Razer begint in VS met verkoop modulaire Tomahawk-gamedesktop voor 2400 dollar

Razer begint in de VS met de verkoop van de Tomahawk Gaming Desktop, een modulaire desktop gericht op gamers die rondom een Intel NUC Element-module is opgebouwd. De basisversie zonder discrete gpu kost 2400 dollar en met een RTX 3080 bedraagt de prijs 3200 dollar.

De Razer Tomahawk Gaming Desktop werd voor het eerste getoond op de CES-beurs van begin dit jaar en had gedurende het eerste kwartaal al moeten zijn uitgebracht, wat waarschijnlijk vertraagd is door de coronapandemie. De desktop is een modulaire, compacte gaming-pc die rondom een Intel NUC 9 Extreme Compute Element is opgebouwd. Een NUC Element is in feite een soort computer die op een pci-e-kaart is geplaatst, met daarop een cpu en chipset en ruimte voor ram-modules en opslag.

De exacte specificaties zijn een Intel Coffee Lake-cpu, te weten de Core i9-9980HK, aangevuld met 16GB aan ddr4-geheugen op 2667MHz en een 512GB-ssd met m2-formfactor. Daar komt een 2TB-hdd bij en optioneel een Nvidia GeForce RTX 3080-videokaart. De desktop is uit breiden met ander geheugen en opslag, maar dat geldt niet voor de cpu. Voor een aparte gpu is er een ruimte van 320x140mm.

Het product heeft overigens twee PCI-e-sloten, waarbij er een is bedoeld voor de Intel NUC 9 Extreme Compute Element en de andere voor de optionele losse gpu, ook al heeft de Intel-cpu ook de beschikking over de Intel UHD Graphics 630-gpu.

De kaart ondersteunt Wi-Fi 6 en wordt geleverd met een 750W-voeding. Het geheel weegt 7,35kg zonder gpu en daar komt ongeveer een kilogram bij met gpu. De afmetingen bedragen 210x365x150mm, met een inhoud van 10 liter. Er zijn twee Thunderbolt 3-aansluitingen, twee gigabit-ethernetpoorten en vier 4 USB-A 3.2 gen 2-connectors. Het is onduidelijk wanneer de Razer Tomahawk Gaming Desktop in Europa beschikbaar komt.