Facebook Dating in de VS kan leeftijd verifiëren via gezichtsscan

Meta geeft Amerikaanse gebruikers van Facebook Dating voortaan de mogelijkheid hun leeftijd te laten verifiëren via een gezichtsscan. Vervolgens worden de gezichtskenmerken gebruikt om de leeftijd van een gebruiker te schatten zonder hem te identificeren.

Meta kondigt in een blogpost aan dat Facebook Dating-gebruikers in de Verenigde Staten nu op twee manieren kunnen aantonen dat ze boven de 18 jaar zijn. Dat kan door een kopie van een identiteitsbewijs of een selfievideo op te sturen. Een verzoek voor verificatie wordt alleen gedaan als Meta vermoedt dat de gebruiker minderjarig is.

De selfievideo wordt onderzocht door de gezichtsscansoftware van Yoti, een softwarebedrijf dat zich specialiseert in digitale identiteitsverificatie. Meta zegt dat de software alleen een afbeelding uit de video krijgt te zien 'en niet meer dan dat'. Het kan tot twintig minuten duren voordat de leeftijd van de gebruiker is gecontroleerd en de app de resultaten toont. "De technologie van Yoti schat uw leeftijd op basis van uw gezichtskenmerken, deelt die schatting met ons en de afbeelding wordt vervolgens onmiddellijk verwijderd. De technologie kan uw identiteit niet herkennen, alleen uw leeftijd", schrijft Meta.

De functie is nu alleen nog beschikbaar in de VS. Of het op een later moment wereldwijd wordt uitgerold is nog niet bekend. Facebook Dating is sinds 2020 beschikbaar in de Benelux.