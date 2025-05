Japanse ruimtevaartorganisatie laat raket exploderen na mislukte lancering

Het Japan Aerospace Exploration Agency heeft zes minuten na de lancering van zijn Epsilon-6-raket opdracht gegeven tot zelfvernietiging. Het ruimtevaartuig zou niet op de juiste manier hebben kunnen doorvliegen en werd daarom doelgericht vernietigd.

JAXA meldde tijdens een daaropvolgende persconferentie dat de Epsilon-6 niet de beoogde koers aflegde en daardoor niet in een baan om de aarde kon komen, zo meldt Kyodo. De raket, inclusief de acht satellieten aan boord van het ruimtevaartuig, werden daaropvolgend verwoest. Reststukken zouden in de oceaan zijn beland. De Japanse ruimtevaartorganisatie maakt niet precies bekend wat er tijdens de lancering misging.

De Epsilon-6-raket werd woensdag 12 oktober rond 9.50 uur lokale tijd vanaf het Uchinoura Space Center op het zuidelijk gelegen eiland Kyushu gelanceerd. Oorspronkelijk stond de lancering voor afgelopen vrijdag gepland, maar dat ging niet door vanwege een ongunstige positionering van belangrijke satellieten gebruikt voor het volgen van de betreffende raket.

De Epsilon-6 is zo'n 26 meter hoog en weegt net geen 96 ton. De betreffende serie raketten is sinds 2013 in gebruik en werd al vijf keer succesvol gebruikt in een lancering. Dit is de eerste Epsilon-raket die vernietigd werd tijdens een mislukte lancering en tevens de eerste mislukte Japanse raketlancering sinds 2003.