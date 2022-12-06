Facebook Dating in de VS kan leeftijd verifiëren via gezichtsscan

Meta geeft Amerikaanse gebruikers van Facebook Dating voortaan de mogelijkheid hun leeftijd te laten verifiëren via een gezichtsscan. Vervolgens worden de gezichtskenmerken gebruikt om de leeftijd van een gebruiker te schatten zonder hem te identificeren.

Meta kondigt in een blogpost aan dat Facebook Dating-gebruikers in de Verenigde Staten nu op twee manieren kunnen aantonen dat ze boven de 18 jaar zijn. Dat kan door een kopie van een identiteitsbewijs of een selfievideo op te sturen. Een verzoek voor verificatie wordt alleen gedaan als Meta vermoedt dat de gebruiker minderjarig is.

De selfievideo wordt onderzocht door de gezichtsscansoftware van Yoti, een softwarebedrijf dat zich specialiseert in digitale identiteitsverificatie. Meta zegt dat de software alleen een afbeelding uit de video krijgt te zien 'en niet meer dan dat'. Het kan tot twintig minuten duren voordat de leeftijd van de gebruiker is gecontroleerd en de app de resultaten toont. "De technologie van Yoti schat uw leeftijd op basis van uw gezichtskenmerken, deelt die schatting met ons en de afbeelding wordt vervolgens onmiddellijk verwijderd. De technologie kan uw identiteit niet herkennen, alleen uw leeftijd", schrijft Meta.

De functie is nu alleen nog beschikbaar in de VS. Of het op een later moment wereldwijd wordt uitgerold is nog niet bekend. Facebook Dating is sinds 2020 beschikbaar in de Benelux.

Facebook Dating leeftijdscontrole

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-12-2022 13:04 76

06-12-2022 • 13:04

76

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Maurits van Baerle
6 december 2022 13:33
Ik heb best wat tijd voor Yoti, volgens mij proberen die echt om dit nou eens op een fatsoenlijke manier aan te pakken in plaats van de Silicon Valley approach waar je ofwel investeerder ofwel slachtoffer bent.

En, als ze dit lukt dan hebben ze een flinke groeimarkt te pakken, al helemaal omdat ze dit binnen de GDPR (AVG) doen. In Frankrijk zitten er best wat tech bedrijven in de problemen omdat de CNIL (zeg maar het Franse equivalent van de Autoriteit Persoonsgegevens maar dan uitgerust met tanks die ze zonder moeite in je voortuin parkeren) heeft aangegeven dat tot nu toe geen enkel leeftijdsverificatiesysteem aan de privacyeisen voldoet terwijl tegelijkertijd leeftijdsverificatie voor sommige online platformen (porno bijvoorbeeld) in Frankrijk verplicht is. De boetes vliegen al in het rond.

Kortom, watch this space!
SinergyX @Maurits van Baerle6 december 2022 14:01
Elk bedrijf zal ooit begonnen zijn met 'goede bedoelingen', het probleem is wanneer 'andere bedoelingen' een groter doel worden dan hun initiele opzet, of wanneer een blokkade/bepaling dusdanig verplicht wordt, mensen vanzelf alternatieven gaan zoeken.

De grens tussen wat ze bewaren/beheren en wat ze delen/verdelen is flinterdun, zeker wanneer overheid ook een rol gaat spelen.
Maurits van Baerle
@SinergyX6 december 2022 14:49
Dat is inderdaad altijd een risico. Zelfs met stichtingen met de beste bedoelingen waar na verloop van tijd het voortbestaan van de stichting op de eerste plek terechtkomt.

Nou pleiten er een paar dingen voor Yoti.

1) Het is geen Silicon Valley bedrijf van de typische CEO met het ethisch vermogen van een seriemoordenaar, gefinancierd door VC firms die Auschwitz nog hadden gefinancierd als de ROI goed genoeg was.
2) Het is een Certified B-Corp dus het bedrijf is niet ingericht met winst als hoogste prioriteit. Nou heb ik persoonlijk mijn bedenkingen bij het moeten betalen aan een ander bedrijf om te bevestigen dat jouw bedrijf fatsoenlijk is maar ik ken mensen die door het B-Corp proces heen zijn geweest met hun bedrijf en die vertellen mij dat het toch wel een erg rigoureus en streng proces is.
3) Het is opgericht door twee mensen die zelf dermate veel geld verdiend hebben met hun vorige tech bedrijf dat ze er miljoenen eigen geld in konden steken voordat ze bij externe investeerders aan moesten kloppen. Hoe later je dat kunt doen hoe beter je je eigen visie en fatsoen kunt behouden.
Tintel
@Maurits van Baerle6 december 2022 15:56
met het ethisch vermogen van een seriemoordenaar, gefinancierd door VC firms die Auschwitz nog hadden gefinancierd als de ROI goed genoeg was.
_/-\o_

Maar helaas verdeelt elk bedrijf haar prioriteiten over zichzelf (de hoogste prio), dan de werknemers (optioneel) en dan de klanten (ook optioneel).
En die klant is dan FB-dating - niet de mensen die worden gescanned. Dus geen goed uitgangspunt. Veel beter zou zijn dat je als persoon die dienst afneemt van 'bewijs van 18+ of bijv. goed gedrag [met certificaat" en dat bewijs dan kan overhandigen aan - in dit geval - FB-dating.

Die punten die je noemt nemen namelijk niet weg dat deze mensen een bedrijf zijn begonnen om meer geld te verdienen. Dat ze meer geld hadden bij het opstarten betekent vooral dat ze meer geld zullen verdienen bij succes. Fatsoen behoud is een ander verhaal. Het ook fatsoenlijk om je investeerders zo veel mogelijk geld te laten verdienen...
Krimglas @Maurits van Baerle6 december 2022 13:47
Ik herinner me in Belgie een fantastisch initiatief waar je je digi-id moest gebruiken voor chatrooms gericht op kinderen, wat in een zeer veilige omgeving resulteerde.
Jammergenoeg kwamen dan discord/instagram/tiktok op de proppen.
Tintel
@Krimglas6 december 2022 14:15
Want het is veilig als de de chat-room uitbater jouw identiteit kent? Het enige wat het levert is dat je dus vermoedelijk aan het chatten bent met een meerderjarige. Tenzij die een Digi-ID heeft geleend....

En wat dan nog? Dan praat je tegen een minderjarige? Pas als je die minderjarige dingen laat doen (en daar dus ook zelf in mee gaat) die richting sexualiteit gaan, gaat het mis.
kipppertje @Tintel6 december 2022 14:36
Een ander voordeel is dat mocht iemand zich met illegale zaken inlaten dat het behoorlijk risicovol is om dat met een account die aan jouw Digi-ID is gekoppeld. Tuurlijk kun je accounts proberen te kopen, dat snap ik, maar het is gemakkelijker om een platform te kiezen die je de moeite bespaard.
Tintel
@kipppertje6 december 2022 15:44
Tja, dat is beejte het idee wat altijd leeft. Zodra men herleidbaar is dan kunnen ze de misdadiger pakken. Maar wat heeft dat opgeleverd? Dat degenen die geen misdaden plegen overal bekend zijn en kunnen worden gevolgd. Maar de echte misdadigers onttrekken zich telkens weer hieraan. Een incidenteel geval kan dan wel worden opgemerkt. Maar feitelijk was die dan misschien ook wel ter goeder trouw. Dus als iemand dan wel door een minderjarige wordt misleid, is die meerderjarige dan wel zo fout?

En bij terrorisme bestrijding heeft die identificeerbaar ook niet geleid tot zoveel betere bestrijding. Er zijn helaas mensen die zich opofferen dan heb je dus geen recividiteit en helpt de identiteit ook weinig. Daarnaast worden dan wel weer meer onschuldigen opgepakt omdat ze lijken op een bekende - dus dan helpt de identiteitsbepaling helemaal niemand.

En dan het oeroude voorbeeld met de identificeerbaarheid van Joden in 1940-45...liep ook niet zo goed af.

Het idee is anonimiteit maakt meer mogelijk omdat de consequenties dan mogelijk worden vermeden van onacceptabel gedrag. Dus anonimiteit leidt soms tot onacceptabel gedrag. Vervolgens stellen we dan dat identificeerbaarheid automatisch leidt tot alleen acceptabel gedrag. Maar dat klopt niet.

En het hele idee dat sexualiteit precies rond 18 jaar verandert is ook niet waar. Vervolgens is het altijd slecht om mensen zodanig te manupileren dat ze dingen doen die ze eigenlijk zelf niet willen doen of dingen die maatschappelijk onacceptabel zijn (of dat nu sexueel of financieel is) .

Als je een meerderjarige manupileert in het afgeven van naaktfoto's en die dan vervolgens gebruikt om die persoon te chanteren dat is toch ook niet toegestaan of acceptabel? Of zelfs zonder manupilatie maar wel gebruiken voor chantage. Net zo onacceptabel.
SkyStreaker @Tintel6 december 2022 20:18
Als je 18 bent is ineens de magische grens van morele volwassenheid bereikt! Dan mag ineens _alles_

Sommige mensen zijn op hun 50e nog niet volwassen genoeg voor bepaalde verantwoordelijkheden. In bepaalde gevallen is er gewoon een grens nodig, meer voor het contrast zou je zeggen. Maar lieve help, het "18" zijn is geen absoluut voor niks niet.
Stpan @SkyStreaker7 december 2022 02:09
Maar je moet ergens de grens leggen om te voorkomen dat een 14-jarige zich inmengt met content (of dating, of 'dating tegen een vergoeding') die voor 90% van de mensheid onder 18 niet geschikt is.

Zoals met iedere wet, zijn er mensen die wel met drank, drugs, sex, geweld op een bepaalde leeftijd of met een bepaalde hoeveelheid om kunnen gaan - eerder of meer dan het wetboek voorschrijft. Maar een wet kan niet op individuele uitzonderingen worden geschreven.

[Reactie gewijzigd door Stpan op 25 juli 2024 18:42]

SkyStreaker @Stpan7 december 2022 05:00
Exact dat, maar het is in sommige gevallen zo'n bizar harde grens. "Nu ben je 18 en moet je kostgeld betalen", dat kon ook een maand eerder of 6 maanden later. Dat soort dergelijke dingen wordt ik soms een beetje vervelend van. Wat jij zegt sta ik achter, in teveel gevallen is het een gelegenheidsexcuus.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 25 juli 2024 18:42]

Tintel
@Stpan7 december 2022 11:01
En wat gebeurt er dus in jouw voorbeeld? Iemand die dus 14 jaar is en blijkbaar op bijzonder volwassen wijze in het leven staat doet dingen die pas illegaal zijn als een meerderjarige fysiek contact heeft met hem/haar.

Bij het toepassen van een wet zou men wel degelijk rekening moeten houden van de individuele gevallen.
Maar goed; dan hebben we dus een richtlijn nodig. Moet de richtlijn dan vervolgens worden afgedwongen door een bedrijf? Eigenlijk niet maar dat is wel lekker makkelijk. Nu hebben we dan 'geen alcohol aan joingeren' - maar is de regel 'gij zult niet stelen' dan ook niet iets wat de supermarkt mag regelen? Ze mogen iemand betrappen en proberen aan te houden maar meer niet. Weigeren na de diefstal kan niet eens want ze mogen zijn/haar foto niet ophangen bij de deur. En zo is de overheid vooral bezig om hun vreemde beleid uit te besteden.

Was het allemaal zo erg toen alcohol verkoop niet werd gereguleerd door de supermarkt? Alsof degenen die willen drinken zich daardoor laten weerhouden.... totale onzin. Maar ondertussen moet een kassier/kassiere om een ID vragen bij twijfel....

Dit is net zo'n geval; de regel dat sex met minderjarigen (door meerderjarigen) bestond al en die wordt door het rechtsysteem afgedwongen.

Misschien dringt het niet door maar eigenlijk wil ik me niet hoeven identificeren overal waar ik naar binnen wil of als ik iets wil kopen of als ik wil chatten....
Waarom wil ik dat niet? - omdat dat prive gegevens zijn en omdat is vastgelegd dat de politie in bepaalde gevallen kan vragen om je legitimatie. Dus niet eens op voorhand! Pas nadat ze je verdenken van een mogelijk misdrijf.

Ik wil niet op voorhand verdacht zijn. Want stel je voor dat je met een minderjarige zit te chatten... |:( :X
kabelmannetje @Tintel6 december 2022 16:30
Ja, het is doorgaans een stuk veiliger als de identiteit bekend is.
Tintel
@kabelmannetje6 december 2022 17:42
Dat is een aanname. Genoeg comments beschikbaar van mensen die herleidbaar door iemand zijn opgelicht op bijv. Marktplaats. Maar heeft dat consequenties voor de dader of het slachtoffer? Nee meestal niet.
Nu zijn we bij delicten omtrent sexualiteit en midnerjarigen wel wat doortastender maar als je gaat klagen dat jouw naaktfoto's zijn gepikt door een herleidbaar persoon, wat dan? Dan volgt een behoorlijke rechtsgang die ook niet goed voor het stress niveau is, denk ik. Zelfs als de identiteit van iemand bekend dan is er niet automatisch een soort van blokkade bij slechtwillenden en ook is geen automatisch rechtsysteem dat daders uit de maatschappij plaatst / afstraft.

Maar je waant je misschien wel veiliger.

Vervolgens blijkt dat het meeste (kinder)misbruik wordt uitgevoerd door bekenden. Dus mensen waarvan de identiteit bekend was. Heeft ze blijkbaar niet weerhouden. En velen doen het opnieuw - ook al zijn ze bekend. Juist bij dergelijke misdrijven is verplichte identificering geen enkele garantie voor veiligheid.
En dan stap ik dus over het punt heen dat middels identificatie minderjarigen niet op het platform te vinden zouden zijn. Maar dat heeft voor de veiligheid van meerderjarigen dus geen positief effect. Hoogstens de kans dat je per ongeluk een minderjarige als meerderjarig behandeld neemt af.

Je kinderen opvoeden om niet in het diepe te springen zolang ze niet kunnen zwemmen en ze ondertussen leren te zwemmen, is waar de echte veiligheid vandaan komt (metaforisch gesproken dus).
PVDK007 @Krimglas6 december 2022 14:14
Dit soort ontwikkelingen laat de maatschappij eigenlijk alleen maar verder afglijden en de enige die hier beter van worden zijn bedrijven zoals Meta |:( Zo jammer dat mensen die kassa van Meta blijven vullen.
YopY @Krimglas7 december 2022 11:05
Jammergenoeg kwamen dan discord/instagram/tiktok op de proppen.
Dat is het wel, in de praktijk zoeken "de kinderen" zelf de ongemodereerde communities op. Helaas heb ik een kant van Reddit gezien die ik niet nodig had. D'r wordt heel veel seksueel getinte zaken gedaan en gedeeld door minderjarigen daar, en omdat het afhankelijk is van reports en vrijwilligers is er veel te weinig controle op. Het beste wat ik kan doen is door onze zoon zijn telefoon gaan en iedereen waarmee hij mee chat rapporteren voor "soliciting a minor".

En nee, een stevig gesprek heeft niet gewerkt, en internetverkeer monitoren gaat maar zover (VPNs, vrij schoolinternet & publieke hotspots). Op een bepaalde leeftijd is het enige wat je nog kan doen een oogje in het zeil houden.
laurxp @Maurits van Baerle6 december 2022 14:52
In Nederland waren er ideeën om DigiD te gebruiken voor de verkoop van alcohol.

De website krijg hierdoor alleen het strikt noodzakelijke te zien: is de gebruiker >18? Als er geen persoonsgegevens doorgestuurd worden, kunnen ze ook niet gelekt worden.
Alxndr @Maurits van Baerle6 december 2022 15:43
Zouden mensen echt hun gezicht vast laten leggen voor/door een pornosite? Sorry, maar dan ben je in mijn ogen hardstikke gek, ik zou nog liever m'n ID naar Meta sturen.

Leeftijdsgrenzen zijn sowieso een slecht idee omdat ze niet/nauwelijks te handhaven zijn. Je pakt er alleen de brave mensen mee die zich sowieso wel aan de grens zouden houden. Of het nu om sex, drank of drugs gaat, wie iets wil komt er echt wel aan.
PdeBie 6 december 2022 13:10
En dan hebben we gelijk een mooie scan van je gezicht waarmee we je kunnen herkennen op andere foto's.

Echt top bedacht dit!
ingameIV @PdeBie6 december 2022 13:12
Ik denk dat meta al genoeg info heeft om je gezicht te herkennen
YopY @ingameIV7 december 2022 11:07
Niet alleen Meta, d'r was een bedrijf dat het hele internet indexeerde en zocht naar dezelfde gezichten, zodat ze een soort online profiel konden maken en verkopen.
Ivolve @PdeBie6 december 2022 13:12
"De technologie van Yoti schat uw leeftijd op basis van uw gezichtskenmerken, deelt die schatting met ons en de afbeelding wordt vervolgens onmiddellijk verwijderd. De technologie kan uw identiteit niet herkennen, alleen uw leeftijd", schrijft Meta.

Ze zouden toch niet liegen tegen ons? Hoop dat ze na cambridge analytica hun lesje wel hebben geleerd...
blorf @Ivolve6 december 2022 13:21
Dat heeft gewoon een wachttijd. Zoiets nu zeggen is niet bindend voor over een jaar. Dat werkt overal op deze manier. En als er een juridische aanklacht volgt duurt dat alsnog jaren, otewel er is niks wat het stopt. Mensen moeten zelf snappen waar ze aan meedoen.
ISaFeeliN @Ivolve6 december 2022 14:45
A few years later ...
adje123 @PdeBie6 december 2022 13:14
Mensen die dit soort filmpjes sturen, uploaden veelal ook videos van zichzelf, dus in dat opzicht verandert er niet zo veel.
Maar, Meta mag dat niet delen met andere bedrijven
Klopt, echter heb ik het gevoel dat Meta gewoon het risico neemt en als ze gepakt worden een boete accepteren en dan stopt het wel, echter is er tegen die tijd veel kwaad al geschied. Daarnaast leert Meta ook van hun fouten en worden ze beter in sneaky dingen doen.
Maar, dan raakt hun reputatie beschadigd
90% van de gebruikers zit er niet mee, de andere 10% die het wel boeit wordt weggedaan als "complotdenkers".
Alxndr @PdeBie6 december 2022 15:47
Meta besteedt dit uit en heeft (als het goed is) dus geen toegang tot de beelden, bovendien is Meta's hele bestaansrecht dat hun gebruikers hun hele leven in foto's en video's uploaden.

Het bedrijf wat dit regelt zal wel goed gek zijn als ze de beelden niet alleen voor leeftijdsverificatie gebruiken en daarna direct wissen, het is hun hele business case, als ze daar de fout me in gaan zijn ze niet alleen failliet, maar staan ze waarschijnlijk ook voor de rechter.
adje123 6 december 2022 13:08
Hoe gaat dit werken met vrouwen die makeup opdoen, 48 zijn maar door makeup 19 lijken?
Hoe gaat dit werken met meiden die 14 zijn maar met makeup 30 lijken?
Hetzelfde kan natuurlijk ook voor mannen gelden.
Stukfruit
@adje1236 december 2022 13:17
Gewoon goed. Die mensen hebben namelijk ook last van zwaartekracht en andere effecten (je neus en oren worden bijvoorbeeld ook nadat je stopt met groeien groter) waar je als gemiddeld mens niet omheen kan.

Deze algoritmes kijken naar herkenningspunten die anders gaan staan naarmate je ouder wordt en niet naar makeup.
mr.Millenarian @Stukfruit6 december 2022 13:32
Drie jaar geleden heb ik met nieuwe pasfoto's een nieuwe ID aangevraagd. Bij het ophalen zag de ambtenaar dat zij extra moest controleren of ik wel dezelfde was als op de foto, want daar zag ik er veel te jong uit. Leuk natuurlijk, maar de leeftijd schatten op alleen een foto van je gezicht is echt niet zo gemakkelijk. Ik heb voor mijn 62 jaar nog nauwelijks rimpels, redelijk veel haar (achterkant is niet zichtbaar) en ook geen grotere oren of iets dergelijks. Ik hoef nog net mijn ID te laten zien als ik alcohol koop, maar heb wel een 20 jaar jongere vriendin. Zij was er 12 jaar geleden ook ingetuind. ;-)

[Reactie gewijzigd door mr.Millenarian op 25 juli 2024 18:42]

Stukfruit
@mr.Millenarian6 december 2022 14:01
Je hebt altijd uitzonderingen met betere genen of een gezonde leefstijl ;)
maar de leeftijd schatten op alleen een foto van je gezicht is echt niet zo gemakkelijk
Mensen hebben hier inderdaad moeite mee omdat ze dingen zoals een kapsel of kenmerken van mensen uit hun omgeving meewegen in hun oordeel, bovenop het negeren van kenmerken waar mensen zelf nog niet mee te maken hebben gehad en hierdoor minder opvallen.

Zo zie ik dat je ook lichte / grijzige wenkbrauwen hebt op je avatar (als jij dit inderdaad bent). Het verlies van pigment is een kenmerk dat veel eerder begint dan je bv. als twintiger kan weten.

Maar dit is waarschijnlijk grotendeels machine learning en dat pikt zulke kenmerken er prima uit :)
mr.Millenarian @Stukfruit6 december 2022 14:26
Mijn avatarfoto is uit 2014, dus 8 jaar oud. Toen was ik dus 54 jaar. En ik heb vrienden die even oud zijn en al vanaf hun veertigste kaal en grijs werden. Beproefd middel om dan minder op te vallen is je hele hoofd kaal scheren en dat staat ook nog stoer. Kortom volgens mij is een foto gebruiken ook voor machine learning erg lastig. Ik wil het best een keer proberen met dat appje van Meta.
Stukfruit
@mr.Millenarian6 december 2022 14:57
Beproefd middel om dan minder op te vallen is je hele hoofd kaal scheren en dat staat ook nog stoer.
Stoer of niet, het is wel een extra kenmerk dat je boven de ~25 bent want die ontbrekende stoppels op kale plekken blijf je ook na het scheren zien.

Bron: ervaring :X
Tintel
@Stukfruit6 december 2022 13:58
Die effecten die jij benoemd worden toch juist deels tegengegaan door make-up (kost wel flink wat moeite)? Maar goed - iemand jonger dan 18 laten lijken is best moeilijk. Hoe groter het leeftijdverschil, hoe moeilijker idd.

En toch; juist jongere vrouwen (meisjes dus?) lijken echt wel 18+ dankzij wat makeup.
Stukfruit
@Tintel6 december 2022 14:20
https://sefiks.com/2019/0...nder-prediction-in-keras/

Valt mee.

De resultaten uit de video in dat artikel moet je trouwens wel goed interpreteren: als de persoon een andere kant opkijkt dan is het logisch dat er een andere score uit komt als het systeem er niet goed (genoeg) op getraind is.
YopY @Stukfruit7 december 2022 11:08
Leuk in theorie, maar in de praktijk zijn er dertigers die eruitzien als tieners en zeventigers die eruitzien als dertigers. Je komt heel ver met het misleiden van gezichtsherkenning met makeup en / of plastische chrirurgie.

Plus dan heb je nog de tieners die er ouder uitzien, waar dit eigenlijk om draat.

[Reactie gewijzigd door YopY op 25 juli 2024 18:42]

ZinloosGeweldig @adje1236 december 2022 13:21
Ik denk dat een goed getrained neuraal netwerk hier best effectief in zal zijn. Vrouwen die door make-up 19 lijken, lijken 19 voor onze menselijke maatschappelijke perceptie. Een neuraal netwerk dat getraind is om werkelijke leeftijden te raden, in plaats van getrained te zijn om zo dichtbij de menselijke perceptie als mogelijk te komen, zal waarschijnlijk een stuk effectiever zijn in het schatten van leeftijden dan wij. Omdat die make-up op ons wel invloed heeft.
Tintel
@ZinloosGeweldig6 december 2022 15:22
Ik begrijp ik wat je bedoelt maar makeup speelt met belichting en juist bij foto's heeft dat een sterk effect.

Ik zou nu juist denken dat wij heel goed kunnen scannen of iets echt is of niet - vooral in gezichten. Net zoals we heel goed kunnen zien of iemand echt lacht of niet. Maar dan hebben we wel een bewegend beeld nodig.

Maar goed - dat neurale netwerk moet dus getraind zijn. Zouden alle die 'train'-gezichten dan ook werkelijk toestemming hebben gegeven? Daar moeten dan ook kinder-gezichten bij zitten.

En misschien is het ook wel gewoon projectiegedrag; ik ben er niet zo heel goed in leeftijd schatten juist rond de bewuste 18 jaar. Paar jaartjes meer of minder geef ik mensen zo. Eigenlijk geeft dit ook al aan dat het misschien een arbitraire grens is. Biologie werkt zelden met absolute leeftijd grenzen voor ieder individu. Hormonale verandering is een veel beter kenmerk vermoed ik.
YopY @ZinloosGeweldig7 december 2022 11:10
Leuk in theorie, maar in de praktijk toch moeilijker. Zeker tieners die er ouder uitzien.
Verwijderd @adje1236 december 2022 13:10
- edit, niet juist gelezen, bijzonder dat het een OF en niet een EN is op id/foto -


De afbeeldingen in het artikel zijn al duidelijk toch?
Je maakt een foto van je ID en verifieert dat met een foto van jezelf.
Als die 2 matchen, dan hebben ze dus je leeftijd aan de hand van je ID geverifieerd.
Zoals we dat hier aan de kassa doen bij het kopen van o.a. alcoholische dranken.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 18:42]

CH4OS @Verwijderd6 december 2022 13:14
Het vervelende is dat je altijd beide kanten van het ID/rijbewijs/paspoort moet fotograferen terwijl dat voor leeftijdsverificatie niet nodig is. Ik zit er namelijk totaal niet op te wachten om mijn BSN bijvoorbeeld te delen en al helemaal niet met een partij als Facebook en de derde partij die zij eventueel weer gebruiken voor de ID verificatie.
Christoxz @CH4OS6 december 2022 13:23
Het vervelende is dat je altijd beide kanten van het ID/rijbewijs/paspoort moet fotograferen
Op het passport design van 2017 staat je BSN ook gewoon aan de voorkant. Niet gespecificeerd (Dat is op de achterkant), maar nog steeds zichtbaar in de machineleesbare code.
Het ziet er naar uit dat in nieuwe paspoort designs, dat nog steeds het geval is.

Verder kan je in veel gevallen gewoon je BSN bedekken. Ben hier ook vaak tegen aangelopen, vaak wordt het de eerste keer geweigerd, maar de tweede keer niet.
Ook in sommige gevallen kan je prima je foto zelfs afdekken.

Bijvoorbeeld Facebook accepteert het volgende:
Het identiteitsbewijs dat je ons stuurt moet een van het volgende bevatten:
Je naam en geboortedatum of
Je naam en een foto.
De rest, hoeft dus niet zichtbaar te zijn. Met zichtbare naam & geboortedatum, hoef je dus ook je foto niet te delen.
Verwijderd @Christoxz6 december 2022 14:00
In de ID-kaart is sinds 2021 de BSN uit de MRZ gehaald en is hij alleen nog als QR code op de achterkant beschikbaar. Dit is ook per 2021 in de paspoorten doorgevoerd als het goed is.
Christoxz @Verwijderd6 december 2022 14:10
Correct. BSN als leesbaar en als QR op de achterzijde sinds 2021, ook voor de paspoort.
Echter zijn er natuurlijk veel mensen die een ouder model hebben, zeker aangezien ze 10 jaar geldig zijn nu.
Stel je hebt een nieuw passpoort in 2020, loopt je alsnog 10 jaar lang tegen het BSN probleem aan die je zelf moet bedekken, waardoor verificatie diensten dit soms zien als het weghouden van gegevens.
Verwijderd @CH4OS6 december 2022 13:27
Ja mag overbodige informatie in een kopie gewoon wegstrepen ;)
Maar zou me eerder afvragen of je facebook hoe dan ook een kopie wilt leveren en als dating app wilt inzetten. Maar dat antwoord moet iedereen voor zichzelf bepalen.
pbruins84 @Verwijderd6 december 2022 13:13
Dat is juist niet wat er staat in de afbeelding:
Yoti estimates your age from just your selfie.
Verwijderd @pbruins846 december 2022 13:15
Vandaar mijn edit ;) Dacht dat ik snel was, net niet snel genoeg dus.
Bijzonder dat ze dit op deze manier doen...
Dark Angel 58 @adje1236 december 2022 16:26
Hoe gaat dit werken met vrouwen die makeup opdoen, 48 zijn maar door makeup 19 lijken?
Hoe gaat dit werken met meiden die 14 zijn maar met makeup 30 lijken?
Hetzelfde kan natuurlijk ook voor mannen gelden.
Ik zou wel echt fijn vinden als AI overtollige make up of foto filter kan herkennen... AI: "please remove your make up" of "please turn photo filter off".
Krimglas 6 december 2022 13:17
Even negerend dat het volgens mij compleet onmogelijk is om iemand's leeftijd te schatten aan de hand van zijn/haar gezicht, lijkt me dat er genoeg trukjes zijn om de foto van iemand anders te gebruiken. Onzin op meerdere niveau's dit.
White Feather @Krimglas6 december 2022 13:24
Je hoeft helemaal niet iemand leeftijd in te schatten, je hoeft alleen maar in te schatten of hij minder- of meerderjarig is.

Oh, ik zie dat mijn reactie op de verkeerde plek terecht is gekomen.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 25 juli 2024 18:42]

SinergyX @White Feather6 december 2022 13:28
En laat dat nu precies de 'regio' zijn waar de twijfel tussen 15 en 18 jaar zo goed als niet te bepalen is. Iets eerder met 'groei' of juist iets later, beetje makeup, gezond/niet-gezond, haargroei, behoorlijk wat factoren die niet bepaald 'in te schatten' zijn of iemand meerder/minderjarig is.
White Feather @SinergyX6 december 2022 13:35
Je focust nu heel erg op 1 groep van 3 jaar leeftijdsverschil dus.

Er zitten mensen van x tot 100+ op Facebook. Als dat evenredig verdeeld zou zijn, dan heb je nagenoeg 3% van de mensen met Facebook die je niet juist kunt identificeren. 97% lijkt me een aardig score voor zoiets.

Al haal je 80%, dan heb je dus bij 4 op de 5 dat je die met een persoon zelf niet hoeft te bekijken/ID’s opvragen enz.
Krimglas @White Feather6 december 2022 13:43
Je focust nu heel erg op 1 groep van 3 jaar leeftijdsverschil dus.
Toch niet gek om daarop te focussen? Hoe kleiner je de marge maakt (17 of 18?), hoe absurder het hele opzet van 'we gaan automatisch bepalen of je meerder/minderjarig bent' is.
Maar zoals elders gezegd: Van een 14-jarige met een hoop makeup ga je ook niet zomaar kunnen bepalen of hij/zij meerderjarig is of niet. Je hebt mensen die er al vroeg volwassener uitzien (ook al is 18 nog niet helemaal 'volwassen') en je hebt mensen die voor eeuwig vervloekt zijn met een 'baby face'. Op reddit is er een sub genaamd "13 or 30" vol met voorbeelden waar facebook algoritmes waarschijnlijk niets kunnen doen.
White Feather @Krimglas6 december 2022 15:21
Je kunt hier prima 80-90% geautomatiseerd doen. Dat scheelt je bakken met medewerkers die je kunt inzetten op de moeilijkere gevallen.

Bovendien zou je kunnen eisen dat er geen make-up gedragen mag worden.

Jij doet alsof het enige probleem het herkennen van 18-jarige versus 17-jarige is.

Dit is een automatiseringsstap voor alle gebruikers.
Krimglas @White Feather6 december 2022 15:42
Jij doet alsof het enige probleem het herkennen van 18-jarige versus 17-jarige is.
Hoezo? Jij bent degene die beweert dat het probleem verwaarloosbaar is als je je niet focust op -3 jaar leeftijdsverschil.
White Feather @Krimglas6 december 2022 17:26
Zucht.

Je kunt het hele klantenbestand hiermee doorlichten en er dan 80% zo uitfilteren die duidelijk te jong of niet te jong zijn.

De rest kun je handmatig doen.

Dat scheelt je dus 80% van het werk (ondanks jouw “je hebt mensen die, dat enz).
SinergyX @White Feather6 december 2022 13:54
Omdat juist die groep het hele probleem is, meerderjarig = meerjarig, of je nu 20 of 100 bent. Misschien dat je de marge nog omlaag kan trekken naar misschien 12 jaar, maar daaronder lijkt mij het ook wel duidelijk (en onder die leeftijd denk ik niet dat facebook in de picture is).
Tintel
@White Feather6 december 2022 14:11
Het gaat toch juist of de 18+false-positives? Dus mensen die ten onrechte als 18+ worden herkend? Of iemand 30 of 40 is maakt geen moer uit.

En overigens vind ik nog steeds dat FB deze rol absoluut niet zou moeten hebben [de rol van controleur]. Typisch gevalletje teveel verantwoordelijkheid nemen/krijgen.

Als een 16-jarige FB-dating wil gebruiken - prima. De meerderjarige die dan daar wat mee doet is fout. Ook niet helemaal eerlijk als de 16-jarige dus eruit ziet als 18+ en het niet verteld.

En wat is de oplossing idd? Nog meer data naar die bende data-boeven...iets met middel erger dan de kwaal... |:(
CzMichiel 6 december 2022 13:25
Ik ben 35 en bij de AH vragen ze nog steeds om mijn ID.
r03n_d @CzMichiel6 december 2022 14:18
Misschien laten ze je daar ook wel op filteren. Verschil tussen geschatte leeftijd en opgegeven leeftijd. Dan kan je een zoekfilter instellen waarbij je alleen met mensen gematched wil wilden die 10 jaar jonger lijken dan ze zijn (/s, natuurlijk)
mrbullet 6 december 2022 13:45
Er zijn heel wat volwassenen die door een afwijking uitzien als een kind.
En waarschijnlijk ook andersom.
Die hebben het al lastig in leven. Dit maakt het niet makkelijker op.
mr.loepie 6 december 2022 13:40
Wat ben ik blij dat ik met die dictatuur genaamd Facebook gestopt ben. Ik zou nooit (voor wat doel dan ook) mijn ID of paspoort in mijn geval delen. Snap ook niet dat het zomaar mag.
Maurits van Baerle
@mr.loepie6 december 2022 13:47
Technisch gezien moet het best privacyveilig op te lossen zijn.

Als Facebook via een API zegt: 'Hier heb je de GUID en contactgegevens van iemand waarvan we willen weten of ze ouder zijn dan X' en Yoti ontvangt die informatie, vraagt die persoon om iets te doen met privacygevoelige data waarmee ze de leeftijd kunnen inschatten, verwijdert die informatie weer en stuurt terug naar Facebook via de API 'Persoon met deze GUID is wel/niet ouder dan X' dan heeft Facebook geen foto, scan van ID, of zelfs leeftijd (alleen 'ouder/jonger dan X') of wat dan ook.

Het probleem is dan ook niet zozeer technisch. Het probleem is hoe Faceboek en Yoti de wereld kunnen overtuigen dat er verder geen data tussen hen is uitgewisseld. Yoti heb ik nog wel wat vertrouwen in maar Facebook absoluut niet.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 25 juli 2024 18:42]

Tintel
@Maurits van Baerle6 december 2022 14:19
Dan had die API dus moeten connecten met de server van de overheid; dan kan antwoorden 18+ ja/nee.

Niets met dit soort externe data-hongerige bedrijfjes dus.

Of we stoppen met dit alles op te hangen aan een leeftijd grens.

Het stomme is namelijk: als een 17-jarige dus sex wil met een ouder (18+) persoon dan mag dit niet. Waarom niet? Omdat die ander haar/hem kan hebben gedwongen / gemanupileerd. Maar dat is ook niet toegestaan als je 18+ bent. Dus waarom is het dan nu 'extra' verboden?
mr.loepie @Maurits van Baerle6 december 2022 15:45
Technisch zou het indd wel kunnen maar je geeft het zelf ook al aan waar ik gelijk aan dacht, je laatste zin :D Ik vertrouw FB ook voor geen nanometer. Ik weet hoe ze met bv content wat geplaatst word omgaan.
Wat mij betreft mag het met FB net zo aflopen als met Hyves destijds.
Als je betaald op FB mag je werkelijk alles doen en zeggen, (kan voorbeelden zat noemen)
Ik zit "nog" op insta wat ook van Meta is en als ik daar zo kijk gaat het dezelfde kant al op als FB met fake advertenties enzo.
Dat was een hoofdreden om met FB te stoppen.
Meiklokje 6 december 2022 13:10
Een hoop smeerlapperij waar de deze zich niet mee bezig houdt. :O
Verwijderd @Meiklokje6 december 2022 13:33
Wat je na een succesvolle date uitspookt hoef je dan ook niet te filmen en bij meta te uploaden ;)
Daar zijn andere platformen voor :+
Quinto_nl 6 december 2022 14:40
Voor veel van dit soort toepassingen werkt dit potentieel redelijk voor blanke westerse mensen, maar wordt de kwaliteit van de schatting significant slechter bij mensen met een andere afkomst. Het inschatten van de leeftijd van een Nederlandse jongere is eenvoudiger dan van iemand van Aziatische, Afrikaans of Latijns Amerikaanse afkomst bijvoorbeeld.
Rob_lyreco 6 december 2022 16:00
"Dat kan door een kopie van een identiteitsbewijs of een selfievideo op te sturen. "
Zijn ze gek daar in ameri..... Ohhh wacht.... :+
Hoeveel van die oudjes vallen nu al voor de "uw facebook account is gehaked, kunt u een foto van uw ID of rijbewijs sturen" scam? |:(

Hoe moeilijk zou het zijn om een andere foto in te sturen?

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