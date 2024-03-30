Redmi Watch 4 Review

Een groot en helder oledscherm, 24/7 tracking van stappen, hartslag, stress en slaap, meer dan 150 sportprofielen, een ingebouwde gps-ontvanger, de mogelijkheid om direct vanaf je pols telefoongesprekken aan te nemen en te voeren, én alle basisfuncties die je van een smartwatch mag verwachten: wat moet dat kosten?

Volgens Redmi in ieder geval niet meer dan 100 euro, want de Redmi Watch 4 heeft een adviesprijs van 99,95 euro en is in onze Pricewatch zelfs nog wat goedkoper te vinden. De vraag is natuurlijk of goedkoop in dit geval duurkoop is, of dat je met dit klokje inderdaad voor een duppie op de eerste rang zit. Wij zochten het uit.

Uiterlijk

Is dat een Apple Watch Ultra? Die vraag kreeg ik de afgelopen tijd meer dan eens en hoewel je van dichtbij duidelijke verschillen ziet, lijkt de Redmi Watch 4 er inderdaad een beetje op. Dat komt vooral door de langwerpige vorm en de aluminium kast waarvan de randen doorlopen tot naast het platte scherm. Wij hebben de zilvergrijze versie getest, maar er is ook een matzwarte variant. Het horloge maakt gebruik van bandjes met een eigen snelkliksysteem die mooi aansluiten op de kast. Wisselen kan snel en gemakkelijk, maar je bent wel aangewezen op bandjes van Redmi.

Het horloge heeft rechts van het scherm één knop in de vorm van een digitale kroon, die zowel een draai- als een drukfunctie heeft. De kroon heeft een prettig klikgevoel en tijdens het scrollen door de menu's krijg je ook prima haptische feedback van de ingebouwde trilmotor.

De bediening verloopt verder via het 1,97" grote amoledtouchscreen. Dat scherm ziet er érg fraai uit, zeker voor een horloge in deze prijsklasse. Met een resolutie van 390x450 pixels en een maximale helderheid van 600cd/m² is het scherm scherp, helder en kleurrijk. De Redmi Watch 4 heeft bovendien een lichtsensor aan boord die ervoor zorgt dat de helderheid van het scherm uitstekend wordt aangepast aan het omgevingslicht. Onduidelijk is wat voor soort glas Redmi gebruikt. Het lijkt helaas niet de meest krasvaste variant; tijdens de testperiode liep ik binnen twee weken een lelijk zichtbare kras in het scherm op.

Aan de achterkant van het horloge zien we centraal een eiland met daarin de optische sensors die hartslag- en bloedzuurstofgehalte meten, en aan de kant van de kroon zijn onderop ook openingen voor de ingebouwde luidspreker en microfoon terug te vinden.

Mogelijkheden

De Redmi Watch 4 draait Xiaomi HyperOS. Redmi is een submerk van Xiaomi, dus het is logisch dat het gebruikmaakt van deze door Xiaomi ontwikkelde software. Het is een eenvoudig, maar vlot werkend besturingssysteem dat basisfuncties biedt, maar niet uitgebreid kan worden met downloadbare (thirdparty)apps. Het horloge is geschikt om samen te werken met zowel Android- als iOS-toestellen.

De interface is eenvoudig van opzet. Vanaf de watchface veeg je naar beneden voor notificaties, omhoog voor het snelmenu en opzij voor een overzicht van verschillende widgets. Je kunt die widgets zelf indelen en kiezen welke vooraf geïnstalleerde functies je hier snel beschikbaar wilt hebben. Een druk op de digitale kroon opent het overzicht met alle apps/functies.

Het horloge biedt de meeste standaard smartwatchfuncties. Uiteraard kun je notificaties ontvangen en ook direct op het horloge lezen, al worden niet alle emoji's correct getoond. Reageren op notificaties - van bijvoorbeeld WhatsApp-berichten - kan helaas niet. Verwijder je een notificatie van het horloge, dan verdwijnt deze ook van je telefoon en dat is juist weer een pluspunt. Uiteraard kun je het horloge met de ingebouwde apps gebruiken om timers en wekkers in te stellen, kun je taakherinneringen weergeven en het horloge gebruiken als kompas, stopwatch en zaklamp.

Ook kun je het gebruiken als afstandsbediening voor verschillende muziek- en mediaspelers op je telefoon, en als sluiter voor de telefooncamera-app. Een andere fijne functie is de mogelijkheid om het horloge te gebruiken om handsfree te bellen: echt tof om dit te zien bij een horloge dat minder dan 100 euro kost. Helaas is het luidsprekervolume standaard naar mijn smaak wat te laag ingesteld, waardoor de persoon met wie je belt, lastig te verstaan is. Dat is op te lossen door het volume te verhogen, maar dat moet je bij elk gesprek opnieuw doen. Het zou fijn zijn als het horloge de laatste instelling zou onthouden, wellicht iets voor in een toekomstige firmware-update.

Net als vrijwel alle smartwatches is ook de Redmi Watch 4 in staat om gezondheidsfuncties als hartslag, slaap en stress te meten. Daarnaast berekent het horloge samen met de Mi Fitness-app een vitaliteitsscore, trainingsbelasting en VO₂ max. Wat opvalt, is dat de data niet altijd overeenkomt met wat mijn andere fitnesstrackers zeggen. De totale slaapduur komt aardig overeen met wat mijn Garmin Epix Pro en Google Nest Hub met Soli-sensor registreren, maar de gegevens voor hartslag, bloedzuurstof en het aantal gemeten stappen wijken allemaal sterk af van wat horloges van Garmin en Apple registreren.

Standaard meet het horloge gedurende de dag met een 'slim' interval jouw hartslag, waarbij dat interval lijkt af te hangen van de mate waarin je beweegt. Desgewenst kun je het interval ook op minimaal 1 minuut zetten, maar fijnmaziger meten kan niet. Dat resulteert in een hartslaggrafiek die geen lijn vormt, maar een patroon van stippen en streken met vaak onverklaarbare uitschieters. Hetzelfde geldt voor de bloedzuurstofsaturatiemetingen; deze fluctueren ook enorm. Voor het meten van allday-gezondheidsfuncties is de Redmi Watch 4 hierdoor wat mij betreft niet de beste keuze.

Het horloge heeft 'meer dan 150' sportprofielen, met als onderdeel daarvan uiteraard populaire sporten, zoals hardlopen, fietsen, wandelen, krachttraining en crosstraining. Ze zijn er echter ook voor minder bekende sporten, zoals skateboarden en volksdansen. Voor hardlopen heeft het horloge bovendien work-outs die uit verschillende stappen bestaan en waarbij je feedback krijgt via audio en trilsignalen. Het is prima functionaliteit, maar beperkt in flexibiliteit en nauwkeurigheid.

Het horloge heeft prima functies, zeker gezien het prijspunt. Wat je mist ten opzichte van duurdere, completere smartwatches, zoals de Apple Watches en Wear OS-horloges, zijn bijvoorbeeld offline muziekweergave, een draadloze betaalmogelijkheid, smarthome-integratie, en kaarten en navigatie. Ten opzichte van pure sporthorloges, zoals die van Polar en Garmin, mist het horloge vooral de mogelijkheid om externe sensors te koppelen en een indicatie van de fitnessvoortgang over een langere periode. Bovendien is de touchscreenbediening van de Redmi Watch 4 als je natte of bezwete vingers hebt, minder prettig dan de knopbedienining van die horloges.

De Mi Fitness app, beschikbaar voor Android en iPhone, biedt informatie over verbruikte calorieën, stappen, activiteit, slaap, hartslag, beweging, bloedzuurstofsaturatie, slaap, stress en trainingsbelasting. Door van het hoofdscherm door te klikken kan je dieper die data induiken, met onder andere dag-, week- en maandgrafieken. Je kan ervoor kiezen om alle data alleen lokaal op je eigen telefoon op te slaan, of om te synchroniseren met de Xiaomi-cloudserver. Dat laatste is nodig als je data wilt delen met andere diensten. Mi Fitness biedt namelijk de mogelijkheid om gezondheids- en sportdata te delen met Strava, Google Fit en Suunto.

Accuduur

Een sterk punt van de Redmi Watch 4 is de accuduur. Tijdens mijn test haalde ik met de standaardinstellingen tot negen dagen met één acculading. Dat is weliswaar aanzienlijk minder dan de twintig dagen die Redmi belooft, maar tegelijk véél beter dan wat je met een gemiddeld Wear OS- of watchOS-horloge haalt. Bovendien heb ik het horloge tijdens de testperiode intensief gebruikt, met verschillende lange sportsessies met hartslag- en gps-registratie. Zonder sporten zou ik, als ik mijn data extrapoleer, uitkomen op zo'n twaalf dagen.

Die negen dagen werktijd haalde ik overigens met 'slimme hartslagmeting', waarbij het horloge gedurende de dag en nacht met wisselende intervallen hartslagmetingen uitvoert. Meting van de bloedzuurstofsaturatie had ik bovendien uitgeschakeld en het scherm had ik ingesteld in de 'raise-to-wake'-modus. Met het scherm op always-on moet je rekenen op ongeveer een halvering van de werktijd. Laden van het horloge gaat ook lekker vlot. Met de meegeleverde magnetische laadkabel en een standaard 5V-USB-lader is het horloge binnen anderhalf uur helemaal vol.

Nauwkeurigheid hartslag- en gps-meting

Ik heb de ingebouwde optische hartslagmeter van de Redmi Watch 4 getest tegenover een veel duurdere Garmin Epix Pro en/of tegenover een Garmin Edge 1030-fietscomputer met Garmin HRM-Dual-ecg-borstband. Die laatste kan gezien worden als een referentiemeter.

Redmi Watch 4 (groen) en Garmin Epix Pro (rood) hartslagregistratie tijdens een rustige hardloopsessie

Redmi Watch 4 (groen), Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit

Redmi Watch 4 (groen), Garmin Epix Pro (rood) en ecg-borstband (zwart) hartslagmeting tijdens fietsrit met intervallen

Wat na diverse hardloop-, fiets- en krachttrainingen opvalt, is dat de hartslagwaarden die de Redmi Watch 4 registreert, steeds sterk fluctueren. Zelfs bij iets eenvoudigs als een duurloop met een vlak tempo is de hartslaggrafiek er een met veel korte pieken en dalen. Op zich valt daarmee te leven als die zich allemaal rond de daadwerkelijke hartslag bevinden, maar dat bleek tijdens mijn tests niet het geval. Vooral bij snelle hartslagwisselingen tijdens intervals raakt de Watch 4 de draad meestal compleet kwijt, maar ook tijdens hardloopsessies met een vast tempo zat het horloge er meer dan eens vér naast. Helaas is het niet mogelijk om via bluetooth of Ant+ een externe hartslagsensor te koppelen en dat maakt de Redmi Watch 4 onbruikbaar voor sport als je daarbij belang hecht aan goede hartslagregistratie.

Dat is jammer, want de gps-registratie blijkt wél heel erg goed. Het horloge maakt gebruik van een normale singleband-gnss-ontvanger die behalve van het GPS-systeem ook gebruik kan maken van de Galileo-, Glonass-, BeiDou- en QZSS-satellieten. Tijdens mijn hardlooptochten en fietsritten deed de Redmi Watch 4 nauwelijks onder voor de veel duurdere Garmin Epix Pro met dualband-gps. Alleen bij kleine, korte bochtjes zag ik soms een verschil in het nadeel van de Redmi.

Gps-registratie van de Redmi Watch 4 (groen), Garmin Epix Pro (rood) en Garmin Edge 1030-fietscomputer (zwart)

Conclusie

De Redmi Watch 4 biedt verrassend veel waar voor zijn geld. Het horloge heeft een adviesprijs van 99,95 euro, maar is in onze Pricewatch al te vinden voor een kleine 85 euro inclusief verzendkosten. Daarvoor krijg je een prima gebouwd horloge met een mooi oledscherm. Het werkt bovendien lekker vlot. Basissmartfuncties, zoals het lezen van notificaties, muziek- en camerabediening, en zaken als timers en wekkers, werken allemaal prima. Bovendien kun je de Redmi Watch 4 gebruiken om via bluetooth handsfree te bellen.

Op de sport- en gezondheidsfuncties valt helaas wel wat aan te merken. De nauwkeurigheid van de hartslagmeter is niet best en ook de ingebouwde stappenteller lijkt consequent te lage waarden aan te geven. Daar staat tegenover dat de gps-registratie juist érg goed is, dus als je het horloge vooral wil gebruiken om routes te loggen, is het een uitstekende keuze.

Een uitstekende keuze is de Redmi Watch 4 wat mij betreft toch al als je op zoek bent naar een smartwatch onder de 100 euro. De concurrentie in dit segment bestaat vooral uit 'fitnesstrackers' met een veel kleiner en minder functioneel scherm, en minder allround functionaliteit. Als ik op het moment van schrijven in de Pricewatch rondkijk, is de eerste échte stap omhoog de (uitlopende) Samsung Galaxy Watch 4, die op dit moment te koop is vanaf ongeveer 125 euro. Dat is een smartwatch met veel meer functies en een betere hartslagmeter, maar ook met een véél kortere accuduur.