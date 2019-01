Lenovo voorziet Legion Y540- en Y740-gamelaptops van Nvidia RTX-gpu's

Lenovo voorziet zijn Legion-gamelaptops van Nvidia's nieuwe RTX-videokaarten. Voor de Y540 is dat een RTX 2060, terwijl de Y740 voorzien kan worden van maximaal een RTX 2080 Max-Q. Het uiterlijk van de Legions lijkt onveranderd ten opzichte van de voorgangers de Y530 en Y730.

De 'instapgamelaptop' is de Legion Y540, die de Y530 opvolgt. De laptop komt pas in mei beschikbaar en heeft een 'Intel Core'-processor aan boord, waarvan Lenovo het type niet specificeert. Waarschijnlijk gaat het om een nieuwe processor die Intel nog niet heeft aangekondigd, want Lenovo geeft ook aan dat de laptop voorzien kan worden van ddr4-3200-geheugen. Op dit moment ondersteunen processors van de Coffee Lake-generatie ddr4-geheugen op maximaal ddr4-2666-snelheid.

De Y540 wordt verder voorzien van een RTX 2060-videokaart en dat is een behoorlijke upgrade vanaf de GTX 1050 en 1050Ti waarmee de Y530 in Nederland werd geleverd. Volgens de specificaties zou de Y540 met een een gewicht van 2,3 kilogram niet zwaarder worden dan de Y530. De laptop zal vanaf mei in de winkel liggen met prijzen vanaf duizend euro.

De 'luxere' Y740 wordt al vanaf februari geleverd in een variant met 15"- en een met 17"-scherm. Zijn voorganger, de Legion Y730 was wel aangekondigd, maar is in Nederland nooit verkocht. De Y740 zal wat uiterlijk betreft vrijwel hetzelfde zijn als de Y730 en wordt voorzien van een Corsair icue-toetsenbord met rgb-verlichting usb 3.1 gen2 en thunderbolt 3.

Lenovo Legion Y740 15"

Onder de motorkap huist bij dit model wel een 'gewone' Coffee Lake-processor met vier of zes cores. De videokaart is een RTX 2060 in het basismodel, maar een RTX 2070 Max-Q is ook een optie en het 17"-model kan zelfs voorzien worden van een RTX 2080 Max-Q. De Y740 is standaard voorzien van een 144Hz-scherm met Gsync en kan op de 15"-uitvoering ook Dolby Vision ondersteunen.

Lenovo Legion Y740 17"

Welke precieze configuraties Lenovo in Nederland en Belgi zal leveren is nog niet bekend. De goedkoopste Y740 met 15"-scherm zal in ieder geval 1700 euro gaan kosten, terwijl de goedkoopste Y740 met 17"-scherm voor minstens 2000 euro over de toonbank gaat.