'Epic Games verdient 450 miljoen dollar aan Fortnite op iOS in 2018'

Spelers gaven in 2018 zo'n 450 miljoen dollar uit aan ingame aankopen in de iOS-versie van Fortnite, berekende Sensor Tower. Dat is ruim vier keer meer dan besteed werd aan de iOS-versie van PUBG.

Sensor Tower claimt dat het in kan schatten hoeveel er uitgegeven wordt aan diverse apps voor mobiele apparaten en hield bij wat er in 2018 besteed werd aan zowel de iOS-versie van PUBG als van Fortnite. Die laatste was de grootste winnaar, waarbij vooral december een succesvolle maand was voor de kleurrijke shooter. Spelers zouden in december zo'n 69 miljoen dollar uitgegeven hebben, 83 procent meer dan in november en ook 16 procent meer dan in juli, de vorige topmaand. Het meeste geld wordt dus besteed in vakantiemaanden. In totaal gaven spelers in 2018 zo'n 450 miljoen dollar aan de iOS-versie van Fortnite.

De stijgende lijn was ook merkbaar in het aantal downloads van de game zelf. In december werd de game bijna 60 procent vaker ge´nstalleerd dan in november. In totaal werd de game in 2018 ruim 82 miljoen keer ge´nstalleerd op een iOS-apparaat.

PUBG is duidelijk minder populair op iOS. Spelers gaven net geen 100 miljoen dollar uit aan de PUBG, dat echter een maand later in de App Store verscheen. Sensor Tower houdt ook bij wat Android-apps opleveren, maar Epic Games biedt Fortnite aan buiten de PlayStore van Google om, wat het lastig maakt om de inkomsten daarvan te schatten.