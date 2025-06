Release Alan Wake II met 10 dagen uitgesteld

De release van Alan Wake II is verschoven van 17 oktober naar 27 oktober. Omdat oktober een 'geweldige maand is voor gamereleases' hoopt ontwikkelaar Remedy dat deze datum 'meer ruimte geeft voor iedereen om te genieten van hun favoriete games'.

Voor welke games spelers nu 'meer ruimte hebben om ervan te kunnen genieten', vertelt Remedy niet. In oktober komen games uit als Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Cities Skylines 2, Alone in the Dark en Total War: Pharaoh.

Alan Wake 2 komt 13 jaar na het origineel uit. De game is een third-person shooter en een survival-horrorgame, net als zijn voorganger. Het verhaal put veel inspiratie uit de televisieserie Twin Peaks. Daarnaast zitten Alan Wake en Control in hetzelfde fictieve universum. Een dlc voor Control was de eerste gelegenheid dat de twee games 'samenkwamen'. Van Alan Wake kwam in 2021 ook een remaster uit.

Alan Wake II komt uit voor Windows, Xbox Series en PlayStation 5. Op Windows is de game exclusief voor de Epic Games Store.