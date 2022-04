Ontwikkelaar brengt Linux-distro postmarketOS naar Kobo Clara HD-e-reader

Een ontwikkelaar heeft het mobiele Linux-besturingssysteem postmarketOS geschikt gemaakt voor gebruik met e-reader Kobo Clara HD. Daarmee is het nu grotendeels mogelijk om van de e-reader een Linux-tablet te maken, al werkt de distro nog niet perfect.

Het besturingssysteem postmarketOS is vooral gemaakt voor smartphones met als doel om deze een langer leven te geven nadat fabrikanten stoppen met het pushen van updates, maar het werkt ook op tablets. En met dank aan ontwikkelaar jetomit nu ook op een e-reader. Hij heeft op Gitlab een merge request opgesteld die ondersteuning geeft voor de Kobo Clara HD, met zowel ondersteuning voor de vendor kernel als de mainline kernel van postmarketOS. Die merge request ontdekte Tuxphones.

PostmarketOS-ontwikkelaar Martijn Braam, op Tweakers bekend als mrmartijn, laat op YouTube zien dat het besturingssysteem werkt op de Kobo Clara HD, al werkt deze nog niet perfect. Wifi, touchbesturing en andere basisfeatures werken, concludeert ook Liliputing, maar de UI is niet geoptimaliseerd voor ePaper-displays, waardoor sommige onderdelen erg langzaam laden of slecht werken.

Bovendien moet de tablet uit elkaar gehaald worden om postmarketOS op de Kobo Clara HD te laden, om bij de SD-kaart te komen waar het oorspronkelijke besturingssysteem op staat, om deze vervolgens te vervangen door postmarketOS. Voorlopig is de ondersteuning voor de Kobo Clara HD nog een work-in-progress port.

Update 18:50 - In een reactie hieronder laat Martijn Braam weten dat hij in SXMO de kleuren van een aantal UI-elementen heeft aangepast zodat de grijswaarden van het e-inkdisplay beter uit komen, in een waarde van 0-64 van zwart naar wit. Dit lost een probleem op met het verkeerd weergeven van wat normaal kleuren zouden moeten zijn in Linux.