gebruik gemaakt van een eigen OS en daardoor heb je een super accuduur, maar qua apps kunnen ze niet opboxen tegen Wear OS en Apple Watch.

[Reactie gewijzigd door Kiswum op 22 juli 2024 13:31]

blade08 30 maart 2024 06:24
Vraag over de hartslag, heb je wel een activiteit gestart bij je testen? Want als het goed is gaat hij dan in een andere modus de hartslag lezen ( continu, ipv in interval). En dat geeft veel betere resultaten.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @blade0830 maart 2024 06:27
Uiteraard, zie ook de grafieken hierboven. Maar ook in 'sportmodus' is ds betrouwbaarheid van de hartslagmeter dus niet goed.
theduke1989 30 maart 2024 08:10
Heb je trouwens "Notify for mi band, die ook voor andere modellen is" ook getest? Want dat is een betere "westerse app" die doet ook meer als Mi Fit app.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 13:31]

oeps @theduke198930 maart 2024 11:42
Yep, ook Notify for Amazfit gebruikt (meer features, mooier) dan Gadgetbridge maar bij GB blijven hangen uit luiheid :O
Uiteindelijk gebruik ik vooral de tijd en dat horloge trilt als ik mijn telefoon laat liggen/Notificatie krijg. Met leesbril noodzaak is telefoon pakken vaak toch handiger. GTR 2e met hartslag op 5 min heeft batterijduur van ruim 2 weken!
Miglow @theduke198930 maart 2024 11:43
Ik heb hem na jouw comment even geïnstalleerd, maar wat een gedrocht van een app. Misschien zie ik het door jou genoemde betere element niet, maar (bijvoorbeeld) basis instellingen als dark mode achter een pro-betaling, meh.
Llopigat @Miglow30 maart 2024 19:35
Bijvoorbeeld slaap tracking werkt veel beter met Notify dan met gadgetbridge. Omdat Xiaomi de processing voornamelijk in de cloud doet, en de watch alleen de rauwe data verzamelt.
bennyb30 30 maart 2024 08:46
Goede review. Ben zelf na talloze YouTube filmpjes van de meest recente modellen op de markt, bij de Redmi 4 uitgekomen en draag hem nu een week en ben zeer tevreden.
Zolang de batterijduur van Wear OS toestellen niet significant verbetert was dit voor mij de evidente keuze.
Daarbij is de prijs dan nog voor mij het minst relevant, maar bij deze zeker mooi meegenomen.
Ik kijk uit wat er over 3 jaar te koop is.
😉
ikwilwp8 30 maart 2024 09:02
En de vraag; hoe kan het zo goedkoop? Welke mensenrechten zijn geschonden bij de productie van dit apparaatje? Of is het een knap ontwerp en worden de mensen die het maken eerlijk betaald?
Miglow @ikwilwp830 maart 2024 11:43
Of verdienen de mensen van de duurdere watches goud geld?
snah001
@ikwilwp830 maart 2024 18:08
Wordt net zoals alle Apple apparaten in China gemaakt onder zover ik weet dezelfde arbeidsomstandigheden.
Net zoals bijna 90% van alle smartphones en smartwatches dus stel die vraag dan ook bij de véél duurdere merken....
whiner @ikwilwp830 maart 2024 19:27
die iphones worden net ze goed door Foxconn in elkaar gezet. Je betaald er alleen een stuk meer voor .
troje 30 maart 2024 07:53
Goed idee. Deel al je biometrische gegevens en je permanente whereabouts met de Chinese overheid. Maar wel goedkoop!
fenrirs @troje30 maart 2024 09:07
Ik vraag mij dan ook altijd af waarom überhaupt data naar de cloud zou moeten. Je smartphone heeft meer dan genoeg capaciteit om dat lokaal te analyseren en op te slaan
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @fenrirs30 maart 2024 10:45
Cloudsynchronisatie is niet verplicht, kan kan Mi Fit zo instellen dat data alleen lokaal opgeslagen wordt.
theduke1989 @troje30 maart 2024 08:08
Waarom denk je dat delen naar China slecht is. Maar delen naar Amerika en andere westerse landen wel in orde is? Dat is wel toegestaan volgens jou?

Ik snap je negativiteit niet.
DjCoke @theduke198930 maart 2024 08:43
Omdat China een land is die genocide pleegt van de oeigoeren, christenen als “evil cults” bestrijdt en ieder andersluidende geluid binnen China met de grond gelijk maakt. En ja kom maar met de gebruikelijke jij-bakken dat Amerika ook slecht is, maar er wordt in ieder geval min of meer de wet gevolgd door privacywetgeving, terwijl China geen enkele openheid geeft noch zich laat corrigeren. Dus ik vertrouw inderdaad het westen eerder dan een autoritair land zoals China.
jmsaow @DjCoke30 maart 2024 11:45
President Xi krijgt inderdaad elke dag een overzicht waar jij bent geweest. Denk je nu werkelijk dat de Chines overheid geïnteresseerd is in die data. Ik weet we zeker dat de VS en EU die data veel interessanter vindt, en die ook wel opslaat.
DjCoke @jmsaow30 maart 2024 17:02
Mijn individuele statistiek niet, maar wel wat de Nederlandse bevolking drijft en hoe men die kan (bij)sturen. Nee China vindt die data veel interessanter omdat men veel eerder kijkt naar perceptie. Daar wordt veel op ingezet, kijk maar naar de zgn Chinese trollen. Dat VS en EU dat ook doen is vaak meer uit kapitalistische redenen.
Rieboet @DjCoke2 april 2024 15:48
Juist, helemaal eens.
Ongelooflijk, mensen zouden eens een tijdje in een dictatuur moeten gaan wonen.....
Llopigat @jmsaow30 maart 2024 19:36
Denk je nu werkelijk dat de Chines overheid geïnteresseerd is in die data.
Het gaat hier absoluut niet om mensen zelf die er naar kijken. Met Big Data is er enorm veel te correleren uit jouw gegevens.

Persoonlijk vind ik het ook gewoon vervelend, ongeacht of ik er zelf een definieerbaar nadeel van ondervind of niet. Mijn data is van mij en daar hebben ze met hun gore poten vanaf te blijven, zeg maar. Geldt ook overigens voor de complete reclame industrie.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:31]

whiner @DjCoke30 maart 2024 19:22
En het mooie christelijke westen heeft geen massamoorden op zijn geweten :+ .

Het is gewoon hyprocriet om te zeggen dat privacy alleen nodig is wanneer china je afluisterd, privacy is altijd nodig.

het is nu echt een pot verwijt de ketel tijd in de wereld.
Janjaapszoon @whiner30 maart 2024 19:56
Pot verwijt ketel? Volgens mij kan je dit alleen maar zeggen omdat je veilig in een democratische rechtstaat leeft. Ik vind het erg kortzichtig om een dictatuur daarmee te vergelijken.

Overigens: Christenen zijn te herkennen aan het feit dat ze Jezus willen volgen. Dat uit zich in hun gedrag. De vraag is vervolgens of er zoiets bestaat als het 'christelijke westen'. De bijbel (Het boek voor de Christenen) spreekt dit tegen: een volgeling van Jezus is een vreemdeling op aarde.
Miglow @troje30 maart 2024 08:58
Ach ja, heb al een aantal jaren een MiWatch lite met dezelfde app, dus alleen ander horloge. Ik heb hem besteld nadat ik jouw comment las. Gewoon omdat. Niet elk Chinees bedrijf of überhaupt de Chinese overheid is geïnteresseerd in troje of Michielo van Tweakers uit Nederland.

Trouwens: In MiFitness kun je synchronisatie met de cloud gewoon uitzetten

[Reactie gewijzigd door Miglow op 22 juli 2024 13:31]

Bliksem B 30 maart 2024 08:59
Goede review. Jammer van de hartslagmeter. Zeer benieuwd of Amazfit en Xiaomi het beter zouden doen op dit gebied. Amazfit is trouwens wel oude bekende en was een gezamenlijk merk van Huawei en Xiaomi: Huami. Offline muziek (geen Spotify) is bij enkele modellen ook mogelijk.

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